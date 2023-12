[The Orchard Japan]

萌映(クレナズム)をはじめキャスト全員集合の初日舞台挨拶も!







クレナズム5枚目のミニ・アルバム『Whisper of the heart』収録『ふたりの傷跡』が主題歌に抜擢された映画『ふたりの傷跡』が待望の全国ロードショーに伴い12月2日新宿K'sシネマで劇場公開! 主演の八木みなみ、萌映(クレナズム)、野田英季監督をはじめキャスト全員集合の初日舞台挨拶も行われる!

物語は親友のハルが文化祭前に自殺し、自己嫌悪を抱きながら生きる高校生の木崎ミナ。転校生のドラム演奏者の黒田ハルカと一緒に、ハルが残していた未完成の楽曲を見つけたミナは、それらの楽曲を通して当時のハルの心に触れていく。そして、ハルの楽曲たちに導かれるようにミナとハルカは文化祭への出演が決まり、2人の思い出の夏が始まっていく…。





2018年に福岡で結成され、SNSなどで注目を集める4人組バンド、クレナズムが音楽と主題歌を担当し、クレナズムのメンバー全員が出演し、特にボーカル&ギターの萌映はメインで出演しハル役を務めた。

同映画にてクレナズムはMOOSICLAB2023では音楽賞も受賞している。主人公ミナ役は「ミスiD」2020および2021ファイナリストの八木みなみ。

なおクレナズムは来年、台北ワンマンライブを含むツアー「クレナズム 春のバリよかワンマンツアー 2024 ~ハートがうごく5周年~」も発表している。





■映画『ふたりの傷跡』12月2日~8日まで上映。

連日16時35分~18時12分上映です!

映画『ふたりの傷跡』H P https://futarinokizuato.com/

映画館K'sシネマH P https://www.ks-cinema.com/information/17526/





■クレナズム『Whisper of the heart』発売中!

収録曲

さよならを言えたかな

夏日狂想

ナツメクル

8月31日

夕凪詠草

ふたりの傷跡

再去見尓

ずっと変わらない愛を

品番: MMMMA-006

価格:1,800 円 (税込)





クレナズム『Whisper of the heart』 配信リンク

https://orcd.co/whisper_of_the_heart





■クレナズム 春のバリよかワンマンツアー 2024 ~ハートがうごく5周年~





5月26日(日) 福岡 LIVE HOUSE Queblick 開場16:30 / 開演17:00

問い合わせ先 : PLUMCHOWDER https://plumchowder.com





6月2日(日) 大阪 心斎橋 Live House Pangea 開場16:30 / 開演 17:00

問い合わせ先 : PLUMCHOWDER https://plumchowder.com





6月7日(金) 愛知 名古屋 CLUB UPSET 開場18:30 / 開演19:00

問い合わせ先:JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp





6月8日(土) 東京 渋谷 CLUB QUATTRO 開場16:15 / 開演17:00

問い合わせ先:サンライズプロモーション東京 https://sunrisetokyo.com





6月15日(土) 台北 樂悠悠之口(THE UU MOUTH) 開場16:30 / 開演17:00

問い合わせ先 : サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp

※台湾公演のチケット詳細は後日発表





チケット料金:スタンディング ¥3,500(税込・ドリンク代別・整理番号付)

年齢制限:6歳以上有料 / 5歳以下入場不可

枚数制限:お一人様4枚まで

チケット受取りスマチケのみ(各公演1週間前発券)

問い合わせ先 : PLUMCHOWDER https://plumchowder.com







■クレナズム・プロフィール

ライヴハウス・シーンのみならずTikTok やYouTube を始めとするSNS やサブスクリプションで話題を呼ぶシューゲイザーとJ-POP の融合とでも言うべき新しいサウンドを奏でる、ʼ 18年福岡にて結成の4人組バンド、クレナズム。ʻ21年クボタカイをフィーチャーした初のコラボ曲『解けない駆け引き』がサブスクリプションで350 万再生を超え、同曲収録4thミニアルバム『Touch the figure』を引っ提げた全国ツアー” クレナズム ワンマンツアー2021~本州を通りもん~”はすべてソールドアウト!

ʻ22年2月2日初のカヴァー曲、宇多田ヒカル『SAKURAドロップス』をリードトラックとするEP『SAKURAドロップス / 面影』をリリース。同月23日には早くも『わたしの生きる物語』を皮切りに7 月6 日『明日には振り向いてよ』と矢継ぎ早に新曲をデジタル・リリース!コロナ禍の動員緩和を経て4 月名古屋を皮切りに全国4 ヵ所で開催された『クレナズム春のバリよかツーマンツアー2022』も熱狂と共に終了。4枚のミニ・アルバムを経て、11月にはいよいよ待望の1st フル・アルバム『日々は季節をめくって』をリリース!先行配信曲に新曲を含む全9 曲収録。同アルバム収録のラッパーのクボタカイと再びコラボレーションした究極のラブソング『二人の答え』がフジテレビ系音楽番組「Love music」11月度オープニングテーマに、『進め。』が地元、福岡で「新生堂薬局

presents ウインターカップ2022 高校バスケットボール 福岡県大会決勝」 実況中継テーマソングに大抜擢!ヴァラエティに富んだ最新型のロック・サウンドを体現する最高傑作と1st フル・アルバムが絶賛され興奮冷めやらぬ中、12月には新進気鋭の映画監督:野田英季がクレナズムの音楽にインスパイアーされて制作した、萌映をはじめクレナズムのメンバーも役者として出演する映画『ふたりの傷跡』の同名主題歌『ふたりの傷跡』を配信!同作品が参加する2012年から始まった新進気鋭の映画監督とアーティストの掛け合わせによる映画制作企画を具現化する音楽× 映画プロジェクトMOOSIC LABにて、クレナズムはベストミュージシャン賞を受賞。

10月18日には5枚目のミニ・アルバム『Whisper of the heart』をリリース。

https://www.culenasm.com/

ーー

