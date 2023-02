[株式会社シュクレイ]

東京を中心に15店舗を構える話題のスイーツブランド【東京ミルクチーズ工場】が3月3日(金)NEOPASA岡崎(集約)に再登場



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、2023年3月3日(金)より「東京ミルクチーズ工場 NEOPASA岡崎店」を期間限定でオープンいたします。



東京ミルクチーズ工場のコンセプトは「懐かしくて、新しい」。新鮮な牛乳や選りすぐったチーズに、意外性のある素材を組み合わせ、スイーツのイノベーションを創造し続けてまいりました。

メディアでも多数ご紹介いただき大好評の「ミルクチーズケーキ」をはじめ季節限定商品や人気の商品を多数ご用意いたします。



発売当初から愛されている不動の人気No.1商品「ソルト&カマンベールクッキー」は、新鮮な北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地にカマンベールチーズのチョコレートをサンドしたクッキーです。また、チーズムースとミルクムースの 2つの美味しさをしっとりとしたクレープ生地で優しく包んだ「ミルクチーズケーキ」は、東京ミルクチーズ工場原点の味。ホワイトデーの贈り物やお手土産にもお勧めです。

4月2日(日)までの期間限定出店となります。ぜひこの機会にお立ち寄りください。









◆期間限定店舗情報

【店舗名称】 東京ミルクチーズ工場 NEOPASA岡崎店

【出店期間】 2023年3月3日(金)~2023年4月2日(日)

【住 所】 愛知県岡崎市宮石町字六ツ田10-4 新東名高速道路 NEOPASA岡崎(集約)

【営業時間】 10:00~19:00

※営業時間は変更となる場合がございます。



◆キャンペーン情報



期間中、税込5,400円以上お買い上げのお客様に

オリジナルマグカップをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了





◆商品紹介



ソルト&カマンベールクッキー







北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコレートをサンドしたクッキーです。



10 枚入 1,080円(税込)







蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー







スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートをサンドしたクッキーです。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)



10 枚入 1,080(税込)







クッキー詰合せ







エスプレッソを効かせた生地にマスカルポーネチーズのチョコレートをサンドした、 「ショコラ&マスカルポーネクッキー」と発売当初から愛されているNo.1商品「ソルト&カマンベールクッキー」、人気の2つの味をそれぞれ5枚詰め合わせ。

※数量限定販売のため無くなり次第終了



10枚入り 1,188円(税込)





◆ブランド情報



厳選したミルク、良質のチーズ、

お菓子職人たちが、日本中、世界中から集めてきた材料でこれまでにない自分たちにしか作れないお菓子を作りたい… 東京ミルクチーズ工場は、

新しい材料の組み合わせをまいにち考え

驚きとおいしいお菓子を提供する

創造性あふれる工場をコンセプトにしています。



新しいけど、懐かしい…

意外だけど、おいしい!



一口食べると 'わくわく' 'ドキドキ' するような

斬新なお菓子を次々に生み出していく

東京ミルクチーズ工場。



お近くにお店を見つけたときにはぜひ立ち寄って、

お気に入りのお菓子を見つけてみてください。





◆店舗情報

・グランスタ東京店(京葉ストリート)

・アトレ吉祥寺店

・東京ソラマチ店

・ルミネ新宿店

・ルミネエスト新宿店

・ルミネ立川店

・ルミネ荻窪店

・渋谷 東急フードショー店

・羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店

・羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

・羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店

・EQUiA北千住店

・アトレ秋葉原1店

・ルミネ大宮店

・ららぽーと福岡店



◆公式サイト

ホームページ:https://tokyomilkcheese.jp/

Line:https://lin.ee/0ZFRrQV/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

Twitter:https://twitter.com/tokyomilkcheese

Facebook:https://www.facebook.com/tokyomilkcheese



◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-17:45)