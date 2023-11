[The Orchard Japan]

先行ニューシングル「Deep Diving」を解禁







Photo by Gary Williamson



今年8月のサマーソニックの初来日ステージが大好評を博したUKスコットランド出身の4人組ロックバンド、ザ・スナッツがニューアルバムを完成。躍動感溢れる渾身の10曲を収録した『Millennials』を、2024年2月23日にリリースする。これまでの所属レーベルから移籍し、彼らが新たに設立したレーベル“Happy Artist Records”(ディストリビューションはThe Orchard)から発表される。



バンドは先週Discordチャンネルに新曲「NPC」をエクスクルーシブに発表。そして新たに「Deep Diving」と題されたディスコポップを取り入れたニューシングルを解禁した。



「Deep Diving」





「“Deep Diving”は、僕たちの死すべき運命、刻一刻と迫る人生の刻限と、そして自分自身の心の迷路に囚われた結果についての赤裸々な探求です」とリードシンガーのジャック・コクランは語る。



バンドは5月にアルバムのオープニングトラック「Gloria」を発表すると、その後すぐに太陽が降り注ぐアンセム「Dreams」を発表し、更に大規模な世界ツアーを行った。ヨーロッパ、アメリカ、日本、オーストラリアで公演を開催。故郷スコットランドでは、グラスゴーの大会場SWG3で2度ヘッドライナーを務め、レディング&リーズ・フェスティバルではメインステージに出演した。



「Dreams (Live from SWG3)」





スタートからゴールまで首尾一貫、アルバム『Millennials』は、ザ・スナッツが思い描いたスクリプトに則り作られた。その結果、全編は30分足らず、タイトで緊張感を漲らせたムダのないソングライティングとプロダクションによる全10曲が完成した。スタジアム級の壮大なアンセム「Millionaires」、アルバムのラストを飾る「Circles」など注目曲が並んでいる。特に後者は、アルバム『Millennials』でバンドが成し遂げたかったことのすべてを締め括る壮大なナンバーに仕上がっている。



スタジオでは、長年のコラボレーターであるスコット・アンダーソンと共に、フロントマンのジャック・コクランが制作を指揮。収録曲は、全英3位を記録した前作『Burn The Empire』を引っ提げた世界ツアーの最中に書き上げられた。ツアーバス、楽屋、ホテルの部屋、そしてスコットランドのハイランド地方にある週300ポンドのスタジオで録音された。



アルバムについてコクランはこう説明する。

「ニューアルバムを作るにあたって最初に考えたのは、“書き忘れた曲はないか?”ということでした。音楽の世界に入る前の自身に立ち返り、僕たちが取り残したアイデアや感情はないのだろうか、と。そこでミレニアル世代の僕たちは、このコンセプトを思いつきました。僕たちが音楽にしてこなかった感情を探ってみようと。人生における激しい沸点の連続。初めて恋に落ちるとき。初めて恋に破れるとき。そういった重要な瞬間です。前作では、少し曖昧でニュアンス的でした。新作では、もっと直接的に楽曲に表現したらどう感じるのか、もっと簡単に共感できるのではないかと考えました。今は、何かを分析するのに時間を掛けたい時代ではないと思います。初めて聴いたときに感じてもらいたいのです」



多忙なツアーのスケジュールもまた目前に迫っている。まもなく全英ヘッドラインツアーの予定が発表されるほか、来年3月には全米ヘッドラインツアーを開催する。更に5月には、リバプールで開催されるサウンド・シティ・フェスティバルでメインアクトを務める予定だ。



ザ・スナッツは、2015年に結成されたスコットランドのウェストロージアンのウイットバーンで結成された4人組。2021年のデビューアルバム『W.L.』で全英No.1を、2022年の2ndアルバム『Burn The Empire』で全英3位を獲得。現代社会に生きる若者たちが関心を寄せるテーマを歌い、国内外に熱狂的ファンを増やしてきた。スタート当初からリスクを恐れないと誓ってきたミレニアル世代の4人は、ニューアルバム『Millennials』で遂にその決意を敢行。3作目となる本作で前2作をフォローし、変遷し、心の底から喜びに満ち溢れ、パワーアップした。



【リリース情報】

・The Snuts(ザ・スナッツ)

ニューシングル「Deep Diving」配信中

配信リンク:https://thesnuts.os.fan/



ニューアルバム『Millennials』

2024年2月23日リリース



Tracklisting

1. Gloria

2. Millionaires

3. Yoyo

4. NPC

5. Butterside Down

6. Novastar

7. Dreams

8. Wunderkid

9. Deep Diving

10. Circles



Music Videos

「Deep Diving」https://www.youtube.com/watch?v=7jSfvwm85Oo

「NPC」https://www.youtube.com/watch?v=QYxDaltYq14

「Dreams (Live from SWG3)」https://www.youtube.com/watch?v=gZ1BjIF39ck

「Gloria」https://www.youtube.com/watch?v=YOd58qHJeZA



For more information on The Snuts:

Website: https://www.thesnuts.co.uk/

Twitter: https://twitter.com/thesnuts

Instagram: https://www.instagram.com/thesnuts/

Facebook: https://www.facebook.com/TheSnutsOfficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@thesnuts

YouTube: https://www.youtube.com/@TheSnuts/



ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



