Photo by zakkubalan (C)2022 Kab Inc. 先日4月14日(金)に新宿歌舞伎町に開業した、全シアターにハイスペックな映写、音響設備を備えているのが特徴で、日本初となる全席プレミアムシートのシネコンとして話題の「109シネマズプレミアム新宿」。 BS放送と配信サービスを手掛ける「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)では、この注目の劇場の音響監修を務め、惜しまれながらも3月28日に71歳でこの世を去った世界的音楽家の坂本龍一氏関連作品の期間限定【~5月18日(木)まで】の特別上映『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』との連動企画として、6月に「坂本龍一コレクション」と題した特集放送が決定しました。 坂本氏が手掛けた映画音楽の代表作の1つでもあるベルナルド・ベルトルッチ監督作品『シェルタリング・スカイ』、若きキアヌ・リーヴスが出演する壮大な歴史絵物語『リトル・ブッダ』、大島渚監督の遺作となった異色時代劇の『御法度』など、坂本龍一ファン、そして映画ファンなら見逃せない作品を一挙にお届けしますので是非ご期待ください。 また、動画配信サービスのAmazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」では、この特集放送に先駆けて、『ラストエンペラー[劇場公開版][4Kレストア版]』など4バージョンを配信中ですので、この機会に合わせて是非とも御覧ください。 <特集放送作品> 『リトル・ブッダ』



(C)TF1 D.A ‐ RECORDED PICTURES COMPANY (Londres) ‐ SERPROCOR ANSTALT (Vaduz) ‐ TAO FILM (Italie) / 1993 『シェルタリング・スカイ』



(C) The Sahara Company Limited & Tao Films SRL.1990 『御法度』



(C)1999 松竹/KADOKAWA/BS朝日/IMAGICA/松竹ブロードキャスティング 『ラストエンペラー[劇場公開版][4Kレストア版]』ほか



(C)Recorded Picture Company









■109シネマズプレミアム新宿『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』連動企画■ 坂本龍一コレクション 【STAR2 字幕版】6/3(土)ひる 12:00~ 一挙放送/6/15(木)~6/17(土)よる 9:00~ 4日連続放送(全3作品) https://www.star-ch.jp/news/detail.php?id=520 【配信】Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」にて『ラストエンペラー[劇場公開版][4Kレストア版]』 など配信中 詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B09JS5VLVQ <「109シネマズプレミアム新宿」 開業記念オープニングイベント『 Ryuichi Sakamoto Premium Collection 』概要> 【期間】4月14日(金)~5月18日(木) 期間限定特別上映 【上映作品】『戦場のメリークリスマス』、『シェルタリング・スカイ』、『トニー滝谷』、『天命の城』、『坂本龍一PERFORMANCE IN NEW YORK: async』、『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022 + 』 ※他、上映作品調整中。 ⇒詳細はこちら:https://109cinemas.net/premiumshinjuku/#schedule 【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS- とは】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最 新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。 https://www.amazon.co.jp/channels/starch ※AmazonおよびAmazon Prime VideoはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 【スターチャンネル とは】 公式HP:https://www.star-ch.jp/ スターチャンネルは映画が好きな全ての人のための「映画エンターテインメントサービス」です。BS3チャンネルの放送と配信サービス、劇場公開作品を通じて、映画の様々な楽しみ方をご提供します。



