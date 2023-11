[株式会社サンシャインシティ]

人気K-POPグローバルグループ「SEVENTTEN」とのコラボイベント開催決定



サンシャインシティ(東京都・池袋)は、11月20日(月)~12月25日(月)の期間、専門店街アルパ・スカイレストランにて人気K-POPグローバルグループ「SEVENTEEN」との初のコラボレーションイベント「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY Sunshine City」を開催します。※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます→https://prtimes.jp/a/?f=d20364-816-c7367c71405395a32f20fe7c3169b21a.pdf







本イベントは、「SEVENTEEN」の所属レーベルを傘下に置く「HYBE(ハイブ)」の日本本社「HYBE JAPAN」が開催する「SEVENTEEN ‵FOLLOW’ THE CITY」(※)の一環で、日本でのドームツアー実施を記念し、東京や埼玉で様々なイベントを開催することで、各都市全体を盛り上げるプロジェクトです。

サンシャインシティでは、館内各所にメンバーの等身大パネルのフォトスポットを設置するほか、アルパ・スカイレストランの対象店舗にて1会計2,000円(税込)以上ご利用でイベント限定「オリジナルクリアカード」をランダムで1枚プレゼントします。

訪れる皆様が東京・池袋のサンシャインシティをよりお楽しみいただける本イベントに是非お越しください。





(※)SEVENTEEN ‵FOLLOW’ THE CITY特設サイトはこちら→https://www.seventeen-follow-thecity.jp/









■フォトスポット

SEVENTEENの3つのユニット(VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAM )ごとに、メンバーの等身大パネルとホリデーシーズンを彩るツリーを設置。

設置場所:専門店街アルパB1・3F、サンシャイン60ビル59F スカイレストラン



■マストバイキャンペーン

アルパ・スカイレストランの対象店舗にて、1会計2,000円(税込)以上ご利用で「オリジナルクリアカード」を1枚ランダムでプレゼントします。(条件を達成した方でプレゼントをご希望の方はお会計時に店舗スタッフにお声がけください。)

※1会計につき1枚のお渡し ※一部店舗・商品は対象外、レシートの合算不可、金券及びチャージは対象外 ※カードの選択・交換不可、館内でのカードトレード行為禁止、ノベルティを目的とした会計のやり直しは不可 ※各店舗なくなり次第配布終了※対象店舗等の詳細はイベントウェブサイトをご確認ください



開催概要





イベント名:SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY Sunshine City

開催日時:11月20日(月)~12月25日(月)

料 金:無料

場 所:サンシャインシティ 専門店街アルパ・サンシャイン60 スカイレストラン

イベントウェブサイト:https://sunshinecity.jp/event/entry-26522.html



※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

※金額はすべて税込です。

■サンシャインシティ 概要

所在地:東京都豊島区東池袋3-1

営業時間:各施設により異なる

問合せ先:サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331

https://sunshinecity.jp/

