[増進会ホールディングス(Z会グループ)]

自宅で学べる小~中学生向けのプログラミング講座。期間限定のキャンペーンで、おトクに始める大チャンスです!



株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)のグループ会社である株式会社Z会は、自宅で学べる小学生~中学生向けの「Z会プログラミングシリーズ」において、2023年2月12日(日)より、「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」「Z会プログラミング講座 with LEGO(R) Education」「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」を対象として、キットをおトクに購入できるキャンペーンを実施中です。さらに、2023年3月11日(土)まで限定で、抽選でAmazonギフト券を最大50,000円分プレゼント! ぜひこの機会にご受講をご検討ください。









Z会の小学生~中学生向けプログラミング通信教育講座のうち、キットを使用する以下の講座を対象に、「[全員]キット代割引&[抽選]Amazonギフト券プレゼント」のキャンペーンを実施中です。

Amazonギフト券プレゼント(抽選)は【2023年3月11日(土)】まで。この機会にぜひご受講をご検討ください。



<対象講座>

・Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション

・Z会プログラミング講座 with LEGO(R) Education(SPIKE(TM)ベーシック編・標準編)

・Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編

※上記講座のお申し込みと同時にキットをご購入の方が対象となります。



<キャンペーン内容>

( 1 )[全員]キット代割引! 講座により10,000円引き・7,000円引き(最終締切 4月11日(火))

( 2 )[抽選]Amazonギフト券プレゼント! 50,000円×1名様、10,000円×20名様(最終締切 3月11日(土))



キャンペーン詳細サイト

https://www.zkai.co.jp/z-programming/campaign/el_topics-cp/



*1. 本キャンペーンは株式会社Z会による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。Z会プログラミング事務局(0120-83-0022)までお願いいたします。

*2. Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



<対象講座詳細>

【Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション 】

小学校で学ぶ教科学習とプログラミングの知識・スキルを用いて、さまざまな課題を解決します。

プログラミングの知識とスキルはもちろん、教科への興味・関心も育てたい方におすすめです。



本講座で使用するキット「KOOV(R)アドバンスキット」を10,000円引きでご購入いただけます。





講座についてくわしくは以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/mirai/



【Z会プログラミング講座 with LEGO(R) Education】

レゴ(R)ブロックを用いたロボットの制作とプログラミングを行います。

モノを動かす仕組みも学びながらプログラミングスキルを伸ばしたい方におすすめです。



本講座で使用する以下のキットを10,000円引きでご購入いただけます。



「SPIKE(TM)ベーシック編」で使用するキット





「標準編」で使用するキット





講座についてくわしくは以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/idolab/



【Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編】

コンピュータを使った実践により、中学までに身につけておくべき、情報活用・プログラミングの知識・スキルを習得。

中学に向けた準備を行いたい方や、コンピュータの活用スキルを身につけたい方におすすめです。



使用するキット「Raspberry Pi 400(ラズベリーパイ400)」を、7,000円引きでご購入いただけます。







講座についてくわしくは以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr2/





おトクなキャンペーンが、プログラミング学習のスタートを応援している「今」。

ぜひご受講をご検討ください。



▼キット代割引:実施期間

2023年2月12日~2023年4月11日



▼Amazonギフト券プレゼント:実施期間

2023年2月12日~2023年3月11日



▼資料のご請求は以下Z会Webサイトよりお申し込みください

https://service.zkai.co.jp/brochure/p1_1.aspx

▼Z会の通信教育「Z会プログラミングシリーズ」

https://www.zkai.co.jp/z-programming/

▼Z会プログラミングシリーズのご入会は以下のZ会Webサイトよりお申し込みください

https://www.zkai.co.jp/z-programming/entry/



「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」および「Z会プログラミング中学技術活用力講座 」は、株式会社Z会と株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの協業による講座です。

KOOV(R)およびPROC(R)は 、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。

「Z会プログラミング中学技術活用力講座」で使用している商標等についてはWebサイト(https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr/license/)をご覧ください。

Produced by Zoshinkai Holdings Inc. under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the SPIKE logo are trademarks of the LEGO Group. Used with permission. (C)2022 The LEGO Group.





<本件に関するお客様からのお問い合わせ>

株式会社Z会 プログラミング事務局

通話料無料 0120-83-0022

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日~土曜日 10:00~12:00、13:00~18:00(年末年始を除く、祝日も受付)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-19:16)