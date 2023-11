[The Orchard Japan]

ヘイリー・ウィリアムス(パラモア)からオリヴァー・サイクス(ブリング・ミー・ザ・ホライズン)まで絶賛 めくるめくシューゲイザーサウンドが闇を引き裂き、煌めく恍惚の彼方へ…







11月末に予定されるUKツアーに先駆け、カナダの双子デュオ、ソフトカルト(Softcult)が、ニューシングル「Haunt You Still」をリリース。めまぐるしい1年を締めくくるとともに、来たる2024年の更なる活動を予告している。



このニューシングル「Haunt You Still」で、ソフトカルトの2人は、過去の人間関係や友情について、私たち一人一人が必然的に抱える影響について解き明かす。



「おそらく防衛機能ではないかと思われますが、私たちは一度親しくなった人たちと疎遠になると、その人たちを悪者扱いする傾向があり、それは必ずしも正当化されるものではありません。自身を守るための反発の手段にすぎません。

この曲は、2人の間で物事がうまく行かなかったとき、必ずしも間違っているのは1人だけではないという認識を示しています。過去を振り返ってみると、私たちは自分の果たした役割と、意図せず自分の与えてしまったダメージについて、反省しなければなりません。その人たちが私たちのことを思い出すとき、好意的に振り返ってくれるのか、それとも私たちのせいで人生の一時期が辛い思い出になっているのか」



Softcult - Haunt You Still





このシングルの後にも、さまざまな楽曲のリリースが予定されている。メルセデス(she/her)とフェニックス(they/them)のアン・ホーン姉妹は、それらの楽曲で、人間という存在のさまざまな複雑な側面に、これまで以上に輝かしい光を当てている。



更に、今後予定されるデビュー・アルバムでは、ジェンダー平等、暴力、気候変動、企業の拝金主義など、さまざまなにテーマついて考えるきっかけとなる、情熱的な歌詞を織り混ぜた、恍惚のシューゲイザーサウンドによる至福を実現。ソフトカルトならではの特徴的サウンドを作り上げている。



ソフトカルト(Softcult)プロフィール:

2020年、カナダのオンタリオ州で結成されたオルタナティブロック/シューゲイザーバンド。元カーレッジ・マイ・ラヴ(Courage My Love)の双子のアン・ホーン(Arn-Horn)姉妹、メルセデス(Mercedes)とフェニックス(Phoenix)から成る2人組。

ソフトカルトは、スタジオで誕生し、独自の世界観を創造。フェニックスがプロダクションとエンジニア、アートワークを担当し、メルセデスがビデオの監督・編集を担当。2人は、社会的、政治的、環境的な崩壊について啓発する、驚くほど親密な歌詞を書き上げる。すべてが、究極のDIY精神に則り、2人は“SCripture”と呼ばれる独自の定期冊子を制作・出版。Alternative Pressが注目する安全なオンライン・ファン・コミュニティ“Softcult Discord”サーバーにも積極的に参加する。



今年初めにリリースされたEP『See You In The Dark』は、これまでに発表された彼らの作品中で最高傑作との呼び名も高く、本国カナダのみならず世界的に高い評価を獲得し話題を集め、今年の5月に東京・福岡にて行われた初来日公演では大成功を収めた。彼らの支持者には、パラモアのヘイリー・ウィリアムスからブリング・ミー・ザ・ホライズンのオリヴァー・サイクスまでが名を連ね、この数ヶ月間にインキュバスやミューズといった大御所ロックバンドのオープニング・アクトを務め、Alternative Press 、Kerrang!、カナダ放送協会、The Gay Timeなど多数のメディアから注目を集めている。



リリース情報



Softcult(ソフトカルト)

SG「Haunt You Still」配信中

配信リンク:https://orcd.co/hauntyoustill

レーベル:Easy Life Records



ミュージック・ビデオ

「Haunt You Still」https://www.youtube.com/watch?v=FRkYIvsO1mE



Website:https://www.softcult.band/

Facebook: https://www.facebook.com/softcultband/

Twitter:https://twitter.com/softcultband

Instagram:https://www.instagram.com/softcultband/

YouTube:https://www.youtube.com/@Softcultband

ーー

