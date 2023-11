[東日本電信電話株式会社]

東日本電信電話株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:澁谷 直樹、以下「NTT東日本」)と、JIG-SAW株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:山川 真考、以下「JIG-SAW」)は業務提携を通して、スマートホームの世界標準規格「Matter」※に対応したスマートホーム向けのゲートウェイ(以下「Matter対応ゲートウェイ」)およびソフトウェアサービスの領域について共同でサービス提供に向けた開発を開始したことをお知らせいたします。





ライフスタイルの変化に伴う便利で快適な生活へのニーズや、高齢化社会に伴う健康で安心な暮らしへのニーズの高まりを背景に、住まいの利便性を向上させるスマートホーム領域の成長が日本国内でも期待されています。



また、2022年10月に無線通信標準規格団体「Connectivity Standards Alliance(CSA)」により、スマートホームの世界標準規格「Matter」がリリースされたことで、国内外の家電・住宅設備・IoT機器業界をはじめとした多くのメーカーから多種多様なスマートホーム機器が提供されはじめております。



前述の社会的ニーズに応えることのできるスマートホームを実現するためには、「Matter」を活用することで多様な家電製品や住宅設備をはじめとしたスマートホーム機器を連携させることが重要になるとともに、利用者が使いやすいユーザーインターフェースを提供することも必要となります。そのような機器同士やユーザーインターフェースの円滑な連携を実現するために鍵となるのがMatter対応ゲートウェイです。



そのためNTT東日本は本取り組みの第1弾として、Matterを活用してスマートホームに取り組みたいとお考えの企業様ごとのニーズに応じて柔軟に活用いただけるMatter対応ゲートウェイのプロトタイプ開発に取り組みます。これにより、Matterの普及を推進し、スマートホーム領域全体の発展を実現することで、社会的ニーズの充足に貢献することをめざします。なお、本開発は通信サービスの知見や技術力を有するNTT東日本と、IoTプロダクトや組み込みソフトウェアの開発力を有するJIG-SAWが共同で行うことで、早期に開発を進めるとともに、両社による商用提供をめざします。



また、スマートホームサービスを提供する上で重要な課題として、スマートホーム機器の設置・設定作業や、利用開始後の通信環境トラブル対応、端末の保守対応等が挙げられます。この分野についてもNTT東日本が

光ブロードバンドサービスの提供を通して培った運用・保守に関する知見や技術力を活用して、遠隔サポートサービスの研究開発に取り組んでまいります。



以上の取り組みを進めていく上では、スマートホームに取り組まれるIoT事業者だけではなく、集合住宅の建設・管理を行われている事業者様、住宅向けサービスを提供されている事業者様、医療/介護サービス関連の事業者様等ともパートーナーシップを通して連携することで、より多くの事業者様・利用者様に価値を提供することをめざしてまいります。



※「Matter」の概要について

Matterはメーカー横断でIoT機器間の接続を実現することで、利用者の利便性向上と、各メーカーの開発負担の低減および開発迅速化を目的に策定された規格です。Wi-Fiを始めとした実証済みの技術に基づいて構築されたIPベースの接続プロトコルであり、信頼性が高く安全な IoT 機器との接続を可能としています。これにより、IoT機器メーカーは自社製品にMatterの認証を受けることで、高い信頼性と、設計上の安全性、相互の互換性を訴求することが可能となります。



現在Matterが対応しているIoT機器は照明器具、冷蔵庫、エアコン、食器洗い機、洗濯機、ロボット掃除機、空気清浄機、スマートロック、各種住宅用センサー類など多岐におよび、今後さらなる拡大も予定されています。



●CSAニュースリリース(Matter Arrives Bringing A More Interoperable, Simple And Secure Internet Of Things to Life):https://csa-iot.org/newsroom/matter-arrives/



本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

東日本電信電話株式会社

ビジネス開発本部 無線&IoTビジネス部 5G/IoT企画担当

MAIL:mobile_kikaku-gm@east.ntt.co.jp



JIG-SAW株式会社 コーポレート2部

問い合わせフォーム:https://www.jig-saw.com/contact/



■東日本電信電話株式会社について

・社名:東日本電信電話株式会社(https://www.ntt-east.co.jp/)

・事業内容:東日本エリアにおける電気通信業務、附帯業務、目的達成業務 等

・代表取締役社長:澁谷 直樹

・所在地:東京都新宿区西新宿3丁目19番2号

・資本金:3,350億円

・設立:1999年7月1日



■JIG-SAW株式会社について

・社名:JIG-SAW株式会社(https://www.jig-saw.com)

・事業内容:A&A(Auto Sensing×Auto Control)サービス

・代表取締役:山川 真考

・所在地:東京都千代田区大手町1丁目9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ

・資本金:3億5,110万円

・設立:2001年11月1日



