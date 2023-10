[株式会社ジュン]

韓国のおしゃれ女子から大人気の「sinoon(シヌーン)」。ブレイク中のsinoonのアイテムが日本初上陸!VISの店舗、ジャドールジュンオンラインにて、10月13日(金)より発売スタート!



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「VIS(ビス)」では韓国人気ブランド「sinoon(シヌーン)」のアイテムをVISの店舗、ジャドールジュンオンラインにて、10月13日(金)より発売をスタートいたします。







韓国のおしゃれ女子から大人気の「sinoon(シヌーン)」。Nextトレンドとして注目されている“バレエコア”やスポーティなどの流行をミックスし、最旬スタイルを提案しています。日本国内でも注目されているブランド(ハート)そんなブレイク中のsinoonのアイテムが上陸、店舗で実際に手に取ってご覧いただける機会としてはVISでの展開が日本初となります。





発売日





10月13日(金)





取扱店舗





VISの一部店舗/ジャドールジュンオンライン





sinoon SPECIAL PAGE





https://www.junonline.jp/news/243897





また、今後第二弾としてアウターの展開も予定!詳しくはスペシャルページにて更新いたします。



▼sinoon(シヌーン)

韓国で2015年に設立されたロマンティック×ガーリーをコンセプトにしたファッションブランド。リアル店舗を韓国のトレンド最先端エリア、狎鴎亭(アックジョン)に構える。日常に溶け込む“ナチュラルな甘さ”漂うムードが韓国のおしゃれ女子に支持されている。



