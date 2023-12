[株式会社NHK出版]

NHKラジオ英語講座の元講師が贈る、NHK出版英語ムックシリーズ。3誌それぞれの冬号が発売となり、春号~冬号まで2023年度の当シリーズ英語ムックがすべて揃いました。これを機に、通年分のおまとめ買いもおすすめです。







NHKラジオ英語講座の元講師が贈る、NHK出版の季刊英語ムックシリーズ。その冬号がそれぞれ、12月14日に発売となりました。ムックラインナップは以下の3点です。

・『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2024年 冬号』

・『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2024年 冬号』

・『音声DL BOOK 遠山顕の いつでも! 英会話入門 2024年 冬号』



各ムックの音声はダウンロードして聞けるほか、NHK出版ウェブサイトでもお聞きいただけます(期間限定)。



『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2024年 冬号』







NHK基礎英語で「とてもわかりやすい!」と人気を博した高田先生による「大人の学びなおし」専用の英語学習ムック(年4冊発行)の4冊目です。先生自身による音声解説に加え、復習に便利な「英文のみ音声」&「伝えたいこと別フレーズ集」付きとなっています。



【2024年 冬号の内容(本書「はじめに」より抜粋)】

事実を詳しく伝える

「わかる」を「話せる」に変えるために、かつて中学で学んだ言語知識をコミュニケーションの目的別に再編成するのが「学びなおし英会話」の特徴です。この冬号では、「事実を詳しく伝える」ために使える表現を学びます。1年間の集大成として、これを冬号の目標にしました。

「前置詞」も「受け身」も冬号で扱います。大切なのは、これらの異なる文法事項を、「説明する」というひとつの「ことばの働き」のファイルにまとめて整理すること―それが「学びなおし」のコンセプトです。得意分野を話し始めると、つい熱が入って詳しく説明したくなりますね。学習したことを活用して、大いにご自分を語ってください。

この1年間、多くの皆さまからご支持をいただき、おかげさまで本シリーズは来年度も継続することになりました。ぜひ春号でまたお会いしましょう。



※高田智子先生の英語講座がNHK文化センターで行われました。講座の内容などはこちらから↓

https://mag.nhk-book.co.jp/article/37084



【講師紹介】

高田 智子(たかだ・ともこ)

清泉女子大学教授

東京都出身。清泉女子大学教授。2018-2021年度NHK「基礎英語」講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院(修士課程)、ニューヨーク大学大学院(博士課程)修了。博士(学術)。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』(共著、学文社)、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』(共著、大修館書店)、『書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』(監修、NHK出版)など。



【商品情報】

書名:音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2024年 冬号

著者: 高田 智子

発売日:2023年12月14日

定価:1,210円(税込)

仕様:B5判・112ページ

ISBN:978-4-14-213348-2

『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2024年 冬号』







ビジネスパーソンの英会話に必要なのは、最新の社会トピックを自在に展開できること。本書では、ニューヨークのビジネスパーソンの間で話題のトピックを、洗練された英語で活写。内容、語彙ともに最高レベルのビジネス英語教材です。付属しているダウンロード音声には、ビニェット、語句解説が収録されています。



【2024年 冬号の内容】

・Lesson 13 Guarding Against Scams(詐欺から身を守る)

アメリカでは小切手詐欺が増加しています。政府発行の救済小切手がパンデミックの間に増加したことが、その一因になったようです。小切手を郵送する際には、郵便局内の投函口など安全な郵便投函口を利用するようにと、郵政当局や銀行関係者は注意を呼びかけています。

・Lesson 14 Loneliness Afflicts the Young and Old(「孤独」を感じる若者や高齢者たち)

アメリカでは、若者も高齢者も同じように孤独を訴えています。孤独や孤立は社会全体に悪影響を及ぼします。人と人のつながりが断たれていることは、人々の社会参加の減少にもつながるのです。人はお互いへの関心が薄れると、1人では解決できない難題に団結して立ち向かうことがあまりできなくなります。

・Lesson 15 ‘The Customer Is Not God’(「お客様は神様ではありません」)

日本のある小さなバス会社が、「お客様は神様ではありません」という意見広告を地元の新聞に出しました。この会社はお客から理不尽あるいは事実無根と思われる苦情を受けていると言っています。一方、アメリカではお客によるハラスメントやいじめで、脅迫行為や威圧行為などの攻撃を受けることもあります。

・Lesson 16 Be Kind(人に親切にしよう)

思いやりのある行為は心を温めるだけでなく、人生の満足度を高めます。さらに、思いやりによって高齢者の寿命が延び、若者の自尊心が高まります。多くの組織では、否定的な評価によって従業員はたくましくなり、よりよくなると信じられていました。でも、リーダーの真の強さは、思いやりを示すことではないでしょうか。

・冬号の特別企画

高野秀行さん(ノンフィクション作家)と杉田敏先生の対談



【講師紹介】

杉田 敏(すぎた・さとし)

昭和女子大学客員教授

1944年東京・神田の生まれ。66年青山学院大学経済学部卒業後、「朝日イブニングニュース」記者を経て71年オハイオ州立大学に留学。「シンシナティ・ポスト」経済記者を経て、73年PR会社バーソン・マーステラのニューヨーク本社に入社。日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長(人事・広報担当)、バーソン・マーステラ(ジャパン)社長、電通バーソン・マーステラ取締役執行副社長、プラップジャパン代表取締役社長を歴任。



【商品情報】

書名:音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2024年 冬号

著者:杉田 敏

発売日:2023年12月14日

定価:1,320円(税込)

仕様:B5判・132ページ

ISBN:978-4-14-213344-4

『音声DL BOOK 遠山顕の いつでも! 英会話入門 2024年 冬号』







NHKラジオ講座の講師を長年担当してきた遠山顕先生の集大成。学校では教えてくれない自然な英語表現が楽しみながら身につきます。



【2024年 冬号の内容】

1. 「get 」の使い方をゲットする!(Getting the Get Phrases)

getはobtain(得る)、あるいはbecome(ある状態になる)といった動詞にはない、短くピリッとした響きがあるため、いろいろな基本単語と結びつきます。get の持つ「あるものを得る」「ある状態になる」という基本の意味と、その応用表現をつかんで会話に生かしましょう。

2. 日本の風物を説明する―冬(Explaining Things Japanese―Winter)

今号の「冬」は食べ物尽くしです。おなじみの行事と関連した食べ物に関し、もし話題になったら参考にしていただけるかも!と願いつつ、ダイアログを料理しました。

➌ 日常よくあるケガ・病状の表し方(In Sickness and in Health)

今回は若いカップル・リサとマイクの引っ越しのストーリーです。倹約のため、二人はトラックをレンタルしました。二人にあれこれケガや不調が起こります。共に体験し、会話に応用しましょう。



約4時間のダウンロード音声はラジオ英語講座をそっくり再現しており、移動中やスキマ時間の耳学習にも最適です。



【講師紹介】

遠山 顕(とおやま・けん)

COMUNICA, Inc. 代表

東京外国語大学英米語科卒業、テンプル大学大学院修了(英語教授法)。神田外語学院英語科主任、文化放送「百万人の英語」講師、東洋英和女学院大学助教授、東京大学EMP講師、NHKラジオ「英会話入門」「ラジオ英会話」「遠山顕の英会話楽習」講師などを務める。会話ベースのコミュニケーションに主眼を置いた「話学」の「楽習」への道案内役として、英会話のやり取りのコツとおもしろさを伝える。特に、英会話の大きな特徴である、基本単語を組み合わせて複雑な内容を表現する力の養成を視野に入れている。趣味はクロスワード、江戸文化、琵琶、ウォーキング。



【商品情報】

書名:音声DL BOOK 遠山顕の いつでも! 英会話入門 2024年 冬号

著者: 遠山 顕

発売日:2023年12月14日

定価:1,210円(税込)

仕様:B5判・96ページ

ISBN:978-4-14-213340-6

※これらの本の放送はありません。

※3月、6月、9月、12月の年4回刊行予定。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/17-23:40)