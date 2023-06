[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



このたびエスパス ルイ·ヴィトン東京は、2023年7月20日(木)から2024年1月8日(月)まで、英国ウェールズ出身のアーティスト ケリス·ウィン·エヴァンスによる個展を開催いたします。フォンダシオン ルイ·ヴィトンの所蔵コレクションを東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪のエスパス ルイ·ヴィトンにて展示する「Hors-les-murs(壁を越えて)」プログラムの一環として行うこの展覧会は、国際的なプロジェクトを実施し、より多くの方々に作品をご覧いただきたいというフォンダシオンの意向を実現するものです。









フォンダシオン ルイ・ヴィトンについて

フォンダシオン ルイ・ヴィトンは現代アートとアーティスト、そしてそれらのインスピレーションの源となった重要な20世紀の作品に特化した芸術機関です。公益を担うフォンダシオンが所蔵するコレクションと主催する展覧会を通じ、幅広い多くの人々に興味を持っていただくことを目指しています。カナダ系アメリカ人の建築家フランク・ゲーリーが手掛けたこの壮大な建物は、既に21世紀を代表する建築物と捉えられており、芸術の発展に目を向けたフォンダシオンの独創的な取組みを体現しています。2014年10月の開館以来、900万人を超える来館者をフランス、そして世界各地から迎えてきました。

フォンダシオン ルイ・ヴィトンは、本機関にて実施される企画のみならず、他の財団や美術館を含む、民間および公共の施設や機関との連携においても、国際的な取組みを積極的に展開してきました。とりわけモスクワのプーシキン美術館とサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館(2016年の「Icons of Modern Art: The Shchukin Collection」展、2021年の「The Morozov Collection」展)やニューヨーク近代美術館(「Being Modern: MoMA in Paris」展)、ロンドンのコートールド美術研究所(「The Courtauld Collection. A Vision for Impressionism」展)などが挙げられます。また、フォンダシオンは、東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪に設けられたエスパス ルイ・ヴィトンにて開催される所蔵コレクションの展示を目的とした「Hors-les-murs( 壁を越えて)」プログラムのアーティスティック・ディレクションを担っています。これらのスペースで開催される展覧会は無料で公開され、関連するさまざまな文化的コミュニケーションを通じてその活動をご紹介しています。





エスパス ルイ・ヴィトン東京

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-7-5

ルイ・ヴィトン表参道ビル7階





お問合せ先:

T 0120 00 1854

contact_jp@louisvuitton.com





開館時間:12:00-20:00

休館日はルイ・ヴィトン 表参道店に準じます。

入場無料

会場内の混雑防止のため、入場をお待ちいただく場合がございます。





事前来館予約も承ります。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/point-of-sale/japan/espace-louis-vuitton-tokyo

[2023年7月13日(木)より予約受付開始]





【画像クレジット】

画像上:Sentiment 2010年

(C) Cerith Wyn Evans Photo credits: Courtesy of the artist and White Cube, London





画像下:‘Lettre à Hermann Scherchen’ from ‘Gravesaner Blätter 6’ from Iannis Xenakis to Hermann Scherchen (1956) 2006年

(C) Cerith Wyn Evans Photo credits: Courtesy of the artist and White Cube, London



