人気マンガ『極主夫道』の劇中アニメ作品、『クライムキャッチポ…
［株式会社新潮社］
コミックス累計６００万部を突破した人気マンガ『極主夫道』。2023年1月1日からのアニメシーズン２の配信に先立って、アニメの作中において度々登場した“某アクション少女アニメ風作品”『クライムキャッチポリキュア☆』のオープニングアニメPVが本日12月24日に公開されました。
こちらのPVはTVアニメのオープニングアニメでおなじみの“時刻表示”や“提供クレジット”や“スタッフクレジット”、さらにアニメ『極主夫道』の今千秋監督自らが歌うオープニングソングまで入った渾身のPVに仕上がっています。
PVの最後には、あの本家が非公式協力している！？クレジットが入るなど、今監督をはじめ、「極主夫道」シーズン2本編制作チームがこだわりにこだわり抜いた本PVはYouTubeの＜Netflix Animeチャンネル内＞で絶賛公開中です。
■『クライムキャッチポリキュア☆』オープニグアニメPV
■『クライムキャッチポリキュア☆』読み切り漫画版
https://kuragebunch.com/episode/3269754496369274748
漫画：助野嘉昭＆らふすけっち 原案：おおのこうすけ
■アニメ情報
Netflixシリーズ「極主夫道」シーズン２
２０２３年１月１日よりNetflixにて独占配信
あの伝説の主夫が、帰ってくる！
再び世界に爆笑旋風を巻き起こす
原作累計発行部数550万部を超える「極主夫道」のアニメ、シーズン2。裏社会で数々の伝説を残した最凶ヤクザ、“不死身の龍”。
そんな彼がヤクザから足を洗い選んだ道は“専業主夫”だった。
龍役の津田健次郎、龍の妻・美久役の伊藤静、龍の舎弟・雅役の興津和幸を始めとした個性豊かなキャラクターたちはそのままに、シーズン2では龍のライバル虎二郎（細谷佳正）の妹・虎春など更に濃いキャラクターたちも登場し、笑いは益々パワーアップ！ 数々のマンガ賞を受賞し、実写映画化も果たしたアットホーム任侠コメディ！
【キャスト】
龍：津田健次郎／美久：伊藤静／雅：興津和幸／銀：M・A・O／ヤクザの若頭：福島潤／町の会長：斉藤貴美子／虎二郎：細谷佳正／虎春：小清水亜美／組長のおやじ：大塚芳忠／酉井雲雀：田中敦子
【スタッフ】
監督：今千秋
シリーズ構成：山川進
アニメーション制作：J.C.STAFF
主題歌：打首獄門同好会/ OP曲「シュフノミチ」、ED曲「極・夫婦街道」
■Netflix (ネットフリックス) について
Netflixは、190以上の国や地域で2億2,300万人の有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズやドキュメンタリー、長編映画、モバイルゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ映画やシリーズを楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。
About Netflix
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 223 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries, feature films and mobile games across a wide variety of genres and languages. Members can play, pause and resume to watch as much as they want, anytime, anywhere, and can change their plans at any time.
(C)Netflix (C)おおのこうすけ／新潮社
【原作コミック『極主夫道』基本情報】
既刊：１.～１０.巻（第１１.巻 ２０２３年１月７日発売予定）
定価：１.～９.巻６００円＋税（８巻特装版：９００円＋税）１０.巻６２０円＋税
著者：おおのこうすけ
１話URL：https://kuragebunch.com/episode/10834108156629370790
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/24-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
一般社団法人VENTURE FOR JAPAN設立(12/24 18:40)
大人気YouTubeアニメ「ペケペケ！ペケッツくん」が、チャンネル開設２周年記念オリジナルテーマソングを公開！(12/24 18:16)
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(12/24 18:16)
『ASKA＆DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023』本日（12月24日）チケット一般発売スタート(12/24 18:16)
フルオーケストラで彩るスヌーピーの聖なる夜のコンサート 公演オリジナルグッズを【Shop.Merchan.jp】にて12月25日より販売！(12/24 18:16)
【西武池袋本店】YOU+MORE!＋フェリシモ～NEW YEAR GREETING SHOP～(12/24 18:16)
『CITY CHILL CLUB』1月のミュージックセレクターが決定！(12/24 18:16)
関内寄席 三遊亭小遊三・林家たい平 二人会(12/24 18:16)
人気マンガ『極主夫道』の劇中アニメ作品、『クライムキャッチポリキュア☆』のオープニグアニメPVが公開!!(12/24 18:16)
ノジマTリーグ 2022-2023シーズン 公式戦 12月24日(土)開催 T.T彩たま vs 岡山リベッツ 試合結果(12/24 18:16)
太田将熙 2023-2024年カレンダー発売決定！2023年2月25日（土）に対面イベント、2月26日（日）にオンラインイベントを開催！！(12/24 18:16)
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ヒュンメル製ベースボールシャツ発売！(12/24 18:16)
小林ひなた選手の加入について(12/24 18:16)
2023 いわきFC新体制発表会の開催について(12/24 18:16)
「荻山こころ」がYouTube個人チャンネル「こころちゃんねる/Kokoro Ogiyama」開設！(12/24 18:16)
「知的障害児・ダウン症児のママへ ＼指示を聞かない・動かない／ 頑固なイヤイヤキッズが切り替え上手になる」オンラインセミナー募集開始(12/24 18:16)
【クリスマス特別企画】真珠取り出し体験ワークショップを百貨店の中にある水族館「スマートアクアリウム静岡」で開催！(12/24 18:16)
創業70年を誇るリフォームプロフェッショナル集団のアートリフォーム、中古住宅購入時のリフォーム・リノベーション意向の変化に関する調査を実施(12/24 18:16)
「SELF」を共通キーワードに、ファミリーの時遊な時間を過ごすインドアゴルフスタジオ、セルフフォト写真館を12月24日（土）板橋区「本蓮沼駅前」にOPEN！(12/24 18:16)
正月太り解消！新春キャンペーン！｜湘南台のパーソナルジム トライニアルジム(12/24 18:16)
LINE公式アカウントのマーケティングツール「Wincle」のEC機能をアップデート。物販事業をとても便利に簡単に！(12/24 18:16)
「ポーたま ももち浜店」2023年1月18日(水)オープン！(12/24 18:16)
鳥取県初出店！軽未使用車専門店「K-Smile」の初売り＆オープン記念セール開催！(12/24 18:16)
「地域との協働による高等学校教育推進事業」指定校及び「SGHネットワーク校」等に合同研修会開催のお知らせ(12/24 18:16)
【ワンクリックでメタバース空間へ】年末年始は「ミライ散歩」でメタバースを体験しよう。空間で歩いたり、話しかけることで限定NFT&特典もGET。(12/24 18:16)
「心身ともに豊かな人生に伴走する」をミッションに、株式会社ウェルネスエイトを設立(12/24 18:16)
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(12/24 17:46)
「アサルトリリィ・御台場女学校」第三弾 舞台『アサルトリリィ・御台場女学校-The Battle to Overcome-』上演決定 カンフェティでチケット発売(12/24 17:46)
『白猫GOLF』、「Gジュエル」100個が貰える「Winterキャンペーン第3弾」を開催中！(12/24 17:46)
鬼頭明里 写真集のタイトルが『my pace』に決定！佐倉綾音・指出毬亜との対談企画＆ブロマイド特典も追加決定！(12/24 17:46)
会員限定