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人気マンガ『極主夫道』の劇中アニメ作品、『クライムキャッチポリキュア☆』のオープニグアニメPVが公開!!

［株式会社新潮社］




　コミックス累計６００万部を突破した人気マンガ『極主夫道』。2023年1月1日からのアニメシーズン２の配信に先立って、アニメの作中において度々登場した“某アクション少女アニメ風作品”『クライムキャッチポリキュア☆』のオープニングアニメPVが本日12月24日に公開されました。

　こちらのPVはTVアニメのオープニングアニメでおなじみの“時刻表示”や“提供クレジット”や“スタッフクレジット”、さらにアニメ『極主夫道』の今千秋監督自らが歌うオープニングソングまで入った渾身のPVに仕上がっています。

　PVの最後には、あの本家が非公式協力している！？クレジットが入るなど、今監督をはじめ、「極主夫道」シーズン2本編制作チームがこだわりにこだわり抜いた本PVはYouTubeの＜Netflix Animeチャンネル内＞で絶賛公開中です。



■『クライムキャッチポリキュア☆』オープニグアニメPV




■『クライムキャッチポリキュア☆』読み切り漫画版
https://kuragebunch.com/episode/3269754496369274748
漫画：助野嘉昭＆らふすけっち　原案：おおのこうすけ



■アニメ情報
Netflixシリーズ「極主夫道」シーズン２
２０２３年１月１日よりNetflixにて独占配信

あの伝説の主夫が、帰ってくる！
再び世界に爆笑旋風を巻き起こす
原作累計発行部数550万部を超える「極主夫道」のアニメ、シーズン2。裏社会で数々の伝説を残した最凶ヤクザ、“不死身の龍”。
そんな彼がヤクザから足を洗い選んだ道は“専業主夫”だった。
龍役の津田健次郎、龍の妻・美久役の伊藤静、龍の舎弟・雅役の興津和幸を始めとした個性豊かなキャラクターたちはそのままに、シーズン2では龍のライバル虎二郎（細谷佳正）の妹・虎春など更に濃いキャラクターたちも登場し、笑いは益々パワーアップ！　数々のマンガ賞を受賞し、実写映画化も果たしたアットホーム任侠コメディ！

【キャスト】
龍：津田健次郎／美久：伊藤静／雅：興津和幸／銀：M・A・O／ヤクザの若頭：福島潤／町の会長：斉藤貴美子／虎二郎：細谷佳正／虎春：小清水亜美／組長のおやじ：大塚芳忠／酉井雲雀：田中敦子

【スタッフ】
監督：今千秋
シリーズ構成：山川進
アニメーション制作：J.C.STAFF
主題歌：打首獄門同好会/ OP曲「シュフノミチ」、ED曲「極・夫婦街道」


■Netflix (ネットフリックス) について
Netflixは、190以上の国や地域で2億2,300万人の有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズやドキュメンタリー、長編映画、モバイルゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ映画やシリーズを楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

About Netflix
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 223 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries, feature films and mobile games across a wide variety of genres and languages. Members can play, pause and resume to watch as much as they want, anytime, anywhere, and can change their plans at any time.
(C)Netflix　(C)おおのこうすけ／新潮社

１１巻（1月7日発売）書影
【原作コミック『極主夫道』基本情報】
既刊：１.～１０.巻（第１１.巻　２０２３年１月７日発売予定）
定価：１.～９.巻６００円＋税（８巻特装版：９００円＋税）１０.巻６２０円＋税
著者：おおのこうすけ
１話URL：https://kuragebunch.com/episode/10834108156629370790










企業プレスリリース詳細へ （2022/12/24-18:16）

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