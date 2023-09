[株式会社アデランス]

9月14日(木) リニューアルオープン



毛髪・美容・健康のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 津村 佳宏)は、女性用レディメイド・ウィッグ(既製品)ブランド「フォンテーヌ」の姉妹ブランド「スワニー by フォンテーヌ」の店舗「スワニー by フォンテーヌ イオン葛西店」を、9月14日(木)に同フロア内移転し、リニューアルオープンいたします。





「スワニー by フォンテーヌ」は、「フォンテーヌ」で培ったブランドを活かしながら、大手流通チェーン様の化粧品・日用品売場にて提供するブランドとして展開しております。「ウィッグのある生活」をテーマに、気軽に楽しんでいただけるレディメイド(既製品)をはじめ、セレクトオーダーウィッグや医療用ウィッグ「メディケアスワニー」などを幅広く取り揃えている美髪ウィッグショップです。専任アドバイザーがお客様のご要望にあったウィッグのご紹介や、使い方の説明をするため、初めてウィッグを使用される方でも安心してご利用いただけます。



イオン葛西店は、西葛西駅から徒歩10分程度の好立地かつ住宅街にあり、地域の暮らしを支えるショッピングモールです。「スワニー byフォンテーヌ イオン葛西店」は、階数はそのままに、カウンセリング化粧品コーナーに移転します。婦人服飾コーナーに程近く、トータルファッションとして品ぞろえ豊富なウィッグのなかから理想のウィッグをお選びいただけます。周囲を気にせずにご試着いただける個室ブースを1席、ドレッサー1席をご用意し、ゆっくりとお過ごしいただけるアットホームな空間でお客様をお迎えいたします。





■リニューアルオープン記念フェア(9月14日(木)~10月15日(日))

リニューアルオープンのDMご持参の上、税込55,000円以上のウィッグ商品ご購入で本体価格から10%OFFさせていただきます。

※ご奉仕品・医療用ウィッグは対象外です

※他の割引との併用はできません

※お一人様一点につき1回限りとなります



■「スワニー by フォンテーヌ イオン葛西店」店舗概要

住 所:東京都江戸川区西葛西3-9-19 イオン葛西店2F

アクセス:東京メトロ東西線「西葛西」駅から徒歩約10分

電話番号:03-3877-5360

営業時間:10:00~19:00

定 休 日 :商業施設に準ずる

オープン:2023年9月14日(木)







株式会社アデランスは、おかげ様で2023年をもって創業55周年を迎えます。新時代を表す「NEXT ADERANS」として掲げ、創業当初からの理念「世界のブランド アデランス」を目指し、毛髪・美容・健康・医療・衛生のグローバルウェルネスカンパニーとして夢と感動を提供し続けていきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-15:16)