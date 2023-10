[株式会社伊勢半]

株式会社伊勢半(東京都千代田区、代表取締役社⾧:澤田 晴子)の展開するD2C セルフメイクアップブ

ランド「MN(エムエヌ)」は、@cosme TOKYO にて2023 年10 月25 日(水)~ 31 日(火)まで1 週間

限定で東京初となるPOP-UP イベントを開催します。

会場では、約70 色あるアイカラー・リップ&チーク・ハイライターをお試しいただけるほか、web 診断

を通して一人ひとりに合ったメイクパレットをご提案。普段はオンラインでしか購入できない「MY MIXED

PALETTE」をその場で購入することが可能です。さらに今回のPOP-UP イベントで先行発売となるジェム

アイカラーの限定色の販売も行います。

ぜひこの機会に、実際に商品に触れて、リアルイベントでしか体験のできないMN の世界観をお楽しみくだ

【期間】

2023 年10 月25 日(水)~10 月31 日(火)



【会場】

@cosme TOKYO 2 階(東京都渋谷区神宮前1 丁目14-27)

JR 原宿駅徒歩約1 分、東京メトロ明治神宮前駅2 番・3 番出口徒歩約1 分



【営業時間 】

11:00~21:00(@cosme TOKYO の営業時間に準ずる)



MN「MY MIXED PALETTE」とは





診断コンテンツを通して、お肌の色や普段のスタイル、気分や理想像などに合わせてぴったりのカラーをリ

コメンドするマルチパレットで、約70 色あるアイカラー・リップ&チーク・ハイライターを自由に組み合わ

せ340 万通り以上あるパターンの中から自分だけのオリジナルパレットをカスタマイズすることができま

す。レフィル形式のため、カラーを買い足してアレンジすることも可能です。多種多様なカラー&テクスチ

ャーの中からお気に入りのカラーを見つけてください。



・6 色パレット価格¥4,180(税込)

・4 色パレット価格¥3,190(税込)

@cosme TOKYO POP-UP イベント先行発売限定アイカラー「LITTLE SHY」





ひと塗りで目もとに特別感のある輝きをプラスしてくれる人気のジェムシリーズから、今回のPOP-UP イベ

ントで初披露となる限定カラーが登場いたします。



MN マイアイカラー ジェムL 07 LITTLE SHY(リトルシャイ)

トレンドのクールトーンメイクにぴったりの、ピュアな輝きの青み系ピンクカラーで、幻想的な目もとを演

出。

レッド、ブルー、シルバー、グリーンのグリッターが贅沢に輝き、まぶたに立体感をプラスします。



POP-UP イベントスペシャル特典





期間中、「MY MIXED PALETTE」をご購入いただいた方へ特別に、メイクの幅をグッと広げる抜け感ニュ

アンスカラーのミニマスカラと、MN オンラインストアで使えるクーポンをプレゼントいたします。



MN タイニー マスカラ 01 MOOD GRAY(ムードグレー)<非売品>

ほんのり青パールin の奥行きのある深みグレージュカラーで、抜け感のある目もとを演出。

MN のどのアイカラーとも相性がよく、限定カラーのジェムL 07 LITTLE SHY と合わせ使いすると秋冬メイ

クにピッタリな儚げな印象に仕上がります。



●4 色パレットご購入特典

「ミニマスカラ」+「MN オンラインストアで使える660 円OFF クーポン」プレゼント



●6 色パレットご購入特典

「ミニマスカラ or お好きな1 色」+「MN オンラインストアで使える660 円OFF クーポン」プレゼント



※ミニマスカラ:MN タイニー マスカラ 01 MOOD GRAY(ムードグレー)<非売品>

※お好きな1 色:約70 色の中からお好きなカラーをお選びください。

※該当商品をレジでお買い上げ後、レシートをポップアップのスタッフにご提示ください。

株式会社伊勢半について





株式会社伊勢半は、文政8 年(1825 年)に江戸日本橋で創業した紅屋に始まって以来、化粧品メーカ

ーとして常に美を探求しながら、キスミー フェルムをはじめヒロインメイクなどのセルフメイクを中心

に、数多くのロングセラーコスメを生み出してまいりました。



伊勢半「MN(エムエヌ)」公式オンラインストア・アカウント





公式オンラインストア :https://mn-cosme.com/

公式Instagram :https://www.instagram.com/mn_cosme_official/

公式X(旧Twitter) :https://twitter.com/mn_cosme



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-18:16)