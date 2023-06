[アークランドサービスホールディングス株式会社]

2023年7月1日(土)~8月31日(木)開催



アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、海外の本場の味を日本で展開する株式会社ミールワークス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 由夫)の「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」をコンセプトにした手づかみシーフードレストラン『ダンシングクラブ』では、夏の暑さを吹き飛ばし、リゾートに来たかのようなトロピカルでラグジュアリーな空間を演出するサマーフェア“COOL THE HEAT SUMMER 2023”を開催いたします。







期間中は、暑い夏にぴったりのスパイシーな手づかみメニューや、見た目にも夏らしさ満載の豪快なトロピカルドリンクやひんやりスイーツ(スイーツは東京のみ)、さらにシンガポール本店の人気メニューも登場、今しか味わえない「ダンシングクラブ」を満喫していただけます。

さらに、夏らしい音楽やダンス、ARフォトフレームやデジタルフォトフレーム、フォトプロップスも夏バージョンをご用意し、お客様の夏気分・リゾート気分、パーティー気分を盛り上げます。



「ダンシングクラブ」は、調理されたシーフードをテーブルの上に広げ、ナイフやフォークを使わず手づかみでワイワイ楽しく食べるという豪快なスタイルが人気を呼び、2014年10月に日本に上陸、手づかみのお料理に加えて音楽やダンスなど、ここでしか味わえないスケール感、ライブ感とわくわく感、非日常空間を演出しています。

この季節ならではのパーティーやお集まりを「美味しくて楽しいダンシングクラブ」でぜひお楽しみください。





フェアメニュー概要



★バッファローチキン ~シンガポールスタイル~ 980円





オレガノやブラックペッパー、ガーリック、チリソース、ハチミツで味付けしたドラムチキンをカラッと揚げた程よくスパイシーなチキンはお酒がすすむ味わい。



・甘エビのトロピカルブルスケッタ 1,200円





甘エビ、トマト、パプリカをバゲットにのせたブルスケッタは、イタリアンバジルの香りと白ワインビネガーの酸味が爽やか。



・ホットシーフードピラフ 1,700円





カニ出汁で炊いたライスとエビ、ムール貝、アサリ、パプリカをチリソースで炒めたスパイシーなピラフ。



★クラブコンボバッグ ホワイトペッパークリームソース 7,000円(2~3人前)





ホワイトソースにたっぷりのホワイトペッパーを入れた、暑い時期でもさっぱりお召し上がりいただけるクリームソースで、シーフードとの相性もぴったり。



・自家製チリミルクアイスクリーム 1,200円(2~3人前)※東京限定





ライムの酸味が爽やかなミルクアイスクリームにチリパウダーを振りかけたスイート&スパイシーなスイーツ。バナナの甘さとバナナチップスの食感が程よいアクセントに。



・レモンのハニークリームパイ 1,500円(2~3人前)※東京限定





生クリームとレモンカスタードクリーム、はちみつ漬けレモン&ミントをのせたパイは、爽やかな香りが広がるスイーツ。



・パンナコッタ&グリーンミントゼリー 1,200円(2~3人前)※東京限定





優しい甘さの自家製パンナコッタにキウイ&ミントのゼリーを合わせた食後でもさっぱりと食べられるひんやりスイーツ。



・パイナップルのフローズンピニャコラーダ(1~2人前)

グラス 1,600円 / まるごとパイナップル 2,000円(数量限定)





パイナップルとココナッツの"ピニャコラーダ"。トロピカルなリゾート気分満載のフローズンカクテル。



※全て税込 ※写真はイメージ

※★はシンガポール本店のメニュー





ARフィルター/デジタルフォトフレーム



お客様のスマートフォンで取得できるARフィルターや店頭のデジタルフォトフレームは、今回のフェアに合わせ南国リゾートを思わせるデザインで、リゾート気分を盛り上げます。

ARフィルターはご自分のスマートフォンで、デジタルフォトフレームは店頭で気軽に撮影できるので、SNSなどへの投稿の他、お食事の素敵な思い出とともに記念としてお持ち帰りいただけます。















店舗概要



店名:ダンシングクラブ東京





オープン日:2014年10月10日(金)

所在地:東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル2F

電話番号:03-6380-5151

営業時間:11:00~15:30(LO14:30)17:00~23:00(LO22:00)

店休日:不定休

店舗面積:479.33平方メートル (145坪)

席数:140席

ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/dancingcrabshinjuku/reserve

Instagram https://www.instagram.com/dancingcrab_tokyo/

Twitter https://twitter.com/dancingcrabjp



店名:ダンシングクラブ大阪





オープン日:2015年8月6日(木)

所在地:大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館8F

電話番号:06-6485-7325

営業時間:11:00~15:30(LO14:30)17:00~23:00(LO22:00)

店休日:不定休

店舗面積:284.99平方メートル (86.21坪)

席数:110席

ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/dancingcrabosaka/reserve

Instagram https://www.instagram.com/dancingcrabosaka/

Twitter https://twitter.com/dc_osaka





通常メニュー



クラブコンボバッグ 7,000円(2~3人前)

カニ、エビ、ホタテ、ムール貝、イイダコ、チキン、ベーコン、ブロッコリー、コーン、ジャガイモ、ニンジンを茹でてソースに絡めたメインメニュー。

おすすめのシグニチャーソース(トマトベースでケイジャンスパイスとチリソースを加えたスパイシーソース)や、季節替わりのソースを用意しています。



人気メニューの手づかみコース お1人様 5,000円

・クラシックシーザーサラダ

・カニの身ぎっしりクラブケーキ

・ケイジャンフライドポテト

・豪快!手づかみ!エビとカニのコンボバッグ

・ショートパスタ or パン



贅沢シーフードの手づかみコース お1人様 6,500円





・クラシックシーザーサラダ

・シュリンプカクテル

・スイートポテトフライ

・バッファローチキン

・豪快!カニたっぷり手づかみコンボバッグ ・ショートパスタ or パン



※すべて税込





DANCING CRAB(ダンシングクラブ) とは









2014年4月にシンガポールで開業したアメリカ南部ルイジアナスタイルのシーフードレストランで、経営母体はシンガポールでも有数の大手レストラン会社「Tung Lok Group(トンロックグループ)」。スパイシーな味付けのソースを絡めたシーフード「コンボバッグ」をテーブルの上に広げ、ナイフやフォークを使わず手づかみでワイワイ楽しく食べるという豪快なスタイルで人気のレストランで、シンガポールに3店舗を展開。

日本ではミールワークスが運営し2014年10月に東京、その後大阪でオープンし「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」を提供しています。

URL https://www.arclandservice.co.jp/dancing-crab/





会社概要



会社名:株式会社 ミールワークス

https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group3

代表者: 代表取締役社長 小島 由夫

本社所在地:東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日:1992年4月30日 ※旧コカレストランジャパン設立年月日

業務内容:日本国内でのマンゴツリーやダンシングクラブ、魚新などを運営



