YOASOBIが、Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』発売1周年記念日となる本日、同作インスパイアソング「Biri-Biri」を、日本語・英語版で同時配信リリースした。11月10日(金)に、ゲーム発売1周年を記念して、『響け! ユーフォニアム』シリーズなどの代表作をもつ実力派作家・武田綾乃が執筆した、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』を原案とするオリジナル短編小説『きみと雨上がりを』(監修:株式会社ポケモン・株式会社ゲームフリーク)が公開された。楽曲「Biri-Biri」は、その小説を原作としてYOASOBIが、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソングとして書き下ろした作品。ゲーム作品とコラボして楽曲制作を行うのは、今回が初めての取り組みとなる。日本語版「Biri-Biri」に加えて、英語版「Biri-Biri(English Version)」も同日にリリース。配信ジャケットは、なんと作品に登場するポケモン“パーモット”絵柄となるので、こちらも要チェック。





さらに、「Biri-Biri」のMusic Videoが本日11月18日(土)22時よりプレミア公開することが決定した。『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』の世界観を詰め込んだ全編3DアニメーションのMVとなっている。是非楽曲・MV・小説を行き来して楽しんで欲しい。





■「Biri-Biri」Music Videoプレミア公開URL

https://youtu.be/shZyg5VFI1Y







また、全国のポケモンセンター・ポケモンセンター出張所では11月18日(土)から、ポケモンセンターオンラインでは11月17日(金)10時から、6,000円以上(税込)お買い物をした方に、原作小説である『きみと雨上がりを』冊子版を、1冊プレゼントするキャンペーンも実施中。ゲーム、小説、楽曲を行き来して、是非楽しんでほしい。

※冊子版の内容は、WEB版で掲載されている内容と同じものです。

※プレゼントは、なくなり次第終了となります。





【配信リリース情報】



2023年11月18日(土)配信

1. 「Biri-Biri」

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura





2. 「Biri-Biri(English Version)」

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura/訳詞:Konnie Aoki & BFNK





URL:https://orcd.co/biri-biri





■原作小説 『きみと雨上がりを』(著:武田綾乃、監修:株式会社ポケモン・株式会社ゲームフリーク)

WEB版掲載URL:https://novel-kimiame.pokemon.co.jp/



◼️あらすじ

ーー世界はきれいだった。きみと出会う前よりも、ずっと。ーー

パルデア地方のオレンジアカデミーの生徒会長であるネモは、近所に引っ越してきた転入生の少女・アンナを学校まで案内することに。出会ってすぐのポケモン勝負で、ネモはアンナの瞳の奥にきらめくものを見る。

実力派作家・武田綾乃が独自の視点で描く、ネモとアンナの二人の「宝探し」の物語。





◼️著者紹介

武田綾乃(たけだあやの)

1992 年、京都府生まれ。2013年、第8回日本ラブストーリー大賞の隠し玉作品『今日、きみと息をする。』(宝島社文庫)でデビュー。「響け! ユーフォニアム」シリーズはテレビアニメ化され話題に。2021年、『愛されなくても別に』(講談社)で吉川英治文学新人賞を受賞。ほかの著書に『嘘つきなふたり』(KADOKAWA)、「君と漕ぐ」シリーズ(新潮文庫nex)、『なんやかんや日記 京都と猫と本のこと』(小学館)などがある。漫画『花は咲く、修羅の如く』(ヤングジャンプコミックス)の原作も手がける。





■『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』について

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は、『ポケットモンスター』シリーズ初となる、オープンワールドのRPGです。

冒険の舞台は「パルデア地方」。境目なくシームレスに広がる大自然や街の数々。そしてそこに息づくポケモンたち。その姿は、空に、海に、森に、街に、この世界の至る所で見ることができるでしょう。

ポケモンとバトルして捕獲するといった『ポケットモンスター』シリーズの醍醐味はそのままに、子供から大人まで誰もが楽しめるオープンワールドの作品となっています。

2023年9月までに全世界で2,323万本を販売。世界中の多くの人々がパルデア地方の冒険を楽しんでいます。





<公式サイト>

https://www.pokemon.co.jp/ex/sv/ja/





Pokemon image:

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.





◆アーティスト情報◆

★YOASOBI

Official Site:https://www.yoasobi-music.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel:https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok:https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura



【プロフィール】

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、「小説を音楽にするユニット」。2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboard Japan 総合ソングチャート"HOT100"にて2020年年間1位を獲得し、2023年9月に史上初のストリーミング累計10億回再生を突破。2021年1月6日に満を持して初のCD『THE BOOK』をリリース。豪華な仕様が大いに話題を呼び、オリコンデイリーランキング初登場2位を記録しながら、配信では全ての楽曲がApple Musicストリーミングチャートで15位以内に同時ランクインするという快挙を達成。2月には、初のワンマンライブ『KEEP OUT THEATER』を新宿・ミラノ座跡地の工事現場にて開催。7月にはユニクロ「UT」とのコラボライブ『SING YOUR WORLD』をユニクロ有明本部内・UNIQLO CITY TOKYOにて開催し、YouTube LIVE配信で、同時接続者数28万人を記録する盛り上がりを見せた。12月にはその年リリースした楽曲全てを含む2nd EP『THE BOOK 2』を発売し、日本武道館にて初の有観客ライブも大成功におさめた。同月発表された、Spotifyの“2021年海外で最も再生された日本のアーティスト”ランキングにて1位獲得。米国のニュース情報誌『TIME』に掲載された“The 10 Best Songs of 2021”に「怪物」が選出されるなど、海外からの注目も集めている。現時点で、リリース楽曲の内、12曲がストリーミング再生1億回を超えている。2022年2月より、島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都という4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし順次楽曲を発表していくというプロジェクト『はじめての』を始動。8月には、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」のステージで、初めての夏フェス出演を果たし、各地のフェスでも初ライブを繰り広げ、LEDパネルを用いた特殊なステージや演出が話題に。2023年2月には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボで「アドベンチャー」をリリース、4月にはTVアニメ『【推しの子】』オープニングテーマ「アイドル」をリリース。「アイドル」は日本を飛び出し海外でも大きな反響をよび、Billboard JAPAN 総合ソングチャート”HOT100”にて21週連続の1位を記録、グローバルチャートでもBillboard GLOBAL TOP200(Excl.U.S.)にて1位という記録を打ち立てた。8月にはHEAD IN THE CLOUDS LAで初のアメリカ公演を実現、9月には韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』への出演を果たしている。

9月29日には、TVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマとなる新曲「勇者」をリリースし、10月18日に3rd EP『THE BOOK 3』を発売したばかり。韓国でのワンマンライブ、香港、台湾での音楽フェスティバル参加が発表されるなど、J-POPを代表し世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せている。

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



