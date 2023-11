[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、リズム&パズルアクションアドベンチャーゲーム『Super Crazy Rhythm Castle』をPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam(R)、Nintendo Switch(TM)向けに本日発売したことをお知らせします。







イギリスの制作会社Second Impact Gamesによって手掛けられた本作は、最大4人までの協力プレーが可能な、

リズムゲームとパズルゲームが融合した新感覚のゲームです。



ステージでの演奏中に出てくる様々なギミックを突破して、イジワルな王様が治めるイタズラだらけのお城を制覇しましょう!



リズムゲームの演奏とギミックの突破を楽しみながら、イタズラだらけのお城を冒険しましょう!



~本日発売!トレーラー公開中~





ハチャメチャがクセになる…!?

新感覚のリズムアドベンチャーゲームを楽しもう!!





やることはリズムゲームだけじゃない!

イジワルな王様が仕掛けた、たくさんのイタズラで演奏中も大パニック!?

演奏しながらお城中に仕掛けられたイタズラを突破して、ステージクリアを目指そう。



◆みんなでも1人でも演奏を楽しめる!

リズムゲームが苦手でも大丈夫!

最大4人の仲間と協力して、楽曲の演奏や王様の仕掛けたイタズラを突破しよう!

じっくり演奏を楽しみたい時は、「スコアアタックモード」でイタズラに邪魔されることなく演奏を楽しめます。めざせ、全楽曲 金メダル!!



◆30曲以上の楽曲を演奏できる!

ロック、ヒップホップ、ダブステップなど多彩なジャンルの楽曲を30曲以上収録!

「グラディウス」や「悪魔城ドラキュラ」などKONAMIタイトルの楽曲も演奏できて、

しっかり楽しめること間違いなし!!



♪『Super Crazy Rhythm Castle』を遊んで動画を投稿しよう♪





『Super Crazy Rhythm Castle』をプレーした動画やスクリーンショットはSNSに投稿いただけます。

ルールを守ってあなたの演奏や冒険をたくさんシェアしてください!!

投稿できるサイトやその他詳細情報については、ガイドラインをご確認ください。



『Super Crazy Rhythm Castle』動画及びスクリーンショット投稿ガイドライン

https://www.konami.com/games/jp/ja/pages/scrc_guideline/



*************************************************************

■タイトル:Super Crazy Rhythm Castle

■メーカー:制作:Second Impact Games

販売:KONAMI

■ジャンル:リズム&パズルアクションアドベンチャー

■発売日:2023年11月14日

■プレー人数:1人~4人

■メーカー希望小売価格:4,400円(税込み)

■対応機種:PlayStation(R)5, PlayStation(R)4,Xbox Series X|S, Xbox One、Steam(R), Nintendo Switch(TM)

※ダウンロード販売のみ

■CEROレーティング:A(全年齢対象)

■著作権表記:

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE(TM) (C)2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd. (C)Konami Digital Entertainment All rights reserved.

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-14:16)