[プラザスタイル]

2023年6月30日(金)~7月20日(木)開催 「THIS SUMMER CALLS FOR “HAT & CAP”」



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年6月30日(金)から7月20日(木)の期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ハット&キャップを多数展開するプロモーション「THIS SUMMER CALLS FOR “HAT & CAP” (ディス サマー コールズ フォー ハット アンド キャップ)」を開催します。









今、PLAZAで注目度UP中のアイテム、“HAT&CAP”!毎日のコーディネートをアップデートさせるファッションアイテムとしてももちろん、この時季は日よけアイテムとしても大活躍間違いなしの帽子類が、全国のPLAZA・MINiPLAに大集合!シルエットやカラー、ブランドもバリエーション豊富に勢ぞろいします。



PLAZA・MINiPLAでしか手に入らない限定アイテムも約20種お目見え!なかでも注目は、PLAZAでも大人気のブランド「NEW ERA(ニューエラ)」から登場するキャップ「930 MLB フェルトパッチ」(全4色/各4,400円(税込))。やわらかなかぶり心地と、ユニセックスで着用しやすいシルエットが特徴の「9THIRTY」が、トレンドのロングバイザーになったスペシャル仕様です。シーンを選ばず使いやすいベーシックな2カラーに加えて、キュートで夏にぴったりなピンク、オレンジの全4色展開。



ほかにも、バイヤーのこだわりがたっぷり詰まったトレンド感たっぷりのヘッドウェアが多数そろっているので、お気に入りが見つかること間違いなし!Myハット&キャップをコレクションして、この夏のファッションを楽しもう!



PLAZA・MINiPLA限定 おすすめアイテム(一部)







NEW ERA キャップ 930 MLB フェルトパッチ 各4,400円(税込)

商品ページ:https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P04FAV3053?press=hnc2023





American Needle キャップ 各3,850円(税込)

商品ページ:https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P04FAV3041?press=hnc2023



プロモーション情報









THIS SUMMER CALLS FOR “HAT & CAP”



期間:2023年6月30日(金) ~ 7月20日(木)



プロモーションアイテム一覧:

https://www.plazastyle.com/pr/hatncap2023/





※画像はイメージです。

※モデル画像の一部はスタイリスト私物です。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。



