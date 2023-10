[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

デュアルファン冷却クーラーを搭載した落ち着いた外観のオリジナルクーラーモデル



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIA Ampereアーキテクチャを採用し、最新のRTコアやTensorコア、ストリーミングマルチプロセッサを搭載することで、ゲームやクリエイティブなアプリケーションにて快適なフレームレート及びAIアプリケーションをもたらすGPUのNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050を搭載したグラフィックスカードとして、「GeForce RTX(TM) 3050 VENTUS 2X XS 8G OC」を2023年10月20日(金)より発売いたします。





【GeForce RTX(TM) 3050 VENTUS 2X XS 8G OC】





本製品は、第2世代のRTXであるNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050を採用したVENTUSシリーズで、安定した動作を重視して設計されており、落ち着いたデザインや効率的な冷却機能が特徴で、あらゆる組み合わせに対応し、安定してパフォーマンスを発揮することが可能です。コアクロックはオーバークロック仕様となり最大1807MHzで動作し、8GBのGDDR6メモリを搭載することで、フルHDクラスのゲームを快適にプレイできます。デュアルファンタイプの冷却システムは、グラフィックスカードの熱を冷やし、GPUの性能を最大限に引き出します。オーバークロックとデュアルファン冷却システムにより、パフォーマンスを安定して発揮し、落ち着いたデザインと安定した性能の両立をお求めの方におすすめです。



【GeForce RTX(TM) 3050 VENTUS 2X XS 8G OCの主な特徴】

●NVIDIA AmpereアーキテクチャのGPU NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050を採用

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050は、最新のRTコア、Tensorコア、およびストリーミングマルチプロセッサを搭載しています。CUDAコア数は2560基、メモリはGDDR6 8GBとなっており、ゲームやクリエイティブなアプリケーションにおいて、快適なフレームレートおよびAIアクセラレーションをもたらします。



●デュアルファン冷却クーラーを採用

搭載されている冷却クーラーはデュアルファン仕様となっており、これらのファンから送られるエアフローを大型ヒートシンク全体へと吹き付けることで熱を冷まし、グラフィックスカード本来のパフォーマンスを引き出すことが出来ます。



●質実剛健を目指した、LED機能を省いた落ち着いた外観

LED機能やカラフルなシュラウドといった性能に影響しない機能を省きつつ、グラフィックスカードの熱を十分に冷やせる高い冷却性能を備えています。これによりグラフィックスカードが過度に主張することのないシックで落ち着いた外観と高いパフォーマンスを安定して発揮できる質実剛健な造りとなっています。



さらにMSI独自のオーバークロックユーティリティAfterburnerを利用することで、システムに応じてより高クロックかつ安定したオーバークロック動作を試すことができます。また、MSI製マザーボードや水冷クーラーなどをご利用の方は、MSI独自のアプリケーションであるMSI Centerにより、1つのユーティリティで簡単かつ包括的な設定を実現します。



【製品仕様】









■GeForce RTX(TM) 3050 VENTUS 2X XS 8G OC

https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3050-VENTUS-2X-XS-8G-OC







■BCN AWARD 2023「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ(POSデータ)をもとに、部門(ジャンル)ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

(https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214)



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

