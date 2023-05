[株式会社スター・チャンネル]

「激レア!機内上映&地上波吹替版 聴き比べ」を観る。掘る。もっと。樋浦勉(機内上映版ほか)、野沢那智(日曜洋画劇場版)、村野武範(ゴールデン洋画劇場版) 6月3日(土)21:00~他にて放送!



『ダイ・ハード』1&2 吹替聴き比べチラ見せ動画、初解禁!







「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、アクション映画の金字塔『ダイ・ハード』『ダイ・ハード2』の、 すべての吹替バージョンを、史上初のコンプリート放送いたします。1988年に録音された『ダイ・ハード』の最初の吹替版にして幻の “機内上映吹替版” をTV初放送!また、野沢那智がブルース・ウィリスを吹き替えた地上波「日曜洋画劇場版」を、音声欠落シーンを新たに追録したノーカット版でTV初放送します。さらに、俳優・村野武範がブルース・ウィリスを吹き替えた地上波「ゴールデン洋画劇場版(ノーカット版)」、 ソフト収録用に制作された、ブルース・ウィリス役の定番・樋浦勉による吹替版(ノーカット版)と併せて、 現存する全バージョンを一挙お届けします。どうぞご期待ください!この度本放送に先駆けて、「聴き比べ」をチラ見せするスペシャルな番宣動画も解禁!









【STAR3 吹替版】 「激レア!機内上映&地上波吹替版 聴き比べ」を観る。掘る。もっと。

『ダイ・ハード』1&2 吹替版コンプリート!

放送:【STAR3 吹替版】 6月3日(土)21:00~/6月11日(日)16:15~他

特集&作品詳細:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230608



放送スケジュール:

◆『ダイ・ハード[吹]機内上映版』

放送:6月3日(土)21:00

◆『ダイ・ハード[吹]日曜洋画劇場 追録ノーカット版』

放送:6月11日(日)16:15

◆『ダイ・ハード2[吹]日曜洋画劇場 追録ノーカット版』

放送:6月11日(日)18:45

◆『ダイ・ハード[吹]ゴールデン洋画劇場版』

放送:6月17日(土)7:15

◆『ダイ・ハード2[吹]ゴールデン洋画劇場版』

放送:6月17日(土)9:30

◆『ダイ・ハード[吹]ソフト収録版』

放送:6月20日(火)19:30

◆『ダイ・ハード2[吹]ソフト収録版』

放送:6月21日(水)19:45





「2ヵ月連続!不屈の男ブルース・ウィリス特集」を6月も放送中!

6月は、ブルース・ウィリスと言えば!という言わずと知れた代表作『ダイ・ハード』、『ダイ・ハード2』、地球を小惑星接近から救う任務を背負い、宇宙へ旅立つことになった石油採掘のプロフェッショナルを演じる『アルマゲドン』、死者の霊がみえるという少年に出会った精神科医の複雑な役どころを演じた『シックス・センス』の全4作品を一挙放送します。このほか人気の出演作も合わせお届け!



放送作品:

『アルマゲドン』、『シックス・センス』、『ダイ・ハード』、『ダイハード2』、『ラストマン・スタンディング』、『LOOPER/ルーパー』、『ジャッカル』、『パルプ・フィクション』、『12モンキーズ (1995)』、『ホステージ』





