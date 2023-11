[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]





全員が10代で関西出身という男子たちで構成される演劇ユニット、神戸セーラーボーイズ。

2023年11月17日(金)~11月26日(日)にAiiA 2.5 Theater Kobeにて、

「戯曲 MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~」より、

『ロミオとジュリアス』『Water me! ~我らが水を求めて~』を一部脚色した神戸セーラーボーイズの新作公演、

「神戸セーラーボーイズ 定期公演vol.1 『ロミオとジュリアス』『Water me! ~我らが水を求めて~』」が上演されることを記念して、

2023年8月に上演された「神戸セーラーボーイズ SF(セミフィクション)『Boys×Voice 308』」の上映会をニコ生で実施いたします。



▼番組情報

神戸セーラーボーイズ SF(セミフィクション)『Boys×Voice 308』(ゲスト:矢田悠祐)ニコ生最速上映会

放送日時:2023年11月11日(土) 21:00開始 配信開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343181397



【番組について】

※番組冒頭は無料視聴パートとなります。

※本番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。

※全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願い致します。



神戸セーラーボーイズ SF(セミフィクション)『Boys×Voice 308』作品内容







可能性を秘めた十人十色の少年たちが、彼ら自身の物語を、彼らの“声”でお届けします。

誰もが知っているあの合唱曲を!芝居とライブの二部構成でお楽しみください。

少年期独特の ボーイ・ソプラノを聞くことが出来るのは、いまこの時だけかもしれません。

「僕らの青春の一瞬をお見逃しなく!!」



■CAST

明石侑成

石原月斗

奥村頼斗

崎元リスト

高橋龍ノ介

田中幸真

塚木芭琉

津山晄士朗

中川月碧

細見奏仁



<ゲスト出演>

矢田悠祐



■スタッフ

脚本:優木 鈴

演出:冨田昌則

音楽:松田純一

振付:後藤健流



主催:神戸セーラーボーイズ製作委員会



最新情報





神戸セーラーボーイズ 定期公演vol.1『ロミオとジュリアス』『Water me! ~我らが水を求めて~』

・2023年11月17日(金)~11月26日(日) AiiA 2.5 Theater Kobeで開催

・公演詳細ページ:https://www.kobesailorboys.com/202311t

・チケット販売ページ:https://eplus.jp/kobesailorboys/



・オフィシャルサイト:https://kobesailorboys.com/

・X(旧Twitter):@kobesailorboys



