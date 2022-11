[日本エイサー株式会社]

製品情報ページ:https://www.acer.com/jp-ja/predator/accessories/gaming-keyboards/aethon-700





日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、コアなゲーマーに向けた最上位ゲーミングブランドPredator(プレデター)より、ブランド初となる、しっかりとしたクリック感でゲームを楽しめる青軸と、キーが軽くタイピング音を抑えて長時間ゲームを楽しめる赤軸のタイピングモードを切り替えられる、ゲーミングキーボード Predator Aethon(プレデター イーソン) 700の先行予約販売をスタートします。タイピングモードをキーボード一台で切り替えることのできる画期的な本製品は、キー入力やライティングなど細部までこだわり、パソコンでゲームを本格的に楽しみたい方にオススメのモデルです。

本製品は、本日2022年11月10日(木)より、“アタラシイものや体験の応援購入サービス”の Makuakeにて先行予約販売を開始します。







◆製品特長・打鍵感をスイッチ一つで切り替えることが可能。ひとつひとつのキーを押すたびに心地よいフィードバックを感じることができ、高い精度でゲームに集中することができる青軸と、キーの跳ね返りがスムーズで滑らかな感触で素早い入力が可能な赤軸と、どちらも楽しむことができます。







・ゲーミングキーボードには欠かせない、Nキーロールオーバー機能に対応。複数のキーが同時に押された場合でも、すべてのキー入力を認識することができます。



・ライティング等の設定変更は、アプリケーション「Predator Quartermaster」から変更可能。約1680万色のライティングを自在にコントロールできるほか、各キーのバックライトもカスタマイズ可能。さらにあらかじめキーボードに登録されている7種類のライティングモードから好みに合わせた設定を選択することも可能。



・キーボード右上のローラーを回転させ、直感的な操作で音量のボリューム調整が可能。













詳細は、Makuake製品予約販売ページまたは製品情報ページからご覧いただけます。



プレスリリースページ

https://acerjapan.com/news/2022/04A011





