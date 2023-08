[エスダムスメディア]

夏休みは【小麦の奴隷】に行こう!「夏休みのお昼ごはん問題」の一助に



株式会社こむぎの(本社:北海道広尾郡大樹町、代表:橋本 玄樹)が展開する【小麦の奴隷】は、堀江 貴文が主宰するオンラインサロンHIU(堀江貴文イノベーション大学校)から生まれた「地方活性型エンタメパン屋」です。

【小麦の奴隷】では、焼きたてのパンを1個50円で小学生以下の子どもたちに提供する「こども食堂 BREAD FOR KIDS」(以下、こども食堂)の取り組みを行っています。夏休みも中盤に差し掛かり、毎日の「お昼ごはん問題」にいっそう頭を抱えている保護者も多いことと思います。【小麦の奴隷】では、食事に悩む保護者や、毎日気軽においしいパンを食べたいと望む子どもたちの一助になりたいと願い、全国35店舗にて「こども食堂」を毎日積極的に実施していきます。

【小⻨の奴隷】公式サイト https://komugino.jp/













焼きたてパンを1個50円で子どもたちに提供。「こども食堂 BREAD FOR KIDS」







「今日の子どものお昼ごはんは何にしようか…」

学校給食のない夏休み期間は、保護者にとって“恐怖の夏休み”ともいえます。毎日食事内容を考えるのは本当に大変なことで、夏休みのお昼ごはんを負担に感じている保護者も少なくありません。

そこで【小麦の奴隷】では、食事に悩む保護者や、毎日気軽においしいパンを食べたいと望む子どもたちの一助になりたいと願い、全国35店舗にて「こども食堂」を毎日積極的に実施します。



【小麦の奴隷】では以前より、子どもには毎日良いものを食べてもらいたい、おいしい焼きたてのパンを優先的に食べてもらいたいという思いから、「こども食堂」の取り組みを行ってきました。毎日焼きたてのパンを数種類ピックアップし、食数限定で専用のカゴに入れ1個50円で販売しています。専用のカゴは子どもの目線に合わせた位置にあり、視覚的に子ども用であることがすぐ分かるように設置されています。子どもだけでも気軽にお店を利用でき、また子どもたちが自分でパンを選ぶ楽しさも体験できる取り組みとなっています。夏休み期間中のご利用、お待ちしています。



■実施概要

こども食堂 BREAD FOR KIDS

内容:店内設置の専用のカゴに入っている商品、1個50円で購入可能(お子様お一人につき1個まで)

実施店舗:下記に記載

対象者:小学生以下のお子様(親子での来店、お一人での来店どちらも可)

※売切れの場合もございます

※記事内、すべて税込価格



■実施店舗一覧(全国35店舗)

北海道:大樹本店、美幌峠店

宮城 :仙台若林店、仙台愛子店

福島 :郡山店

茨城 :笠間店、つくば店

栃木 :那須烏山店、真岡店

群馬 :伊勢崎店

千葉 :千葉花見川店、佐倉うすい店

東京 :小麦の奴隷LABO自由が丘店

神奈川:小田原栢山店

山梨 :甲斐店

岐阜 :各務原店

静岡 :菊川店、沼津店

愛知 :名古屋千種店

三重 :四日市店

大阪 :四ツ橋店、和泉店

兵庫 :三木店

広島 :備後府中店

山口 :宇部西岐波店、道場門前店、下関椋野店

愛媛 :今治店

福岡 :行橋店

佐賀 :鹿島店

長崎 :壱岐島店

鹿児島:鹿屋店、鹿児島谷山店、薩摩川内店

沖縄 :沖縄北谷店









公式アプリ「アプリチューモン」で簡単・お得にパンが購入できる!







【小麦の奴隷】では、公式アプリ「アプリチューモン」を活用した販売システムを確立しています。アプリ上で予約注文・事前決済を済ませることで、設定した時間に、指定した店舗にて、完全非接触で商品を受け取ることが可能です。【小麦の奴隷】各店舗はアプリ上の地図から簡単に見つけることができます。お近くの店舗にて手間取ることなく、お目当てのパンを確実に購入することができるので、非常に便利なアプリとなっています。

「アプリチューモン」では、新店舗に関する情報や、キャンペーンなどの新着情報も随時更新されています。ダウンロード特典として「全商品50%オフになるワンタイムカーニバルクーポン」が必ずもらえます。(お一人様1回のみ、商品10個まで購入可能)



▼13万ダウンロードを突破!【小麦の奴隷】公式アプリ「アプリチューモン」のダウンロードはこちら▼

https://app.komuginodorei-fc.com/



■会社概要

株式会社こむぎの

代表者:橋本 玄樹

所在地:北海道広尾郡大樹町西本通26番地

業種:地方活性型エンタメパン屋【小麦の奴隷】の運営とフランチャイズ本部

本部URL:https://komugino.jp/

■公式アプリ13万ダウンロード突破!

初回50%OFF

https://app.komuginodorei-fc.com/

■FC加盟店募集

https://www.komuginodorei-fc.com/

株式会社こむぎのは、エスダムスメディアJAPAN株式会社の関連会社です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-11:46)