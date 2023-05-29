《史上初！》『ダイ・ハード』１＆２ 吹替版コンプリート！幻の…
［株式会社スター・チャンネル］
「激レア！機内上映＆地上波吹替版 聴き比べ」を観る。掘る。もっと。樋浦勉（機内上映版ほか）、野沢那智（日曜洋画劇場版）、村野武範（ゴールデン洋画劇場版） 6月3日(土)21：00～他にて放送！
『ダイ・ハード』１＆２ 吹替聴き比べチラ見せ動画、初解禁！
(C)1988 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
「BS10 スターチャンネル」（株式会社スター・チャンネル：東京都港区）は、アクション映画の金字塔『ダイ・ハード』『ダイ・ハード２』の、 すべての吹替バージョンを、史上初のコンプリート放送いたします。１９８８年に録音された『ダイ・ハード』の最初の吹替版にして幻の “機内上映吹替版” をＴＶ初放送！また、野沢那智がブルース・ウィリスを吹き替えた地上波「日曜洋画劇場版」を、音声欠落シーンを新たに追録したノーカット版でＴＶ初放送します。さらに、俳優・村野武範がブルース・ウィリスを吹き替えた地上波「ゴールデン洋画劇場版（ノーカット版）」、 ソフト収録用に制作された、ブルース・ウィリス役の定番・樋浦勉による吹替版（ノーカット版）と併せて、 現存する全バージョンを一挙お届けします。どうぞご期待ください！この度本放送に先駆けて、「聴き比べ」をチラ見せするスペシャルな番宣動画も解禁！
【STAR3 吹替版】 「激レア！機内上映＆地上波吹替版 聴き比べ」を観る。掘る。もっと。
『ダイ・ハード』１＆２ 吹替版コンプリート！
放送：【STAR3 吹替版】 6月3日(土)21：00～／6月11日(日)16：15～他
特集＆作品詳細：https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230608
(C)1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
放送スケジュール：
◆『ダイ・ハード［吹］機内上映版』
放送：6月3日(土)21：00
◆『ダイ・ハード［吹］日曜洋画劇場 追録ノーカット版』
放送：6月11日(日)16：15
◆『ダイ・ハード２［吹］日曜洋画劇場 追録ノーカット版』
放送：6月11日(日)18：45
◆『ダイ・ハード［吹］ゴールデン洋画劇場版』
放送：6月17日(土)7：15
◆『ダイ・ハード２［吹］ゴールデン洋画劇場版』
放送：6月17日(土)9：30
◆『ダイ・ハード［吹］ソフト収録版』
放送：6月20日(火)19：30
◆『ダイ・ハード２［吹］ソフト収録版』
放送：6月21日(水)19：45
「２ヵ月連続！不屈の男ブルース・ウィリス特集」を6月も放送中！
６月は、ブルース・ウィリスと言えば！という言わずと知れた代表作『ダイ・ハード』、『ダイ・ハード２』、地球を小惑星接近から救う任務を背負い、宇宙へ旅立つことになった石油採掘のプロフェッショナルを演じる『アルマゲドン』、死者の霊がみえるという少年に出会った精神科医の複雑な役どころを演じた『シックス・センス』の全４作品を一挙放送します。このほか人気の出演作も合わせお届け！
(C)1998 Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer, Inc. All Rights Reserved.
放送作品：
『アルマゲドン』、『シックス・センス』、『ダイ・ハード』、『ダイハード２』、『ラストマン・スタンディング』、『ＬＯＯＰＥＲ／ルーパー』、『ジャッカル』、『パルプ・フィクション』、『１２モンキーズ （１９９５）』、『ホステージ』
【BS10 スターチャンネル】ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS３チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp
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