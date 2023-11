[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2023年11月9日から12月 9日までの間に、対象のZ790 MAXシリーズマザーボードを購入されたお客様を対象に「龍が如く7外伝 名を消した男」PC版ゲームコードをプレゼントする期間限定キャンペーンを開催します。

この機会にMSI Z790 MAXシリーズマザーボードでゲーミングPCをアップグレードし、「龍が如く7外伝 名を消した男」を存分に楽しみましょう!





~2023年11月9日(日)より開催~





【キャンペーン概要】

受付期間 :2023年11月09日(木) ~ 2023年12月09日(土)

引き換え期間 : 2023年11月09日(木) ~ 2023年12月23日(土)

賞品交換ページ : MSI メンバーセンター https://account.msi.com/ja/login

コード利用方法 :MSI メンバーセンター内のキャンペーンページにてコードを引換後、Steamにてコードを使用し、ゲーム本体のアクティベーション完了となります。

*2023年11月09日(木) ~ 2023年12月09日(土)までに対象機種を購入したお客様が対象です。

*ゲームコードの数には限りがございます。無くなり次第キャンペーン終了とさせていただきます。



【キャンペーン対象製品】

●MEG Z790 GODLIKE MAX





●MEG Z790 ACE MAX





●MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI





●MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI





受付期間終了後はキャンペーンにご応募頂けません。予めご了承ください。また、ゲームコードの在庫が無くなり次第、キャンペーン終了となります。



