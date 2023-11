[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

シルバーのヒートシンクを搭載したスタンダードモデル



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel(R) CoreTMプロセッサー(第14世代)に対応したB760チップセット搭載マザーボード「PRO B760M-A DDR4 II」を2023年11月22日(水)より、Amazon限定で発売いたします。価格は税込18,980円です。

本製品は、必要十分な機能と12+1+1フェーズの強力な電源回路を採用し、長時間安定したパフォーマンスを発揮することができるスタンダードマザーボードです。ヒートシンクがシルバーになっており、コンパクトなホワイトPCを組み立てたい方におすすめの製品です。また、EZ M.2 ClipやMSI Driver Utility Installerにも対応しており、初めてパソコンを組み立てる初心者にも安心してお使いいただけるモデルとなっています。





【PRO B760M-A DDR4 II】 税込18,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-DDR4-II





【PRO B760M-A DDR4 IIの主な特徴】

●シルバーのヒートシンクと12+1+1フェーズの強力な電源回路を搭載し、常に安定したパフォーマンスを実現するスタンダードモデル

●Realtek製2.5G LANに対応し、高速で快適なネットワーク環境を構築することが可能

●小さなねじを使用することなくM.2デバイスの取り付けが可能なEZ M.2 Clipを搭載

●オンボードでHDMI x2、DisplayPort x2の合計4つの映像出力端子を搭載し、マルチモニター環境を簡単に構築可能

●コストパフォーマンスに優れたDDR4メモリに対応

●MSI Driver Utility Installerにより、ドライバーディスクを使用せず、簡単に必要なドライバーをインストール可能※

※Windows 10もしくは11がインストールされており、インターネットに接続されている必要があります。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-13:16)