2023年10月6日(金)「PLAZA NEWSSTAND」赤坂Bizタワーにオープン



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年10月6日(金)、ライフスタイルストア「PLAZA」の新店舗「PLAZA NEWSSTAND」を赤坂Bizタワー1Fにオープンします。







「PLAZA」は1966年、東京・銀座に輸入生活雑貨店としてスタートし、時代の流れとともに様々に変化をとげながら、常に新しいもの、ほかにないものを提案し続けてまいりました。今では130有余の店舗数となり、幅広い年代の方からご支持をいただいています。



この度オープンする新店舗は、PLAZAの“the BEST & ONLY”をギュッとつめこんだお店です。今だけ、ここだけの商品・サービス・コンテンツを、たくさんのNEWSとしてお届けする新しいPLAZA、「PLAZA NEWSSTAND」がオープンします。



PLAZA NEWSSTANDの店内には、選びぬかれたPLAZAの“the BEST”といえるアイテムが並び、期間・店舗限定の“the ONLY”なPOP UPイベントも開催します。店内レジを取り囲うように商品が陳列され、海外のニューススタンドを思わせる、アイコニックなレジエリアにもぜひご注目ください。さらに、コンパクトな店舗ならではの新しいサービスも!PLAZAのECサイト「PLAZA オンラインストア」でお買い物していただいた商品を、PLAZA NEWSSTAND 赤坂店でピックアップ(受け取り)していただくことが可能になります。



PLAZA NEWSSTANDが誕生する赤坂は、TBSが「あらゆる世界を揺さぶる、エンタテインメントの街へ。Shake the World. AKASAKA」というエリアコンセプトを掲げている街。エンタテインメントの発信源としてふさわしい、お客様の心はずむお買い物体験や、ショッピングエンタテインメントの提供を目指してまいります。



エリアコンセプト「Shake the World. AKASAKA」



TBSが、「あらゆる世界を揺さぶる、エンタテインメントの街へ。Shake the World. AKASAKA」というエリアコンセプトを掲げ、2028年に「赤坂二丁目・六丁目地区再開発計画」及び既存エリア(TBS放送センター、赤坂サカス、TBS赤坂BLITZスタジオ、TBS赤坂ACTシアター、赤坂Bizタワー)の稼働、竣工を目指す、赤坂エンタテインメント・シティ計画。









※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。



