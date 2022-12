[Bytedance株式会社]

ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、12月6日(火)、『TikTok Awards Japan 2022』を開催し、2022年、TikTokで活躍したクリエイターを表彰する「oo Creator of the Year」17部門の受賞者を発表しました。







今年、TikTokで日本において最も活躍したクリエイターである「Creator of the Year」は、”飯テロ動画”が人気のクリエイター・バヤシ🥑Bayashiに決定。国内のTikTokクリエイターの中では、年間の動画再生回数、フォロワー獲得数が最多となりました。

また、TikTokユーザーが「今年最も好きになったクリエイター」を選ぶ「Popular Creator of the Year」は、ユーザー投票において、最多得票数を得たイラスト系クリエイターのみいるか🐬 に決定。

そして、年間で急激な活躍を見せたTikTokクリエイターを表彰する「Rising Creator of the Year」は、今年100万人以上のフォロワー数を獲得した名古屋の飲食店、YADUKI/居酒屋 哉月🍚に決定しました。









また、TikTokに投稿されている動画の内容により、様々な分野で最も活躍したクリエイターを、下記14部門の「oo Creator of the Year」として決定しました。受賞者は以下の通りです。

ACG Creator of the Year:ちるふぃるむhttps://www.tiktok.com/@chill.film

Animal Creator of the Year:筋肉うさぎ 【うにとぴの】やん。https://www.tiktok.com/@chill.film

Art Creator of the Year:ペイント聖矢★️🏹 https://www.tiktok.com/@paint_seiya

Beauty Creator of the Year:ハウスダスト https://www.tiktok.com/@tamukun_36

Comedy Creator of the Year:スクワッド https://www.tiktok.com/@squad_19987

Dance Creator of the Year:Miyu【ダンサー】 https://www.tiktok.com/@miyudance_

Education Creator of the Year:岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】 https://www.tiktok.com/@takeshibengo

Fashion Creator of the Year:マリナ(Marina) https://www.tiktok.com/@kodakkugasuki

Gourmet Creator of the Year:オムライス兄さん🍅 🍚 https://www.tiktok.com/@omurice_omelette

LIVE Creator of the Year:夏絵ココ👒 無言配信 https://www.tiktok.com/@natuecoco

Music Creator of the Year:遠坂めぐ(えんさかめぐ) https://www.tiktok.com/@meg_ensaka

Shortfilm Creator of the Year:【ごっこ倶楽部】 https://www.tiktok.com/@gokko5club

Sports Creator of the Year:三津家貴也🤟 https://www.tiktok.com/@takaya_mitsuka

Worldwide Creator of the Year:M2DK/マツダ家の日常https://www.tiktok.com/@matsudake



受賞した各クリエイターには、特製トロフィーが授与されました。

















受賞者からのコメント:



【Creator of the Year】バヤシ🥑Bayashihttps://www.tiktok.com/@bayashi.tiktok

バヤシ🥑Bayashi からのコメント:

今年も受賞できるように毎日投稿をノルマとして頑張って来ました。2年連続で受賞できて本当に嬉しいですし、光栄です。レシピがなくなっていくのがプレッシャーだったのですが、視聴者の皆様からいただけるコメントやいいねが嬉しくて、頑張ることができました。引き続き毎日の投稿を行なっていきたいです。来年はフォロワー数でも日本一になれるよう、頑張ります!





【Popular Creator of the Year】みいるか🐬 https://www.tiktok.com/@miiruka_

みいるか🐬 からのコメント:

ありがとうございます。うまく言葉が出てこないんですが、すごく嬉しいです。将来的には海の生き物を守るための活動をしていきたいので、絵の展示会と合わせて”移動水族館”にも挑戦していきたいと思っています!





【Rising Creator of the Year】YADUKI/居酒屋 哉月🍚https://www.tiktok.com/@yaduki1

YADUKI/居酒屋 哉月🍚 からのコメント:

こんな栄誉のある賞をいただいて、本当にびっくりしています。大掛かりなドッキリを仕掛けられているんじゃないかというくらいです。これからはちゃんと仕事します!

TikTokを見ている全国の飲食店の皆さん。夢あるよ!





【TikTok「oo Creator of the Year」概要】





「oo Creator of the Year」では、2022年に投稿された動画の総再生数、いいね数、フォロワー増加数などから総合的に判断し、各分野においてノミネートを発表し、最終的には合計400万票以上を集めたユーザーの投票によって各部門の「oo Creator of the Year」を決定しました。

各部門ノミネート:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/634e05498d24a3033eb5278f?appType=tiktok&magic_page_no=1



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokには、ロサンゼルス、シリコンバレー、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ドバイ、トロント、シンガポール、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。http://www.tiktok.com/



