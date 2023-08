[ookami]

アプリで地元スポーツチームの収益化を支援する「Player! WHITE」



スポーツスタートアップ企業ookamiは、埼玉栄高校バスケットボール部 ブースタークラブ様と共同制作で関東の高校バスケ部では初となるチーム公式アプリをリリースすることになりました!チーム公式アプリを通じた試合情報や選手情報を起点にOBOG/ファン/関係者/地域の方々との繋がりをさらに深め、長期的な収益化を支援します。



アプリダウンロードは下記より可能です。ダウンロードをしてお楽しみ下さい。

▶️ダウンロードリンク https://white2648.page.link/download





埼玉栄高校バスケットボール部









【チーム紹介】

埼玉栄男子バスケットボール部のチームスローガンは、 「WORLD CLASS ATTITUDE」「WORLD CLASS COMMITMENT」「WORLD CLASS PLAY」 「世界レベルの態度で!」「世界的な決意を持ち!」「世界級のプレイを!」です。 これからも、全国の強豪相手に挑んでいく事はもちろんですが、「世界」に通用するバスケットを考え、実践し、結果を出していく事を目的に、日々練習を積んでおります。



【Player! WHITE導入理由】

埼玉栄男子バスケットボール部を応援してくれている「埼玉栄中学・高校男子バスケットボール部ブースタークラブ(後援会兼OB会)」があります。この会では、埼玉栄男子バスケットボール部の円満健全な部活動としての発展と強化に必要な支援と併せて会員相互の親睦を図ることを目的とし、2017年4月に発足致しました。創立7年目を迎えて、会も順調に運営できてきましたが、そろそろ発展しなくてはいけない時期にさしかかってました。そんな時にPlayer! WHITEの存在を知り、導入することに決めました。



【今後の展望】

活用方法としては、埼玉栄男子バスケットボール部に興味を持っていただき「埼玉栄ブースター」を1人でも多く獲得していきたいと思っています。今後は選手たちが自ら行う試合実況のテキスト配信にも、より磨きをかけていき、ブースターの皆様に心をワクワクさせたり、胸を熱くすることを与えられるようにしたいです。また試合映像の提供にも取り組んでいきたいと思っていて、会員様へのLive配信や、テキスト配信の合間に試合映像(10秒程度の場面)を掲載できる機能もあるとよりLive感覚で試合を楽しめるかと思っています。





埼玉栄高校バスケットボール部 ブースタークラブ 公式アプリの特徴





特徴1.【アプリのアイコンが埼玉栄ブースタークラブのエンブレムに】

あなたのスマートフォンに埼玉栄ブースタークラブのエンブレムが表示されます!



特徴2.【タイムライン機能】

ホームタブにて、チーム最新情報が自動更新されます。



特徴3.【速報配信】

テキストにて試合速報が配信されます。試合結果/日程も一覧で閲覧可能です。



特徴⓸【プッシュ通知】

プッシュ通知にて試合開始前や結果をお知らせしてくれますので、見逃すことなく戦況や速報をチェックすることができます。また、試合外でも日々のチームからのお知らせ通知で最新情報を知ることが可能となります!



特徴⓹【チャット機能】

速報配信ページでコメントやスタンプを送ることで試合に参加し、現地さながら熱狂を体験!



特徴⓺【サポート機能】

チームに対し500円から支援金を寄付することができます。



特徴⓻【メンバーシップ機能】

メンバーシップ機能からファンクラブ会員になって頂くと、チームから特別なグッズをお届けします!

皆様から頂いた資金は、アプリ運営やチーム強化に使わせて頂きます。



今後も随時、新機能の追加が予定されています!



アプリダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「埼玉栄高校バスケットボール部」と検索!

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。



ダウンロードリンク https://white2648.page.link/download



QRコード(iPhone/Android共通)











メンバーシップのご案内





手順⑴ アプリ取得後、メンバーシップをクリックし、詳しくを見るをクリック





手順⑵ メンバーになるをクリック





手順⑶ 画面に沿って必要事項を入力







【会費】

100,000円/年間

30,000円/年間

10,000円/年間

5,000円/年間

3,000円/年間



【支払方法】

クレジットカード決済



【ご利用可能なカード会社】

VISA/MasterCard/AMEX/JCB

※一度ご登録をいただくとご登録日から1年後に自動更新されます。



Player! WHITEが目指すこと





日本全国の各地域には、プロスポーツチームだけでなく、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、その地域を盛り上げています。



しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。



私たちookamiは、地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考えました。



そこで私たちは、地元スポーツチームの皆さんに、「Player! WHITE」を提案します。



【Player! WHITEができること】

1.公式アプリにすべてを集約!手軽に情報を届けられる!

2.ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ!

3.お役立ちツールで、広報業務を効率化!



導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト:https://bit.ly/3gf4dgX





Player!とは





「この世界に、スポーツダイバーシティを。」



Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。

→Player! 公式サイト:https://bit.ly/3g8lSH5

→Player! iPhone版:https://apple.co/3GiTsWZ





ookamiという会社





株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。



▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形 太陽

▶︎事業内容:スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 「Player!」を正式に公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁共催『イノベーションリーグ アクティベーション賞』を受賞





