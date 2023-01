[三栄]

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者から、ソロ、カップル、ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2023」が、2023年4月21日(金)~4月23日(日)の3日間、富士山の麓「ふもとっぱら」にて、4年ぶりに開催決定!

4ステージ、合計30組以上の出演者が登場するライブに、 50以上のアウトドア/アパレルブランドのブースが軒を連ねるショッピング、アクティビティ、ワークショップから自然体験まで、充実の内容をご用意。

そして今回は、注目の第二弾出演アーティスト10組、トピックスから定番スポットまで、情報を解禁しました!





<豪華アーティスト10組を発表!>





ダンスホール・レゲエ・シーンにおいて、20年以上にも渡ってトップ・ランナーとして活躍を続ける 「RED SPIDER(レッド・スパイダー)」、世界中の毎日をおどらせるというバンドテーマを掲げ、躍動するリズム、色とりどりのメロディ、ときに鼓舞するように、ときに語りかけるように響く歌で魅了する「Lucky Kilimanjaro(ラッキーキリマンジャロ)」ら、10組のアーティストを発表! ジャンルレスなアーティストが出演するGO OUT JAMBOREEのライブステージは、幅広い世代が楽しめること間違いなし!



■第二弾アーティスト発表

RED SPIDER / Lucky Kilimanjaro

Atomic Skipper / TAKENOKO(FULLHOUSE)/ Hibi Bliss / DJ POIPOI / ANCHIN / DJ TAKAGI / ICHI-LOW(Caribbean Dandy)/ Satoshi Miya(BROKEN SPORT/JAZZY SPORT)



<発表済アーティスト>

PERSONZ / LAUGHIN’ NOSE / GOMA / CHOZEN LEE AND THE BANG ATTACK / D.W.ニコルズ



<GO OUT JAMBOREE 2023 トピックス!!>

新エリアや昼から踊れるDJ STAGE、女性と子どものための日曜コンテンツ、GO OUT オリジナルビールなど、GO OUT JAMBOREEのHOTなトピックスをご紹介!!



最奥部に新エリア「Deepest Forest」誕生





大人が楽しめるこちらはDJステージテントはもちろん、MIZUJAPANによるテントサウナにオフィシャルバー、フリーマーケット、ボードゲームカフェ、chama先生のヨガテント、マッサージブースなど、はしゃげてチルもできる最強スポット。



昼から踊れるDJステージ「FOREST STAGE」





直径12メートルのDJステージテントが登場。第1回のGOJにて今も語られるほどの盛り上がりを見せたテントは今回もバッチリな内容でお届け。間違いないDJ陣に、野外カラオケ大会や歌声ナイトクラブも復活!! ※写真は11年前のもの。



女性と子どものための日曜コンテンツ





女性と子どものための日曜日!! 女性ならではの身体の不調をととのえるヨガや、体脂肪を燃焼させるダンスエクササイズ、有名シェフの料理教室。子どもにはお菓子の福まきや塗り絵、子どもカラオケ大会も開催。日曜日も遊びまくろう!!



GO OUT オリジナルビール発売





富士宮市にあるクラフトビール醸造所「フジヤマハンターズビール」とのコラボでGO OUTジャンボリーのオリジナルビールを開発。当日会場にて販売される。また、3月10日(金)に東京渋谷のCIRCUS TOKYOにてお披露目イベントを開催。



<GO OUT JAMBOREE の定番スポット>

アウトドア・ファッションブランドなどが軒を連ねるBRAND AVENUEや、ガレージ・クラフトブランドを中心としたMARKET VILLAGEにフェス飯エリア、大人が汗をかけるACTIVE FIELDから、子ども達に大人気のKids Field、そして、静岡のFM局「K-mix」のステージまで、GO OUT JAMBOREEの定番エリアは復活後も健在です!!



BRAND AVENUE





50以上のアウトドア・ファッションのブランドによるブースが立ち並ぶエリア。まさにふもとっぱら銀座。



MARKET VILLAGE





ガレージ・クラフトブランドを中心に自分だけのアイテムを探すのも楽しい宝箱のようなブース群。



FOOD AREA





フェスでおなじみ「肉」料理や軽食、朝から飲めるコーヒーなども。夜はバーや締めのラーメンもアリ!!



Kids Field





子どもの天国は今年も充実。自然のものを使って遊べたり、福まきや塗り絵、ペイントワークショップも体験



ACTIVE FIELD





普段は経験できない本格的講師が指導するヨガやダンス、ほかランニングやゲームで大人が汗をかける場所。



K-mix STAGE





静岡のFM局「K-mix」のステージは物販はじめ、キャンプの講習会や番組収録、トークが楽しめる。



<ローソンチケット にて先行チケット販売中!!>

1月13日(金)より、ローソンチケットにてオトクな先行チケットの販売を開始しました。

是非この機会にお買い求めください。



1泊2日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥17500~

1泊2日入場券1枚+場内駐車場券1枚 ¥16000~

1泊2日入場券2枚+区画キャンプサイト駐車券1枚 ¥33,000

1泊2日入場券1枚+ふもと村ファミリーサイト駐車券1枚 ¥15,000

1泊2日入場券 ¥12,000

金曜日宿泊入場券 ¥2,000

22日(土)日帰り入場券1枚+22日(土)日帰り駐車場券1枚 ¥10000~

23日(日)日帰り入場券1枚+23日(日)日帰り駐車場券1枚 ¥6000~

22日(土)日帰り入場券 ¥7500

23日(日)日帰り入場券 ¥4500



先行チケット販売期間:2023年1月13日(金)~2月26日(日)23:59まで

ローソンチケット:https://l-tike.com/gooutcamp/ Lコード:40555

一部を除き駐車券付きチケットは、入場券複数枚セットのご用意があります。

詳しくは公式サイトをご確認ください。http://www.gooutcamp.jp/jamboree/ticket/



「GO OUT JAMBOREE」公式ホームページ

http://www.gooutcamp.jp/jamboree/



GO OUT JAMBOREEの公式SNS

◾︎Instagram(@goout_camp) https://www.instagram.com/goout_camp/

◾︎Facebook(GOOUT CAMP) https://www.facebook.com/100086577612275

◾︎Twitter(@goout_camp) https://twitter.com/goout_camp



<概要>

GO OUT JAMBOREE 2023

開催日程:2023年4月21日(金)・22日(土)・23日(日)

会場:ふもとっぱら(静岡県富士宮市麓156)/富士オートキャンプ場ふもと村

主催:GO OUT CAMP 実行委員会

企画・制作:株式会社三栄 GO OUT/アースガーデン

特別協力:ふもとっぱら/K-mix



