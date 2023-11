[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年11月2日(木)より開催~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2023年11月2日(木)から2023年11月30日(木)の期間で、対象のMSIモニター2台ご購入後にキャンペーンページから応募すると、デュアルモニターアームがもらえる「デュアルモニターアームプレゼントキャンペーン」を開催致します。







●キャンペーン概要

2023年11月2日(木)から2023年11月30日(木)までの期間中、対象のMSIモニター2台を購入された方にデュアルモニターアームをプレゼント致します。



●対象期間

【キャンペーン期間】

2023年11月2日(木)~2023年11月30日(木)



【購入期間】

2023年11月2日(木)~2023年11月30日(木)





【応募期間】

2023年11月2日(木)~2023年12月17日(日)





●対象製品

ゲーミングモニター:Optix ・G・MAG・MPGシリーズの27インチで最大解像度WQHD以上のモデル



スタンダードモニター:Modernシリーズの27インチで最大解像度WQHD以上のモデル





●プレゼント品

MSIオリジナルデュアルモニターアーム



※モニターは付属しません。



●応募方法

オンライン特設ページからのお申込みとなります。

下記応募フォームよりご応募ください。

https://jp.msi.com/Promotion/dual-monitor-arm





※1回の応募につき対象製品を2台購入する必要があります。

※対象製品はどの組み合わせでも応募が可能です。

※対象製品の購入は購入期間中であれば、1台ごとのお会計が別でも応募が可能です。

※応募条件を満たせば、お一人様何回でも応募が可能です

※キャンペーン期間中であっても対象製品の在庫または、プレゼント品がなくなりしだい終了となります。

※キャンペーン期間中に購入、応募、参加された方が対象です。受付期間終了後はご応募頂けません。予めご了承ください。

※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

