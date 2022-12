[Bytedance株式会社]

総勢50組から音楽部門は「圧ねぇ🤪atu_ne」、ゲーム部門は「お嬢くん🎠」、エンターテインメント部門は「MOSCO | モスコ」、ギフト部門は「💄新宿二丁目なーりーママ💄」が最優秀賞を獲得!









ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、12月27日(火)、『TikTok LIVE ALL STARS 2022』を初開催し、この1年でTikTok LIVEの様々なジャンルのLIVE配信で活躍したクリエイターを表彰しました。



TikTok LIVE ALL STARS 2022 では、「音楽部門」「ゲーム部門」「エンターテインメント部門」「ギフト部門」で参加権を獲得した総勢50名のトップクリエイターが集結しました。



イベントは、様々なパフォーマンスで活躍するクリエイターを表彰する「リアルタイムパフォーマンスバトル」からスタート。ノミネートされたクリエイターが次々にステージ上でパフォーマンスを披露し、TikTok LIVEの視聴者による投票で最優秀TikTok LIVEクリエイターを決定しました。



音楽部門では、歌のLIVE配信で人気を集め、ステージではドライヤーを使い会場を圧倒させる歌声を披露した

「圧ねぇ🤪atu_ne」に決定。

また、ゲーム部門では、ホラーゲームなどの実況配信で人気の「お嬢くん🎠」に決定。ゲーム配信の魅力について語りました。

そしてエンターテインメント部門では、自由でズボラをモットーとしたLIVE配信で人気を集める「MOSCO |

モスコ」があらいぐまのパペットを使ったミュージカルパフォーマンス披露し、同部門最優秀LIVEクリエイターに決定しました。



イベントは、「リアルタイムランキングバトル」で最優秀LIVEクリエイターを決めるギフト部門へ。

ノミネートクリエイター25名がイベント会場で同時にLIVE配信を行い、30分間の制限時間内で最もギフトを集めた「💄新宿二丁目なーりーママ💄」が最優秀者に決定しました。



受賞した各クリエイターには特製トロフィーが授与され、それぞれファンへの感謝や喜びの熱いコメントを聞かせてくれました。

TikTokでは、今回初開催した「TikTok LIVE ALL STARS 2022」に限らず、2023年もTikTok LIVEおよびTikTok LIVEクリエイターをより一層盛り上げる施策を行ってまいりますのでぜひご期待ください。



受賞者からのコメント:

【音楽部門 最優秀クリエイター】

圧ねぇ🤪atu_ne (https://www.tiktok.com/@ainashomo )

TikTok LIVEを本格的に始めたのがちょうど半年前なのですが、このTikTok LIVEを盛り上げられる1人になりたいです。クリエイターの皆さんも、今見ているお客様も、皆さん一緒に盛り上げていきましょう!

ありがとうございます!





【ゲーム部門 最優秀クリエイター】

お嬢くん🎠 (https://www.tiktok.com/@ojyo_kun )

投票してくれた皆さん、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ緊張してよかったです!(笑)

いつも応援してくださる皆さん!1位が取れて本当に嬉しいです。ありがとうございました。





【エンターテインメント部門 最優秀クリエイター】

MOSCO | モスコ (https://www.tiktok.com/@dufayel_ )

まさかもらえるとは思っていなかったので、、、ありがとうございます!応援してくださった方、本当にありがとうございました。ファンのみんな~ちょっとちゃんと見てる~?みんなの応援のおかげでこんな素敵な盾をいただきました。大切に持って帰ります!





【ギフト部門 最優秀クリエイター】

💄新宿二丁目なーりーママ💄 (https://www.tiktok.com/@naripon07 )

いつも応援してくださる皆様のおかげでこんな素敵な賞がいただけました!1年間毎日、LIVE配信をしてリスナーさんと作ってきた思い出がこうやって形になって結果として残ったことがとっても嬉しいです。いつもこんな私を応援してくれて本当にありがとうございます!





各部門ノミネートクリエイター一覧はこちら

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/639b0785b3ad61035e7b2556?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokには、ロサンゼルス、シリコンバレー、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ドバイ、トロント、シンガポール、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。http://www.tiktok.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/28-18:46)