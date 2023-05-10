バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中…
［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『Big Games Big Deals』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 5月のお買い得セール』も開催中です。
PlayStation™Storeにて開催中の『Big Games Big Deals』では、「ONE PIECE ODYSSEY」が30％OFFの6,144円（税込）、「Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル」が55％OFFの7,920円（税込）、「テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!」が60％OFFの1,672円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。
なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。
また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 5月のお買い得セール』では、「デジモンワールド ネクストオーダー -INTERNATIONAL EDITION-」が30％OFFの4,580円（税込）、「パックマン ミュージアム プラス & パックマンワールド リ・パック バンドル」が48％OFFの2,990円（税込）とお買い得に。 この機会をお見逃しなく！
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
【PlayStation™Store】
■セール名：『Big Games Big Deals』
■セール期間：2023年5月10日（水）～ 2023年5月24日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ONE PIECE ODYSSEY』
販売価格：8,778円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：6,144円（税込）
『ONE PIECE ODDYSEY Deluxe Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒ 【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』
販売価格：17,600円（税込）⇒ 【55％OFF】セール販売価格：7,920円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【61％OFF】セール販売価格：6,864円（税込）
『リトルナイトメア2』
販売価格：3,960円（税込）⇒ 【50％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【55％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）
など。
【セール対象：PlayStation(R)4】
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒ 【53％OFF】セール販売価格：2,946円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【60％OFF】セール販売価格：2,507円（税込）
『テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!（PS4(R)版)』
販売価格：4,180円（税込）⇒ 【60％OFF】セール販売価格：1,672円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【65％OFF】セール販売価格：1,463円（税込）
『テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!（PS4(R)版）』
販売価格：3,740円（税込）⇒ 【60％OFF】セール販売価格：1,496円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【65％OFF】セール販売価格：1,309円（税込）
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN Ultimate EDITION』
販売価格：11,000円（税込）⇒ 【46％OFF】セール販売価格：5,940円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【51％OFF】セール販売価格：5,390円（税込）
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary EDITION』
販売価格：7,700円（税込）⇒ 【43％OFF】セール販売価格：4,389円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【49％OFF】セール販売価格：3,927円（税込）
『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』
販売価格：7,480円（税込）⇒ 【60％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【67％OFF】セール販売価格：2,468円（税込）
『デジモンサヴァイブ』
販売価格：7,678円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：5,374円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【35％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション Welcome Price!!』
販売価格：4,180円（税込）⇒ 【53％OFF】セール販売価格：1,964円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【55％OFF】セール販売価格：1,880円（税込）
など。
【セール対象 PlayStation(R)VR】
『サマーレッスン：宮本ひかり デラックス版』
販売価格：8,128円（税込）⇒ 【76％OFF】セール販売価格：1,950円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【80％OFF】セール販売価格：1,624円（税込）
『サマーレッスン：アリソン・スノウ デラックス版』
『サマーレッスン：新城ちさと デラックス版』
販売価格：各8,474円（税込）⇒ 【77％OFF】セール販売価格：各1,949円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【80％OFF】セール販売価格：各1,694円（税込）
【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『5月のお買い得セール』
■セール期間：2023年5月10日（水）～ 2023年5月23日（火）
【セール対象：Nintendo Switch™タイトル】
『デジモンサヴァイブ』
販売価格：7,678円（税込）⇒ 【35％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』
販売価格：6,578円（税込）⇒ 【46％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『デジモンワールド ネクストオーダー -INTERNATIONAL EDITION-』
販売価格：6,578円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：4,580円（税込）
『超・逃走中＆超・戦闘中 ダブルパック』
販売価格：5,830円（税込）⇒ 【57％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』
販売価格：6,710円（税込）⇒ 【43％OFF】セール販売価格：3,790円（税込）
『太鼓の達人 ドコドン！ミステリーアドベンチャー（ドコどんRPGパック！収録）』
『太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険（ドコどんRPGパック！収録）』
販売価格：各3,800円（税込）⇒ 【34％OFF】セール販売価格：各2,490円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒ 【44％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）
『リトルナイトメア２ スペシャルエディション』
販売価格：4,730円（税込）⇒ 【43％OFF】セール販売価格：2,690円（税込）
『リトルナイトメア２』
販売価格：3,960円（税込）⇒ 【37％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition』
販売価格：3,520円（税込）⇒ 【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
■セール名：『「パックマン」バースデーセール』
■セール期間：2023年5月10日（水）～ 2023年5月24日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『PAC-MAN WORLD Re-PAC』
販売価格：3,520円（税込）⇒ 【45％OFF】セール販売価格：1,936円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
【セール対象：PlayStation(R)4】
『PAC-MAN MUSEUM+』
販売価格：2,640円（税込）⇒ 【45％OFF】セール販売価格：1,452円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：各1,320円（税込）
『NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1』
『NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2』
販売価格：各2,420円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：各1,815円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【30％OFF】セール販売価格：各1,694円（税込）
『パックマンパック』
販売価格：2,016円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：1,512円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【30％OFF】セール販売価格：各1,411円（税込）
『PAC-MAN 256』
販売価格：880円（税込）⇒ 【40％OFF】セール販売価格：528円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【45％OFF】セール販売価格：各484円（税込）
■セール期間：2023年5月10日（水）～ 2023年5月30日（火）
【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】
『パックマン ミュージアム プラス & パックマンワールド リ・パック バンドル』
販売価格：5,830円（税込）⇒ 【48％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）
『PAC-MAN WORLD Re-PAC』
販売価格：3,520円（税込）⇒ 【43％OFF】セール販売価格：1,990円（税込）
『PAC-MAN MUSEUM+』
販売価格：2,640円（税込）⇒ 【43％OFF】セール販売価格：1,490円（税込）
『ナムコミュージアム』
販売価格：3,056円（税込）⇒ 【45％OFF】セール販売価格：1,680円（税込）
『パックマン チャンピオンシップ エディション2 プラス』
販売価格：2,037円（税込）⇒ 【51％OFF】セール販売価格：990円（税込）
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
■権利表記：
『ONE PIECE ODYSSEY』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル PS4 & PS5』
Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
SCARLET NEXUS™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『テイルズオブベルセリア』
Tales of Berseria™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)いのまたむつみ (C)藤島康介
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary Edition』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)DigitalGlobe, Inc. All Rights Reserved.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/10-19:16）
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