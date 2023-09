[パナソニック株式会社]

パナソニック株式会社は、9月13日(水)10時に、ミラーレス一眼カメラ「LUMIX G9PROII」を発表しました。発表を記念し、クリエイターも登場するライブ配信や東京・大阪・名古屋でタッチ&トライイベントを実施。さらに、「LUMIX G9PROII」やGシリーズ交換レンズをご購入・ご応募いただいた方を対象とした「LUMIX G9PROII発売記念キャッシュバックキャンペーン」を実施します。みなさまのご参加をお待ちしています。







▼LUMIX G9PROII 商品ページ

https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g9m2.html



◆◇◆各イベント/キャンペーン◆◇◆

1.LUMIX G9PROII 発表記念ライブ配信

2.LUMIX G9PROII 発表記念タッチ&トライイベント(東京・大阪・名古屋)

3.LUMIX G9PROII 発売記念キャッシュバックキャンペーン



1.LUMIX G9PROII 発表記念ライブ配信:9月15日(金)18時~



ミラーレス一眼カメラ「LUMIX G9PROII」の魅力を紹介するライブ配信プログラム「CREATORS LIVE WITH LUMIX」を9月15日(金)18時より開催します。いち早くLUMIX G9PROIIを試していただいたクリエイターが登場し、新製品の魅力を存分に紹介します。

また、ライブ配信YouTube Liveのチャットでメッセージを入力いただいたお客様を対象に、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーン「ベストコメント OF THE DAY」も実施します。LUMIX G9PROIIの魅力に迫るプログラムにぜひご期待ください。



▼LUMIX G9PROII発表記念ライブ配信 「CREATORS LIVE WITH LUMIX」

https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g9m2/g9m2_live.html



■ライブ配信プログラム (敬称略)

・G9PROII製品プレゼンテーション: パナソニック LUMIXマーケティング担当 塩見 記章

・G9PROIIが魅せる決定的瞬間 すべてが進化したフラッグシップモデル: クリエイティブディレクター 大貝 篤史、航空写真家 A☆50/Akira Igarashi、映像写真家 小川 浩司

・G9PROIIと自分好みのフォトスタイルで撮る旅スナップの魅力: 写真家 上田 晃司、写真家 コムロミホ

・G9PROIIで写真を楽しむ !~自然・風景・動物撮影~: 写真家 ゆ~とび、写真家モデル 川辺 優紀子



■プレゼントキャンペーン「ベストコメント OF THE DAY」

ライブ配信中にYouTube Liveのチャットでメッセージを入力いただいたお客様を対象に、豪華賞品が当たるチャンス!

※本キャンペーンにお申し込みいただくためにはライブ配信をリアルタイムでご視聴いただく必要があります。

◆賞品

・Gシリーズ交換レンズ「H-RSA100400」・・・1名様

・LUMIXオリジナルタンブラー(白色)・・・1名様

・128GB SDXC UHS-IIメモリーカード(RP-SDZA128JK)・・・1名様



2.LUMIX G9PROII 発表記念タッチ&トライイベント(東京・大阪・名古屋)



ミラーレス一眼カメラ「LUMIX G9PROII」、Gシリーズ交換レンズ「H-ES35100」「H-RSA100400」のタッチ&トライイベントを東京・大阪・名古屋で実施します。発表直後の新製品をいち早くお試しいただけます。各会場でパナソニック社員(技術、マーケティング担当)が商品を紹介します。また、プレゼントキャンペーンも実施します。詳細は「LUMIX G9PROII 発表記念タッチ&トライイベント」ページにてご覧ください。みなさまのご来場をお待ちしています。



▼LUMIX G9PROII 発表記念タッチ&トライイベント

https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g9m2/touch_and_try.html



■タッチ&トライ日程/会場

◆名古屋会場

日時:9月16日(土)・17日(日) 11:00~18:00

場所:名古屋駅構内イベントスペース



◆東京会場

日時:9月23日(土)・24日(日) 11:00~19:00

場所:東京・南青山 「LUMIX BASE TOKYO」



◆大阪会場

日時:9月30日(土)・10月1日(日) 11:00~18:00

場所:大阪・阪急梅田ビッグマン前



※予約不要です。直接ご来場ください。

※ご来場者多数の場合は、ご入場やタッチ&トライの時間を制限する場合がございます。



■プレゼントキャンペーン

各会場で2つのプレゼントキャンペーンを実施します。

◆LUMIX愛機持ち込みキャンペーン

ご愛用のミラーレス一眼カメラLUMIXを会場へお持ちいただいた方に各会場先着30名様にLUMIXオリジナル手帳をプレゼント!

※対象製品は、ミラーレス一眼カメラとなります。



◆ご来場者アンケート

ご来場の上、アンケートにお答えいただいた方に各日先着100名様にLUMIXオリジナルステッカーとクリアファイルをプレゼント!



3.LUMIX G9PROII 発売記念キャッシュバックキャンペーン:9月15日(金)~



「LUMIX G9PROII」やGシリーズ交換レンズをご購入・ご応募いただいた方を対象とした「LUMIX G9PROII 発売記念キャッシュバックキャンペーン」を実施します。カメラと対象の交換レンズの同時購入でさらにキャッシュバック!また、予約購入限定特典として予備バッテリー「DMW-BLK22」をもれなくプレゼント!



【キャンペーン期間】

◎予約期間:2023年9月15日(金)~10月26日(木)

◎購入期間:2023年10月27日(金)~2024年1月14日(日)

◎応募期間:2023年10月27日(金)~2024年1月28日(日)消印有効



応募方法などの詳細はキャンペーンページにてご確認ください。

▼LUMIX G9PROII 発売記念キャッシュバックキャンペーン

https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g9m2/campaign_cashback.html



【キャンペーン対象商品について】

◎対象商品:ミラーレス一眼カメラ:DC-G9M2、DC-G9M2L

Gシリーズ交換レンズ:H-ES35100、H-RSA100400、H-ES12035





