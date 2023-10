[株式会社Cygames]

9月16、17日の2日間、愛知・ポートメッセなごや第1展示館にて、『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』が開催された。関東圏以外での初のナンバリングイベントということで、注目を浴びた本公演。ウマ娘キャストたちはこの日のために用意された“何度あきらめかけようとも、憧れの眼差しを持ち続ける強さ”を表現した衣装「Splendor of Onyx」をまとい、気合十分だった。まずは武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手のメッセージや、ウマ娘和太鼓衆による和太鼓生演奏など、「GAZE(凝視、注視する)」すべき見どころたっぷりだったDAY1を振り返ろう。







開幕からシークレットゲストのモンジュー役・櫻庭有紗が登場し、客席は騒然! 驚きとともに1曲目「DRAMATIC JOURNEY」がスタートし、実況役・明坂聡美のリードのもと全員が曲中に自己紹介する演出があった。続きMCでは、トウカイテイオー役・Machicoが「ここ名古屋は、トウカイテイオー地方!」と挨拶するなど、各自が思い思いに客席のトレーナー(=『ウマ娘』ファンの呼称)たちに声をかける。客席のテンションが上がりきったところで、ライブは次の曲へ。







その後は「NEXT FRONTIER」、「ユースフルアイズ」、「winning the soul」、「彩 Phantasia」、「本能スピード」と披露。「本能スピード」のメンバーは、愛知県の中京競馬場で開催されるGIレース・高松宮記念(および前身の高松宮杯)にゆかりのあるメンバーでの歌唱となり、100mある花道を全速力で走るスピード感のあるステージとなった。そして新曲「L'Arc de gloire」は、モンジュー役・櫻庭有紗の口上から始まり、凱旋門賞にゆかりのあるメンバーがそれに応える形に。荘厳なメロディに合わせて歌うウマ娘たちに、客席のトレーナーたちは魅了される。









これまでの歌唱を振り返るトークコーナーでは、キャストがトレーナーたちと一緒に特別にアレンジされた「DRAMATIC JOURNEY」を歌うコーナーも。会場が一体となったところで、次は「RUN×RUN!」、「DANCE! DANCE! "ROMAN"」と続く。「DANCE! DANCE! "ROMAN"」はタップダンスシチーが3連覇した中京競馬場のGIIレース・金鯱賞にちなみ、目からレーザーを発する2体の金のシャチホコを背に歌う豪華なステージとなった。



次はTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』の第10話を彷彿とさせるステージが繰り広げられる。トウカイテイオー役・Machicoとチーム<カノープス>メンバーが登場し、ツインターボがトウカイテイオーを走りで激励した感動の第10話をモチーフに会場をジャックする。キャストが実際に広い会場を走る演出で、客席を盛り上げる。そのままの流れで「願いのカタチ」、「TAILWIND」、「Excellent Condition」、「▷▷▷▶ぶっとび かっとび 全開エンジン!」、そして「ユメヲカケル!」を披露。TVアニメの感動を思い出すことができる、夢のコーナーだった。









そんな感激の雰囲気に包まれた会場の空気が一転する出来事が。武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手が、VTR出演したのだ。現実の競馬で活躍する2人の登場に、トレーナーたちは大盛りあがり。そして2人が法被姿に変身すると、会場でもウマ娘和太鼓衆による力強い太鼓の演奏がスタート。



法被姿のウマ娘たちも現れて「トレセン音頭(どんどこみっくす)」が始まった。ウマ娘たちも太鼓の演奏に参加し、会場をめぐる櫓型のトロッコも登場した特別な「トレセン音頭(どんどこみっくす)」は、なんと4回繰り返してのパフォーマンスに。さらに「走れウマ娘(どんどこみっくす)」が続き、出演者たちは息を切らしながら、お祭り騒ぎで会場を盛り上げた。











その後は「Dance 2 Endless Beat」、「Gaze on Me!」と盛り上がる曲が続く。トークコーナーでは、キタサンブラック役・矢野妃菜喜とヤエノムテキ役・日原あゆみが「太鼓を叩けて楽しかった」とうれしそうに語っていた。さらにこの日9月16日はイナリワン役・井上遥乃の誕生日ということで、ステージでは誕生日祝いのサプライズが! ナンバリングイベントは初出走だった井上にとってうれしいサプライズとなった。





ここからはウマ娘たちが、トレーナーたちに感謝を伝えるというテーマに。どんなにくじけそうになっても、決して瞳の輝きは消えない……。本公演「 -GAZE- 」を連想させるメッセージがウマ娘たちから読み上げられると、「Go This Way」、「Secret GRADUATION」、「We are DREAMERS!!」と続く。そして「Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)」では、これまで初出走キャストによって歌われることの多かった同ナンバーを、黄金世代の4人が歌唱。最強を目指してきたウマ娘たちが披露するステージに、トレーナーの掛け声も大きく響いていた。「笑顔の宝物 -Beyond The Future!-」では歌の最中にトレーナーへの感謝のメッセージがあり、会場全体が感激ムードに。そしてありがとうのメッセージとともに、ウマ娘たちはステージを去っていく。



すると会場からはアンコールが鳴り止まない。そんなメッセージに答えるように、モンジュー役・櫻庭有紗と実況役・明坂聡美が会場後方より登場。ウマ娘たちがアンコールに向けて準備中と彼女が語ると、会場は再び盛り上がる。最新情報の発表を終えたあと、ウマ娘たちはトレーナーたちへの感謝のメッセージを述べながら再びステージへ。全員で初のお披露目となる新曲「Comeback Story V」を歌い、会場のテンションを上げていく。



最後は出走者を代表し、スペシャルウィーク役の和氣あず未、イナリワン役の井上遥乃、マヤノトップガン役の星谷美緒、エルコンドルパサー役の高橋ミナミ、ツインターボ役の花井美春が挨拶。お礼を述べたり、コールアンドレスポンスをしたりなど、それぞれの形でトレーナーたちへの感謝を述べる。『ウマ娘』ライブの締めといえばやはり「うまぴょい伝説」。今回はウマ娘和太鼓衆も参加する「うまぴょい伝説(どんどこみっくす)」で盛り上がり、最高潮のままDAY1は幕を閉じた。



■セットリスト

<DAY1>

OVERTURE

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘



M-02. NEXT FRONTIER

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)



M-03. ユースフルアイズ

衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)



M-04. winning the soul

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)



M-05. 彩 Phantasia

大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、田澤茉純(イクノディクタス役)



M-06. 本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)



M-07. L'Arc de gloire

高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、櫻庭有紗(モンジュー役)



M-08. RUN×RUN!

木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)



M-09. DANCE!DANCE!“ROMAN”

篠田みなみ(タップダンスシチー役)



MC[チーム<カノープス>によるトウカイテイオー ミニライブジャック]

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)



M-10. 願いのカタチ

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、花井美春(ツインターボ役)



M-11. TAILWIND

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)



M-12. Excellent Condition

田澤茉純(イクノディクタス役)



M-13. ▷▷▷▶ぶっとび かっとび 全開エンジン!

花井美春(ツインターボ役)



M-14. ユメヲカケル!

Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)



SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-]

ウマ娘和太鼓衆



M-15. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆



M-16. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆



M-17. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆



M-18. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆



SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-]

ウマ娘和太鼓衆



M-19. 走れウマ娘(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆



M-20. Dance 2 Endless Beat

木村千咲(ダイワスカーレット役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)



M-21. Gaze on Me!

衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、井上遥乃(イナリワン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)



公演テーマSP [GAZE DAY1]

ウマ娘



M-22. Go This Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)



M-23. Secret GRADUATION

前田玲奈(グラスワンダー役)



M-24. We are DREAMERS!!

高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)



M-25. Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)



M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

ウマ娘



<ENCORE>

ENCORE Overture



M-27. Comeback Story V

ウマ娘



M-28. うまぴょい伝説(どんどこみっくす)

ウマ娘、櫻庭有紗(モンジュー役)、明坂聡美(実況役)、ウマ娘和太鼓衆





【公演概要】

■イベント名

ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-



■日時

2023年9月16日(土) 開場14:00/開演16:00

2023年9月17日(日) 開場14:00/開演16:00



■会場

ポートメッセなごや 第1展示館

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2



■出走者

<DAY1>

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

【実況】明坂聡美(実況役)

【ナビゲーター】櫻庭有紗(モンジュー役) ※シークレットゲスト

【ダンサー】ウマ娘ダンサー

【サポート】ウマ娘和太鼓衆



<DAY2>

Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、篠原侑(カレンチャン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

【ゲスト出走】ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)

【実況】明坂聡美(実況役)

【ナビゲーター】藤井ゆきよ(駿川たづな役) ※シークレットゲスト

【ダンサー】ウマ娘ダンサー

【サポート】ウマ娘和太鼓衆



■公式サイト

https://umamusume.jp/event/gb5th/gaze/



■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。



■ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とは

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し夢の実現を目指す、育成シミュレーションゲームです。やり込み要素満載のゲーム性はもちろん、ドラマチックに描かれるシナリオも充実。臨場感溢れる圧巻のレースや、多彩な楽曲で繰り広げるライブパフォーマンス「ウイニングライブ」など、生き生きとした演出も魅力です。日本ゲーム大賞 2021 優秀賞を受賞。



■ゲーム概要

タイトル:ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日:スマートフォン版2021年2月24日(水)、DMM GAMES版2021年3月10日(水)

開発・運営:株式会社Cygames

対応機種:iOS/Android/PC(DMM、Google Play Games (ベータ)版)

推奨環境:公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/



●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp



●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト:https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X(Twitter):@uma_musu(https://twitter.com/uma_musu)



