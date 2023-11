[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2023年11月1日(水)より対象のグラフィックスカードを購入いただいた方に、50USドル分のSteam Codeをプレゼントする「E(良い)スポーツの秋 Steam Code プレゼントキャンペーン」を開催いたします。







【キャンペーン期間】

製品購入期間:2023年11月1日(水)00:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59

引き換え期間:2023年11月1日(水)00:00 ~ 2023年12月14日(木)23:59



【キャンペーン参加方法】

1.対象の製品を購入

2.MSIオンライン製品登録センターにログインして必要な情報を入力

3.キャンペーンを選択して、購入した製品を登録

※後日、お客様の登録いただいたメールアドレス宛にSteam Codeを記載したメールが送信されます

※MSIオンライン製品登録センター:https://register.msi.com/home/login

【賞品詳細】

・Steamウォレットコード:50 USドル分(先着100名様)

※SteamウォレットコードはIPアドレスに基づいて現地通貨に変換されます。

※プレゼントは10 USドル分のコードを5個で、50 USドル分となります。







【注意事項】

※対象製品は正規代理店品、新品に限ります。また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品、対象製品搭載のBTOパソコンなどはキャンペーン対象外となります。

※購入対象期間中に同チップ(RTX4090,RTX4080)で新製品が発売となりました場合、新製品もキャンペーン対象製品に該当いたします。





■BCN AWARD 2023「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ(POSデータ)をもとに、部門(ジャンル)ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

(https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214)



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.





