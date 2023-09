[株式会社アデランス]

~賀来千香子さんと池畑慎之介さんが共演する新TV-CM放映も開始~ 最新の人工毛を採用し、根元からふんわりした立ち上がりが続く※2!



毛髪・美容・健康のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 津村 佳宏)は、独自開発の最新の人工毛『CYBER X(サイバーエックス)』が選択可能なオーダーメイド・ウィッグ「イヴプレミア」を9月30日(土)より全国のレディスアデランス、フォンテーヌ、ルネ オブ パリス by フォンテーヌで販売開始します。また、フォンテーヌ、ルネ オブ パリス by フォンテーヌでは、レディメイド・ウィッグ(既製品)の「レディメイド イヴプレミア」も同時発売します。





本商品ではオーダーメイド・ウィッグで初めて当社最新の人工毛『サイバーエックス』の選択が可能になりました。『サイバーエックス』は、天然毛髪に近いツヤ感、ハリ・コシの強さが特長で、根元から立ち上がる性質により、ふんわり感が続きます。エアリーなヘアスタイルをしたい方や、ウィッグの着用感を軽くしたい方に最適です。「レディメイド イヴプレミア」でも既製品として初めて、『サイバーエックス』を採用します。また、ポンっ!と押すだけでウィッグをピタッと固定できる※1ストッパー『新スマートタッチ』でウィッグの着け外しがさらに簡単になりました。



新商品の発売にあわせて、女優の賀来千香子さんと、俳優・歌手の池畑慎之介さんが出演する新TV-CMを9月29日(金)より放映開始します。今回のCMは、大人の女子旅をテーマに「ごきげんウィッグで、でかけましょ!」をキャッチコピーとして、簡単に「らくちん時短」でつけることができる『新スマートタッチ』と、ふんわりが続く※2ウィッグ「イヴプレミア」の魅力をお伝えします。なお、本CMは、当社の公式YouTubeチャンネル「アデランスTV」でも公開いたします。

※1個人差があります ※2個人差があり、使用環境により異なります



▶公式YouTubeチャンネル「アデランスTV」

https://www.youtube.com/channel/UCyYkWDnEWQQvDfr2-7A-PFw





■「イヴプレミア」について



レディスアデランスウィッグの代名詞でもある「イヴ」と「上質な商品」の想いを込めた「プレミア」を合わせて「イヴプレミア」としました。「イヴプレミア」はオリジナル人工毛『CYBER X(サイバーエックス)』を初めて採用したウィッグです。



■商品特長



▶『サイバーエックス』でまとまりやすく、扱いやすい

『サイバーエックス』は、ポリアミドとポリエステルを混合して製造することで、これまでの自社開発毛と比較し、最高のハリとコシを持った人工毛です。



根元から立ち上がる性質により、自然なボリュームアップが可能です。特許取得のツヤ消し技術(特許第5518857号)により天然毛髪に近い自然なツヤ感と手触りを実現しました。さらに毛材の生成時に帯電防止剤を加える特許技術(特許第7123291号)で、髪のダメージに繋がる要因となる静電気発生を抑制※3するため、広がりを抑え、まとまりやすく、扱いやすい毛材です。

※3自社開発毛との比較





▶『新スマートタッチ』で着け外しもさらに簡単に

ウィッグを軽く押すだけで、突起のようなクシ歯が自髪をしっかりキャッチするため、「ポンっ!きゅっ!ふわ~!」であっという間に、簡単にピタッとウィッグを固定できます※1。素材を一部変更したことで、さらに時短で簡単に着け外しができるようになりました。髪に引っ掛けて留める必要がないので、自髪と頭皮をいたわります。













▶ 薄さと軽さで快適な着け心地を実現するベースネット

ベースネットには当社の研究パートナー企業であるセーレン株式会社が提供する『Viscotecs(R)』※4を採用して花柄のデザインをあしらい、極薄の0.20mm、当社比最軽量の0.70gの薄さと軽さで、着けていることを忘れるような着け心地を追求しました。

※4企画・製造・販売まで一貫したセーレン株式会社独自のデジタルプロダクションシステムおよび商標

https://www.seiren.com/products/visco/



■商品詳細

▶「イヴプレミア」 (オーダーメイド)

発 売 日:2023年9月30日(土)

販 売 店:全国のレディスアデランスサロン

全国のフォンテーヌ、ルネ オブ パリス byフォンテーヌ

※オーダーメイドの「イヴプレミア」は一部百貨店での取り扱いはございません





▶「レディメイド イヴプレミア」(既製品)

発 売 日 :2023年9月30日(土)

カテゴリー:トップピース(R)

スタイル :ショートソフトカール

カ ラ ー :CV1(自然色と栗色、マットブラウンの3色ミックス)

CV3(自然色、栗色の2色ミックス)

税込価格 :352,000円

販 売 店 :フォンテーヌ

ルネ オブ パリス byフォンテーヌ









■新TV-CM概要

放映開始日:9月29日(金)より順次

内容:「舟発見」篇、「ジャージャー橋」篇



▶「舟発見」篇(https://youtu.be/E_8dIrlsoxc)

女子旅をする賀来さんと池畑さん。観光舟を見つけて、思わず駆け出す賀来さんと、いつ、どこから見てもヘアスタイルが決まっている賀来さんを不思議がる池畑さん。「ごきげんウィッグ」の秘密を賀来さんが紹介します。







▶「ジャージャー橋」篇(https://youtu.be/7-GT8a1g1JI)

突然、佐原の街中を急いで走り出す池畑さん。急いで行った先では思わぬサプライズが待っていました。走った後もさっと手ぐしですぐふんわり。走っても髪が乱れない池畑さんが話す、その秘密とは?軽妙な二人のやり取りが楽しいCMをぜひ、ご覧ください。







▶ 撮影メイキングムービー(https://youtu.be/Fm9u_7IZ6qg)

小江戸情緒が残る千葉県香取市佐原で行ったロケ撮影を賀来さんと池畑さんが振り返ります。今回のウィッグのお気に入りポイント、ヘアスタイルがすぐに決まるウィッグの魅力を語っています。ここでしか見られない、NGシーンも必見です。





■キャンペーン情報

▶「イヴプレミア」ごきげんキャンペーン

全国のレディスアデランスでは、「イヴプレミア」の発売を記念したキャンペーンを9月30日(土)~12月31日(日)の期間限定で実施します。レディスアデランスを初めてご利用で、期間中に「イヴプレミア」をご成約いただいたお客様に「JTB旅行券30,000円分」をプレゼントします。

※お一人様1回限り。キャンペーンは予告なく終了する場合があります

※JTB旅行券は納品終了後にお渡しします





▶ ウィッグdeお出かけキャンペーン

全国のフォンテーヌ、ルネ オブ パリス by フォンテーヌでは、「イヴプレミア」の発売を記念し、9月30日(土)~12月31日(日)の期間中、「ウィッグdeお出かけキャンペーン」を実施します。「レディメイド イヴプレミア」をはじめとする一部のレディメイド商品及びオーダーメイド商品をご購入いただいたお客様に「お役立ちバニティバッグ」をプレゼントします。

※他キャンペーンとの併用は不可となります。

キャンペーンは予告なく、終了する場合があります。

※対象商品の詳細は、店舗で販売員にお尋ねください。









株式会社アデランスは、おかげ様で2023年をもって創業55周年を迎えます。新時代を表す「NEXT ADERANS」として掲げ、創業当初からの理念「世界のブランド アデランス」を目指し、毛髪・美容・健康・医療・衛生のグローバルウェルネスカンパニーとして夢と感動を提供し続けていきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-11:16)