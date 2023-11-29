数々のバラエティ番組に出演で注目の島太星、ミュージカル『刀剣…
［The Orchard Japan］
フジテレビ「呼び出し先生タナカ」出演やミュージカル「聲の形」で主演 石田将也役を務めた島 太星や、ミュージカル『刀剣乱舞』でへし切長谷部役として出演した木原瑠生ら、テレビ・舞台など多方面で活躍が期待されている7名が所属するLove Harmony’s, Inc. (通称LHI)が、11月29日(水)にデジタルシングル「Reverse」をリリースした。
グループとしての活動のみならず、それぞれソロでも活動の幅を広げ、日々成長を遂げているLHI。結成当初から目標としていた『公式YouTubeチャンネル登録者数10万人』を達成後初のシングル「Reverse」の配信が本日スタートした。『7人が魅せるアグレッシブハーモニー』をテーマにムーディーな雰囲気で魅せることに挑戦した一曲だ。
配信当日の今日は、リスニングパーティーや毎月恒例で行っているYouTube生配信「生Harmony’s, Inc.」の開催と、Shine(LHIファンの名称)にとっては盛りだくさんでスペシャルな1日になる。
メンバーそれぞれがソロでの活動も精力的に行って行く中で、個々の力を伸ばしているLHI。パワーアップした7人が集まったときに発揮する化学反応はそんなLHIにしか出せない魅力の一つ。それを存分に体感できるのが年明け2024年3月17日(日)にZepp Haneda(TOKYO)で行われるワンマンライブだ。
7月のラゾーナ川崎でのフリーライブ、9月より定期開催している歌舞伎町タワーでのフリーライブ、そしてそれぞれがつけてきた個人の力によってパワーアップしたLHIに是非注目してほしい。
【今後の施策】
◆リスニングパーティー
日時：11月29日(水)21:00-21:20
X(旧Twitter)上でリスニングパーティーを開催。「Reverse」をストリーミングサービス(AppleMusic、Spotifyなど)でリピート再生し、X(旧Twitter)で「#LHI_リバース」を付けて感想を共有し合う。この企画には、LHIメンバーも参加し、楽曲への思いや制作秘話などを聞くことができる。
◆YouTube配信「生Harmony’s, Inc.」
日時：11月29日(水)21:30
YouTubeチャンネルはこちら https://www.youtube.com/channel/UCvJOYIskbmpNptj7fNFd3nw
◆LINE MUSIC再生回数キャンペーン
対象期間：11月29日(水)00:00～12月13日(水)23:59
LINE MUSICで「Reverse」を規定数以上再生された方に、キャンペーン限定の特典をプレゼントする企画。
詳しくはこちらをチェック https://forms.gle/zBM7zFQa37z9eyzi7
[特典内容]
１. オリジナルメッセージ動画 ※777回以上お聴きいただいた方 全員
２. オリジナルチェキ(メンバー7ショット) ※3000回以上お聴きいただいた方の中から抽選で7名様
【楽曲情報】
2023年11月29日(水) 配信リリース
7th Single 「Reverse」
配信URL：https://orcd.co/lhi_reverse
価格(税込)：単曲250円
◆作詞・作曲
室屋優美、Kaz Kuwamura、sorano、Huge M、Ryo Ito
◆編曲
Huge M, Kaz Kuwamura
【今後のリリース】
◆8th Single「Let’s Sing!!!!!!!＋」
2024年1月17日(水) 配信リリース
【LIVE・イベント】
◆9月から毎月開催中「Let’s Sing!!! PRE STAGE from LHI」
次回開催日：12月6日(水) 19:00
出演：RyoTracks・木原瑠生・三岳慎之助
場所：東急歌舞伎町タワー 2階「FIRST STAGE」（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1）
◆Love Harmony's, Inc. Live 2024 "Let’s Sing!!!!!!!"
日程：2024年3月17日(日)
時間：OPEN 18:00／START 19:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
会場：Zepp Haneda(TOKYO) (東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H)
チケット料金：6,500円（税込）
※ドリンク代別
※未就学児入場不可
※祝い花、楽屋花はイベントの都合上、お断りさせていただきます。
●チケット一般発売
受付期間：2023年11月29日(水)12:00～
【ローチケ】https://l-tike.com/lhi
【e+】https://eplus.jp/loveharmonysinc/
【ぴあ】https://w.pia.jp/t/loveharmonysinc2024/
※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください
※受付に関する詳細は、各プレイガイドのお申込みページにてご確認ください。
【プロフィール】
男女混声ボーカルグループ「Love Harmony’s, Inc.（ラブ・ハーモニーズ・インク）」。女性1名、男性6名の総勢7名で構成されている。2018年12月始動。
YouTubeチャンネル登録者数10万人超、YouTube配信動画再生総数4,000万回超(2023年10月30日時点)。「歌い紡ぐ、歌い繋ぐ、織り成すハーモニー」をモットーに、歌うことの楽しさ、歌うことの素晴らしさ、を伝えられるグループを目指す。
2022年TikTokで、ユーザーとメンバーが一緒にハーモニーを作り上げる『＃ハモリチャレンジ』企画を実施し、2ヶ月でフォロワー数が約8倍(3,000人→24,000人)になるなどSNSも話題に。
2023年3月には、KT Zepp Yokohamaでワンマンライブを開催。約800人の観客を動員した。
また、メンバーは幅広いジャンルでも活躍中。島太星が『呼び出し先生タナカ』など多くのバラエティ番組に出演、またミュージカル『聲の形』で石田将也 役として主演、木原瑠生がミュージカル『刀剣乱舞』でへし切長谷部 役として出演、坂田隆一郎が『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageで夢野幻太郎 役として出演、山田健登がミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs立海 で手塚国光 役として出演、三岳慎之助が『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』出演、早希がミュージカル『High Fidelity』出演、RyoTracksはビートボクサーだけではなく、ファトグラファーなどでも活動している。
◆Love Harmony’s, Inc. https://lit.link/loveharmonysinc
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCvJOYIskbmpNptj7fNFd3nw
X（旧Twitter）： https://twitter.com/LoveHarmonysInc
Instagram： https://www.instagram.com/loveharmonys.inc/?hl=ja
TikTok：https://www.tiktok.com/@love_harmonys_inc?lang=ja-JP
【メンバー プロフィール】
１.早希 （SAKI）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/singersing28
Instagram：https://www.instagram.com/saki_ikas428/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC42X6hThofinWytNHJ-G9cg
２.島 太星 （TAISEI SHIMA） 『NORD』（ノール）所属
X（旧Twitter）：https://twitter.com/shimazaki0129
Instagram：https://www.instagram.com/shimazaki0129/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCDSgPjnsAwC8YL0g3zGdYww
３.木原 瑠生 （RUI KIHARA）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/rui0915spsong
Instagram：https://www.instagram.com/rui_kihara/
YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@ruikihara823
４.三岳 慎之助 （SHINNOSUKE MITSUTAKE）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/1voice5
Instagram：https://www.instagram.com/mitsutake.s/?hl=ja
５.坂田 隆一郎 （RYUICHIRO SAKATA）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/ryu_delight
Instagram：https://www.instagram.com/ryu_ichiro_sakata/
YouTubeチャンネル：https://youtube.com/channel/UCFJeB4HudTxME2X9g_v48Vw
６.山田 健登 （KENT YAMADA）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenty1016japan
Instagram：https://www.instagram.com/kentty.y/
YouTubeチャンネル：https://youtube.com/channel/UC3XAOgMRp9y9MYOnwooJ-kQ
７.RyoTracks （RyoTracks）
X（旧Twitter）：https://twitter.com/RyoTracks
Instagram：https://www.instagram.com/ryotracks/
YouTubeチャンネル：https://youtube.com/c/RyoTracks
ーー
The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。
ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/29-17:16）
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