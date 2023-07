[パイオニア株式会社]

~車両管理や安全運転指導、アルコールチェック業務などをDX化~





パイオニア株式会社は、2023年7月11日(火)~13日(木)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「DX EXPO 2023 夏 東京」に出展します。



本イベントは、企業の経営者や人事、総務、マーケティング、営業担当者などを対象に、業務効率化や働き方改革、経営基盤強化などを実現するためのDXソリューションが一堂に出品される展示会です。



パイオニアブースでは、ドライバーの安全運転支援に加え、運行管理者やドライバーの業務効率化をサポートするクラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」と、アルコール検知器と連携するオプションサービス「スリーゼロ for ビークルアシスト」を展示。両サービスを活用したアルコールチェックの運用方法を、デモンストレーションを交えて紹介します。





<DX EXPO 2023 夏 東京>

日 時 : 2023年7月11日 (火) ~ 13日 (木) 10:00 ~ 17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 西1・2ホール (パイオニアブース:14‐61)

公式ホームページ : https://www.bizcrew.jp/expo/2023-dx-smr-tokyo





【クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」】

通信型ドライブレコーダーとカーナビゲーションを対応端末にラインアップした1,000社以上への導入実績があるクラウド型運行管理サービス。車両の動態管理や危険運転の通知・分析、安全運転指導の自動化、運行コース・日報・業務レポートの自動作成など、高度な運行管理・支援と業務効率化をシンプルな運用で実現します。オプションサービスとして、さまざまなアルコール検知器に対応し、アルコールチェックを含めた車両管理業務全般を効率化する「スリーゼロ for ビークルアシスト」も提供しています。











「ビークルアシスト」の詳細 : https://mobility-service.pioneer.jp/cloud/?ad=pr



「スリーゼロ for ビークルアシスト」の詳細 :

https://mobility-service.pioneer.jp/cloud/threezero-for-vehicleassist/?ad=pr



サービス紹介動画 :





