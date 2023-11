[The Orchard Japan]





フジテレビ「呼び出し先生タナカ」出演やミュージカル「聲の形」で主演 石田将也役を務めた島 太星や、ミュージカル『刀剣乱舞』でへし切長谷部役として出演した木原瑠生ら、テレビ・舞台など多方面で活躍が期待されている7名が所属するLove Harmony’s, Inc. (通称LHI)が、11月29日(水)にデジタルシングル「Reverse」をリリースした。



グループとしての活動のみならず、それぞれソロでも活動の幅を広げ、日々成長を遂げているLHI。結成当初から目標としていた『公式YouTubeチャンネル登録者数10万人』を達成後初のシングル「Reverse」の配信が本日スタートした。『7人が魅せるアグレッシブハーモニー』をテーマにムーディーな雰囲気で魅せることに挑戦した一曲だ。

配信当日の今日は、リスニングパーティーや毎月恒例で行っているYouTube生配信「生Harmony’s, Inc.」の開催と、Shine(LHIファンの名称)にとっては盛りだくさんでスペシャルな1日になる。



メンバーそれぞれがソロでの活動も精力的に行って行く中で、個々の力を伸ばしているLHI。パワーアップした7人が集まったときに発揮する化学反応はそんなLHIにしか出せない魅力の一つ。それを存分に体感できるのが年明け2024年3月17日(日)にZepp Haneda(TOKYO)で行われるワンマンライブだ。

7月のラゾーナ川崎でのフリーライブ、9月より定期開催している歌舞伎町タワーでのフリーライブ、そしてそれぞれがつけてきた個人の力によってパワーアップしたLHIに是非注目してほしい。





【今後の施策】

◆リスニングパーティー

日時:11月29日(水)21:00-21:20

X(旧Twitter)上でリスニングパーティーを開催。「Reverse」をストリーミングサービス(AppleMusic、Spotifyなど)でリピート再生し、X(旧Twitter)で「#LHI_リバース」を付けて感想を共有し合う。この企画には、LHIメンバーも参加し、楽曲への思いや制作秘話などを聞くことができる。



◆YouTube配信「生Harmony’s, Inc.」

日時:11月29日(水)21:30

YouTubeチャンネルはこちら https://www.youtube.com/channel/UCvJOYIskbmpNptj7fNFd3nw



◆LINE MUSIC再生回数キャンペーン

対象期間:11月29日(水)00:00~12月13日(水)23:59

LINE MUSICで「Reverse」を規定数以上再生された方に、キャンペーン限定の特典をプレゼントする企画。

詳しくはこちらをチェック https://forms.gle/zBM7zFQa37z9eyzi7



[特典内容]

1. オリジナルメッセージ動画 ※777回以上お聴きいただいた方 全員

2. オリジナルチェキ(メンバー7ショット) ※3000回以上お聴きいただいた方の中から抽選で7名様





【楽曲情報】



2023年11月29日(水) 配信リリース

7th Single 「Reverse」

配信URL:https://orcd.co/lhi_reverse

価格(税込):単曲250円

◆作詞・作曲

室屋優美、Kaz Kuwamura、sorano、Huge M、Ryo Ito

◆編曲

Huge M, Kaz Kuwamura



【今後のリリース】

◆8th Single「Let’s Sing!!!!!!!+」

2024年1月17日(水) 配信リリース



【LIVE・イベント】

◆9月から毎月開催中「Let’s Sing!!! PRE STAGE from LHI」

次回開催日:12月6日(水) 19:00

出演:RyoTracks・木原瑠生・三岳慎之助

場所:東急歌舞伎町タワー 2階「FIRST STAGE」(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)



◆Love Harmony's, Inc. Live 2024 "Let’s Sing!!!!!!!"

日程:2024年3月17日(日)

時間:OPEN 18:00/START 19:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

会場:Zepp Haneda(TOKYO) (東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H)



チケット料金:6,500円(税込)

※ドリンク代別

※未就学児入場不可

※祝い花、楽屋花はイベントの都合上、お断りさせていただきます。



●チケット一般発売

受付期間:2023年11月29日(水)12:00~

【ローチケ】https://l-tike.com/lhi

【e+】https://eplus.jp/loveharmonysinc/

【ぴあ】https://w.pia.jp/t/loveharmonysinc2024/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください

※受付に関する詳細は、各プレイガイドのお申込みページにてご確認ください。





【プロフィール】

男女混声ボーカルグループ「Love Harmony’s, Inc.(ラブ・ハーモニーズ・インク)」。女性1名、男性6名の総勢7名で構成されている。2018年12月始動。

YouTubeチャンネル登録者数10万人超、YouTube配信動画再生総数4,000万回超(2023年10月30日時点)。「歌い紡ぐ、歌い繋ぐ、織り成すハーモニー」をモットーに、歌うことの楽しさ、歌うことの素晴らしさ、を伝えられるグループを目指す。

2022年TikTokで、ユーザーとメンバーが一緒にハーモニーを作り上げる『#ハモリチャレンジ』企画を実施し、2ヶ月でフォロワー数が約8倍(3,000人→24,000人)になるなどSNSも話題に。

2023年3月には、KT Zepp Yokohamaでワンマンライブを開催。約800人の観客を動員した。

また、メンバーは幅広いジャンルでも活躍中。島太星が『呼び出し先生タナカ』など多くのバラエティ番組に出演、またミュージカル『聲の形』で石田将也 役として主演、木原瑠生がミュージカル『刀剣乱舞』でへし切長谷部 役として出演、坂田隆一郎が『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageで夢野幻太郎 役として出演、山田健登がミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs立海 で手塚国光 役として出演、三岳慎之助が『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』出演、早希がミュージカル『High Fidelity』出演、RyoTracksはビートボクサーだけではなく、ファトグラファーなどでも活動している。



◆Love Harmony’s, Inc. https://lit.link/loveharmonysinc

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCvJOYIskbmpNptj7fNFd3nw

X(旧Twitter): https://twitter.com/LoveHarmonysInc

Instagram: https://www.instagram.com/loveharmonys.inc/?hl=ja

TikTok:https://www.tiktok.com/@love_harmonys_inc?lang=ja-JP



【メンバー プロフィール】

1.早希 (SAKI)



X(旧Twitter):https://twitter.com/singersing28

Instagram:https://www.instagram.com/saki_ikas428/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC42X6hThofinWytNHJ-G9cg



2.島 太星 (TAISEI SHIMA) 『NORD』(ノール)所属



X(旧Twitter):https://twitter.com/shimazaki0129

Instagram:https://www.instagram.com/shimazaki0129/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCDSgPjnsAwC8YL0g3zGdYww



3.木原 瑠生 (RUI KIHARA)



X(旧Twitter):https://twitter.com/rui0915spsong

Instagram:https://www.instagram.com/rui_kihara/

YouTubeチャンネル:https://youtube.com/@ruikihara823



4.三岳 慎之助 (SHINNOSUKE MITSUTAKE)



X(旧Twitter):https://twitter.com/1voice5

Instagram:https://www.instagram.com/mitsutake.s/?hl=ja



5.坂田 隆一郎 (RYUICHIRO SAKATA)



X(旧Twitter):https://twitter.com/ryu_delight

Instagram:https://www.instagram.com/ryu_ichiro_sakata/

YouTubeチャンネル:https://youtube.com/channel/UCFJeB4HudTxME2X9g_v48Vw



6.山田 健登 (KENT YAMADA)



X(旧Twitter):https://twitter.com/kenty1016japan

Instagram:https://www.instagram.com/kentty.y/

YouTubeチャンネル:https://youtube.com/channel/UC3XAOgMRp9y9MYOnwooJ-kQ



7.RyoTracks (RyoTracks)



X(旧Twitter):https://twitter.com/RyoTracks

Instagram:https://www.instagram.com/ryotracks/

YouTubeチャンネル:https://youtube.com/c/RyoTracks

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-17:16)