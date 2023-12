[株式会社 日本旅行]

株式会社日本旅行(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小谷野 悦光)は、JR西日本が運営する観光情報サイト「JRおでかけネット」及び「tabiwa by WESTER」(以下tabiwa)内にある当社ページ経由での『宿泊プラン』のオンライン予約を対象に、JR西日本グループ共通のポイントサービス「WESTERポイント」を付与するサービスを12月5日(火)より開始します。サービス拡大を記念し、2023年12月11日(月)から2024年2月29日(木)出発分までのご旅行を対象にWESTERポイント5倍アップキャンペーンを開始します。

当社は、今後もJR西日本グループと連携し、お得な旅行商品の提供のみならず、西日本エリアにおける旅行体験を充実させるサービスを提供していきます。





現在、「JRおでかけネット」及び「tabiwa」内の日本旅行ページ経由で『JR+宿泊セットプラン』にお申込みいただいた場合にWESTERポイントが貯まるサービスを実施しています。この度、新たに『宿泊プラン』でもポイントサービスの対象プランを拡大します。



※「WESTERポイント」は通常、1回のご利用額110円(税込)につき1ポイントが貯まります。キャンペーン期間中は、税込110円につき5ポイントが貯まります。貯まったポイントは1ポイント1円としてご利用いただけます。





キャンペーン概要





1.「JRおでかけネット」または「tabiwa」内の日本旅行ページ経由でご旅行をお申込みいただくと、WESTERポイント(基本)が5倍(税込110円につき5ポイント)貯まります。





・対象期間

2023年12月11日(月)~2024年2月29日(木)ご出発・お申込み

・対象商品

赤い風船・Webコレクション・Webコレクションプラス

※JRコレクション・My宿オンラインはポイント付与の対象外となります。

・お申込先

以下のいずれかのサイトを経由した場合のみ、ポイント付与対象となります。(Web申込限定)

▶「JRおでかけネット」内の日本旅行ページ

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/

▶「tabiwa by WESTER」内の日本旅行ページ(各県おすすめタブ内のバナー経由)

https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/

※アプリ版「tabiwa」からの申込みも対象



2.上記のいずれかのサイトより対象期間中に旅行商品をお申込みいただいた方に限り、「tabiwa」で周遊パスおよびチケットをお申込みいただくと、周遊パスおよびチケットのご購入分もWESTERポイント(基本)が5倍(税込110円につき5ポイント)貯まります。



・対象期間

2023年12月11日(月)~2024年2月29日(木)ご利用・お申込み

・対象商品

「tabiwa」で販売している周遊パスおよびチケット

・お申込先

▶「tabiwa by WESTER」

https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/

※アプリ版「tabiwa」からの申込みも対象



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-19:16)