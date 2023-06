[株式会社スター・チャンネル]

劇場公開最新作の韓国ノワール『ただ悪より救いたまえ』から今年スターチャンネルで本邦初公開した時代劇『1724 妓房乱動事件』まで、スターチャンネルで7月、全7作品一挙放送!6作品は配信でもお届け!







『ただ悪より救いたまえ』(C)2020 CJ ENM CORPORATION, HIVE MEDIA CORP. ALL RIGHTS RESERVED



「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、日本も含めて世界的に大ヒットした韓国ドラマ『イカゲーム』に主演し、テレビ界のアカデミー賞といわれるエミー賞では アジア人の俳優として初の主演男優賞を受賞したイ・ジョンジェの出演作から7作品を一挙放送いたします。『スター・ウォーズ』の新ドラマ『THE ACOLYTE』(原題)にも出演が決まっており、韓国から世界的スターへの階段を上りつつあるイ・ジョンジェは、すでに韓国でトップスターとして長年のキャリアを築いており、映画でも数々の名作の主演を張り続けています。

手の付けられないほど残酷で暴れ者の殺し屋を切れ味たっぷりに演じた、日本劇場公開最新作『ただ悪より救いたまえ』と、スパイとして潜入した巨大犯罪組織で頭角を現していくとともに 苦悩する捜査官役を哀愁と色気を漂わせながら演じた『新しき世界』という韓国ノワール2作品は、イ・ジョンジェ×ファン・ジョンミンという韓国の名優対決が見もの。また、2008年の作品ながら長年日本未上陸だった作品をスターチャンネルで初公開したイ・ジョンジェ主演の韓国ポップ時代劇『1724 妓房乱動事件』、 メイドと禁断の関係に陥る資産家一家の主人を演じた『ハウスメイド』、 当時20代の若きイ・ジョンジェが演じるソウルの青年と東京の少女のインターネットを介した運命的な出会いを描いた『純愛譜(2000)』など、 ハードボイルドから恋愛ドラマまでどんな役を演じても観客を引き込む魅力を放つイ・ジョンジェの名俳優っぷりをご堪能ください。



「韓国トップスター イ・ジョンジェ特集」

URL:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230706



韓国トップスター イ・ジョンジェ特集(全7作品)

放送:【STAR1 字幕版】 7月22日(土)9:15~ 一挙放送(全7作品) ほか

配信:Amazon Prime Video チャンネル 「スターチャンネルEX」

https://www.amazon.co.jp/channels/starch







『ただ悪より救いたまえ』(7月3日より配信開始)



『ただ悪より救いたまえ』(C)2020 CJ ENM CORPORATION, HIVE MEDIA CORP. ALL RIGHTS RESERVED



ファン・ジョンミン、イ・ジョンジェ共演の韓国ノワールアクション。引退を決意した暗殺者と復讐に燃える殺し屋の壮絶な死闘を描く。『国際市場で逢いましょう』のファン・ジョンミンとイ・ジョンジェ共演で贈るノワールアクション。『チェイサー』、『哀しき獣』の脚本家ホン・ウォンチャンが監督を務め、引退を決意した暗殺者と復讐に燃える殺し屋の壮絶な死闘を、激しいバイオレンス満載で描き出す。豊原功補や白竜など、日本人俳優も重要な役で出演。『パラサイト 半地下の家族』の撮影監督、ホン・ギョンピョによる映像美も見どころ。







『新しき世界』 (絶賛配信中)



『新しき世界』(C) 2012 NEXT ENTERTAINMENT WORLD Inc. & SANAI PICTURES Co. Ltd. All Rights Reserved.



イ・ジョンジェ主演の韓国製犯罪ドラマ。韓国最大の犯罪組織に潜入捜査中の警察官が、兄と慕う組織幹部との絆の狭間で苦悩する。巨大犯罪組織に潜入捜査中の警察官を中心に、さまざまな思惑が絡み合う韓国製の犯罪ドラマ。権力争いや警察組織と犯罪組織での葛藤の中で見え隠れする、男同士の友情と絆が描かれる。韓国ノワールの特徴である緊張感が、作品全体を包み込んでいる。監督は、『悪魔を見た』や『生き残るための3つの取引』の脚本で世界に衝撃を与えたパク・フンジョン。







『1724 妓房乱動事件』 (絶賛配信中)



『1724 妓房乱動事件』(C) 2008 SIDUS FNH,All Rights Reserved.



イ・ジョンジェ主演、なのにこれが初公開!喧嘩師がヤクザ相手に芸妓屋で巻き起こす乱闘事件。ヒロインに『悪女/AKUJO』のキム・オクビン。韓国ヤクザの組織間抗争が朝鮮王朝時代にもあったら?をコメディとして描く。突然アニメ絵や吹き出しが入ってきたりアメコミ風色調に変わったりとブっ飛んだ演出で魅せる、荒唐無稽な韓国ポップ時代劇。本作を撮った監督は、伝説の親分だが主人公に秒殺され劇中ずっと寝てるだけの漢、として出演も!







『ハウスメイド』 (7月25日より配信開始)



『ハウスメイド』(C) 2010 MIROVISION Inc. All Rights Reserved



韓国映画史上に名高いカルト的傑作『下女』をリメイクした官能サスペンス。新人メイドの登場で上流階級の家庭が崩壊していく。韓国映画史上の「カルト的傑作」として名高いキム・ギヨン監督の『下女』をリメイクした官能サスペンス。新人メイドの登場で崩壊してゆく上流家庭の姿を、息詰まるタッチで描きつつ、韓国の階級社会を痛烈に風刺。『シークレット・サンシャイン』でカンヌ国際映画祭女優賞を受賞したチョン・ドヨン、イ・ジョンジェ、『ミナリ』でアカデミー助演女優賞に輝いたユン・ヨジュンなど、名優たちの演技合戦も見どころ。





その他、『神と共に 第一章:罪と罰』 『神と共に 第二章:因と縁』 (絶賛配信中)『純愛譜(2000)』(配信なし)





