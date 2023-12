[The Orchard Japan]

ダンスミュージックのジャンル好きは必聴!「音楽発信を日本から世界へ!」をコンセプトとしたダンスミュージックプロデューサーWAPLANが、海外からも人気のジャンルKawaii Future Bassと洋楽サウンドの要素も折りまぜた、ゆるフワPOPでキャッチ―な新曲「I Know I Can」を2023.12.1~デジタル配信開始!







[新曲リリース情報]

WAPLAN

2023年12月1日(金)リリース

デジタルシングル「I Know I Can」





2023年第三弾リリースの今作は、ゆるフワPOPな気分が上がる楽曲となっており、海外からも人気のKawaii Future Bassの要素も折りまぜたエモいDance Musicに仕上がっている。





楽曲配信リンク

https://orcd.co/waplan-iknowican





I Know I Can (Music Video)





[今後のリリース予定]

2023年9月からほぼ毎月新曲リリース予定である。





[プロフィール]

アメリカを代表する楽曲の人気チャート「The Billboard Hot 100」にランクインされた世界中の数々のヒット曲に魅了され、自身もそのチャートに入れるような曲が作りたい!!と2009年からビートメイキングを始める。

キャリアを重ね2019年本格的に「日本から世界へ!!」を掲げDJ, Music ProducerのWAPLANとして活動を開始。USのシンガーやラッパーをfeatした楽曲を制作し、日本のカルチャーと洋楽の融合で独自のダンスミュージックサウンドを追及。また、Mix, MasteringからMVやジャケ写まですべてセルフプロデュースしている。





2019年にリリースされた楽曲”For Me”はSpotifyの公式人気プレイリストの「New Music Wednesday」「Tokyo Rising」等に選曲される。

DJとしても国内だけでなく中国でのDJ出演など活躍の場を広げている。



[WAPLANリンク]

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmDrbgPBVJGHGdt5PuViLxw

TikTok: https://www.tiktok.com/@waplan_music?_t=8gR599w81nb&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/waplanmusic/?hl=ja





Spotify:https://open.spotify.com/intl-ja/artist/7yjR0bv1rFh2ixOkKArIRj?si=6BRbtogPQR269Ak-_Mc-Ow

Apple Music: https://music.apple.com/jp/artist/waplan/1223247892



関連記事リンクhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000758.000055377.html

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-03:40)