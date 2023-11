[The Orchard Japan]

今作は配信だけでなく、初めてCDとしても全国流通し、CDショップ等でも販売される。







JazzシーンからPopsシーンに突如現れた松木美定はコアな音楽ファンを中心にその唯一無二の音楽性で話題となり、いま最も注目されているアーティストの一人。

そんな彼の1stアルバムには、東京喰種の作者、石田スイ先生の『超人 X』とのタイアップ曲「人生の銀幕」や、Apple Music 2022ベストソング100、Spotify Best of Early Noise2022にも選出され、話題となったSpotifyプレイリスト「ガチャポップ」にも入った浦上想起とのコラボ曲「舞台の上で」、そして、先行シングルとして配信中の珠玉のPOPS「あなたの虜」に加え、以前からコーラスやベースで楽曲サポートをしていたオオツカマナミ(ayafuya)をゲストボーカルに迎えた幻想的な新曲「柔らかい影」、その他「瞳」「So Long」という完全未発表の新曲3曲が追加された全9曲が収録。



また今回、アルバム発売記念として、初めてファンの前に出てアルバム全曲解説をするイベント「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会」を12月1日(金)に実施する。ただ、こちらのチケットはなんと発売開始2分で完売。そこで、チケットを買えなかった人のために、急遽12月22日(金)に追加で「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会 Vol.2」の開催が決定!チケットの販売は今週12月2日(土)の正午12時からなのでぜひチェックして欲しい。



なお、会場では、アルバム「THE MAGICAL TOUCH」のジャケット絵柄オリジナルトートバックやアクリルキーホルダー、ステッカーなどのグッズに加え、なんと、本人が実際に手作業で作ったという革製品も販売されるとの事。SNSで制作過程や完成品の写真をUPするとそのアマチュアとは思えない出来栄えにファンも衝撃。本人も「一体何屋なんだ僕は」と思わずつぶやいている。



さらに会場では松木美定自身が描いている、過去の配信ジャケット絵柄などのアートワークの原画も10点ほど展示される予定なので、こちらも楽しみにしていて欲しい。



また本日ラジオ番組、J-WAVE「STEP ONE」の『MUSIC+1』のコーナーに生出演、

明日11/30は、番組ジングルも担当したK-MIX『K-MIX GOOD-TIE!』にリモート出演、

その後、TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』では、12月のミュージックセレクターとして

12/1 と 12/8を担当。12/2にはZIP-FM「CULTURE RADIO via TOKYO」にも

生ゲスト出演します。まだまだ謎の多いアーティスト松木美定のおしゃべりもぜひこの機会に堪能してみて欲しい。





【松木美定コメント】

活動開始以来、初めてのアルバムです。

2023年冬、現時点での僕の音楽性のプロフィールのようなものにしました。

プレイリスト文化の今、プレイリストから僕のページにたどり着いた人が、僕のことを知る方法が「シングルを細々とチェックする」しかなかったので、初見の方が手軽に僕の全体像を知ることができるものになってほしいとも思っています。

昔はもっと消極的だったのですが、いまは考え方が違っていて、もっと多くの人に聴いてもらうため努力は惜しまないつもりです。





【商品情報】



「THE MAGICAL TOUCH」

DL&ストリーミング https://orcd.co/the_magical_touch

CD購入 https://lnk.to/THE_MAGICAL_TOUCH_CD

▼価格・品番 ¥2,500・ BITEI-0001

▼収録曲

M1 あなたの虜

M2 Persona

M3 舞台の上で

M4 柔らかい影

M5 人生の銀幕

M6 光線

M7 瞳

M8 Lifetime

M9 So Long



【CD購入特典】

1)タワーレコード・・・未発表音源シリアルコード入りポストカード

2)アマゾン・・・オリジナル缶バッジ



【イベント情報】

「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会」

日時:2023年12月1日(水)

1回目 15時開場 15時半スタート

2回目 18時開場 18時半スタート

場所:御茶ノ水リットーベース https://rittorbase.jp/

チケット代:¥1,200(税込)

URL: https:// themagicaltouch.peatix.com

※こちらのイベントはすでにSOLD OUTとなっております。



★追加実施決定!!

「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会 vol.2」

日時:2023年12月22日(水)

1回目 15時開場 15時半スタート

2回目 18時開場 18時半スタート

場所:御茶ノ水リットーベース https://rittorbase.jp/

チケット代:¥1,200(税込)※12/2(土)正午よりチケット販売開始予定

URL: https://themagicaltouch2.peatix.com (チケットはこちらから!)



● YouTubeチャンネル:

リード曲「あなたの虜」」MV





アルバムティザー映像



● X (旧Twitter) https://x.com/matsukibitei?s=20

● Instagram https://www.instagram.com/matsuki_bitei/



▼松木美定(マツキビテイ) プロフィール

1993年生まれ。静岡県出身。20歳からピアノと作曲を独学で始め、Horace Silver等の

楽曲を研究し、ハードバップスタイルの楽曲を趣味で書くようになる。2018年に友人の影響で

邦楽に目覚め、DTMでPOPSを作りはじめると同時に松木美定としてアーティスト活動をスタート。

楽曲は作詞作曲編曲に加え、アートワークも全て自身で行うマルチクリエイター。

ジャズシーンからJ-POPの世界に突如現れた松木美定の作り出す音は、

感度の高い音楽好きリスナーを中心に広がり、現在、確実にファンを増やしている。

今年11月には自身初のアルバム「THE MAGICAL TOUCH」をリリース!



