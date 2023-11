[The Orchard Japan]

『Yellow (feat. TENDERLAMP) 』は、leift(読み:レフト)が2024年春にリリース予定のコラボEP『Citrus』収録曲。『Peel (feat. miida)』『Vitamin (feat. Jua)』と同様に「ゲストアーティストとの“会話”」をテーマに、leiftがTENDERLAMP・AMIに感じたことを1番で歌い、2番でAMIが応えた。テーマは、AMIとの会話の中で彼女が発した「私は優等生」。leiftが「周りが喜ぶ自分ではなく、自分がありたい自分が、一番魅力的なのではないか。」と提案し、AMIが内に秘めた在りたい自分像を語り始める。自身に「ランプ」と名付けたAMIが、太陽のように遠く大きな存在へと変わる夜明け。多くの人が抱えがちな悩みが晴れていく様を爽快に描いている。



■音楽性

メロディアスな楽曲を支えるのは、グルーヴィなアーバン・シティポップトラック。一音一音が力強くうねる80sの実機リズムマシン・シンセサイザーを基調とし、ジャーマンヴィンテージのイコライザーなど音色に対して適切な処理によって生まれたサウンドは、ミニマルでいて音の主張が強いleiftスタイル。今作も、DisclosureやCharlie XCXらを手がける英国・Metropolis StudiosのStuart Hawkesがマスタリングを担当した。



■ライブ

リリース直後の11月17日(金)のアロフト東京銀座でのライブ(leift本人が本企画のプロデュースを担当)にて、leift、TENDERLAMPが2人揃って『Yellow』を初披露する。当日はleiftによる、TENDERLAMPのライブオリジナルリミックス楽曲も披露予定だ。



「Live At Aloft」

11月17日(金)21時半~22時

アロフト東京銀座 1階「W xyz Bar」

東京都中央区銀座6-14-3

https://goo.gl/maps/znwVQrJYzJx58eE4A

ミュージックチャージ なし(誰でも参加可能)

出演者:leift、TENDERLAMP



※Live At Aloft 11月の出演者

11月10日(金) Sincere

11月24日(金) miida



■アーティスト本人コメント



leift

TENDERLAMPことAMIさんは、数年前から作曲家として仕事をご一緒してきた音楽仲間であり、友人です。何より、歌うことにコンプレックスがあった僕が意を決してleiftを始め、まだごく僅かな人しか知らない頃から「コラボしたい」と言ってくれた人。leiftの信念に黎明期から共鳴してくれている仲間だからこそ、彼女が思い悩んでいる姿に遠慮なく「楽曲を通じて」言葉を投げかける。それが僕にとっての、彼女への感謝と敬意だと強く信じて作りました。聴いてください。





TENDERLAMP

この楽曲に参加させてもらうまでに、何度も会話をしました。そして、あるタイミングにデモが届きました。わたしの心の中の蓋をした部分を、これほどまでこじ開けようとしてくれる人はいるのだろうか。心からの愛を感じました。覚悟と覚悟が重なり生まれたこの曲が、ステップアップさせてくれる理由です。



■リリース情報



タイトル:『Yellow (feat. TENDERLAMP)』

アーティスト:leift(レフト)

リリース日:2023年11月15日(水)

配信リンク:https://orcd.co/leift_yellowfeattenderlamp

(2023年11月15日 0時解禁)



NFT音源

『Yellow (feat. TENDERLAMP)』24bit / 96,000Hzハイレゾ音源

価格:11,000円(消費税込)

点数:10点

リリース日:2023年10月15日(水)11時

.mura(ドット・ミューラ)leiftページリンク

https://dot-mura.com/product-list?page=1&artist=01H2FTTMH1YAJXZ8TTS7RWHW2G



■leiftプロフィール

leift(レフト) / シンガーソングライター

リラックストーンのボーカル、繊細で整然とした歌詞とメロディ、品性と荒々しさを共存させたサウンドが特徴。leiftの名は、利き手「left(左)」と必要なもの以外を手放す(leaveの過去形)意味を込め、中心の「i(自分)」は「自らの中心は常に自分」として据えられている。作曲家・音楽プロデューサーのKOTARO SAITOが、心の奥底にある想いを自ら言語化するプロジェクト。2ndシングル『leaves』は、TVアニメ『ユーレイデコ』のイメージソングに起用されている。2023年4月、ファーストアルバム『Beige』をリリース。6月には表参道WALL&WALLにて初のワンマンライブを行った。



ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



