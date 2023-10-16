【10月18日(水)24:00～ 第3話最速放送！】TVアニ…
［株式会社Cygames］
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」の、TVアニメシリーズ第3期『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』より、第3話のあらすじ、先行カット、WEB予告動画を公開いたしました。
第3話「夢は終わらない」あらすじ・先行カット・WEB予告公開！
第3話「夢は終わらない」
▼ あらすじ ▼
菊花賞に勝ったキタサンは有マ記念に出走することに。
憧れのレースに出られると喜ぶその一方で、ゴールドシップは柄にもなく思いつめた様子でいた。
レースも差し迫った冬のある日、突如記者会見を開いたゴールドシップは驚きの発表をする。
▼ スタッフ ▼
脚本：樋口 達人
画コンテ：町谷 俊輔
演出：町谷 俊輔
作画監督：藤本 さとる
▽TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』第3話WEB予告動画
https://youtu.be/JiW4rwX0vgk
ノンクレジットOP／ED映像公開中！
第2話にて公開された、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』のOP／EDのノンクレジット映像を公開中！
ぜひお楽しみください！
▼ノンクレジットOP映像「ソシテミンナノ」
https://youtu.be/gan5NEU4LTc
▼ノンクレジットED映像「アコガレChallenge Dash!!」
https://youtu.be/FTEB3DzQhLM
主題歌音楽情報！CD描き下ろしジャケットイラスト公開＆配信開始！
11月1日(水)発売のTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』のOP/EDシングルCDの描きおろしジャケットイラストを初公開！
また、サントラCDも発売決定！ 各CDは好評予約受付中です♪
OPテーマ「ソシテミンナノ」、EDテーマ「アコガレChallenge Dash!!」は各音楽配信プラットフォームで配信中！
プラットフォームごとに配信開始時間が異なりますのでご注意ください。
▼OPテーマ「ソシテミンナノ」配信サイト
https://lnk.to/LZC-2485
▼EDテーマ「アコガレChallenge Dash!!」配信サイト
https://lnk.to/LZC-2486
その他、音楽関連の詳しい情報はアニメ公式サイトをご覧ください！
https://anime-umamusume.jp/music
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』作品概要
[放送情報]
TOKYO MX ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～
BS11 ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～
関西テレビ ： 10月7日（土）より 毎週土曜 25:45 ～
サガテレビ ： 10月9日（月）より 毎週月曜 24:55 ～
AT-X ： 10月8日（日）より 毎週日曜 21:30 ～
【リピート放送】毎週水曜29:00 ～、毎週日曜6:30 ～
アニマックス ： 10月28日（土）より 毎週土曜 21:00 ～
[配信情報]
2023年10月4日（水）より 毎週水曜 24:30 ～ 各種配信サイトにて順次配信！
[STAFF]
原作：Cygames
監督：及川 啓
シリーズ構成：永井 真吾
シナリオディレクター・シリーズ構成：小針 哲也
キャラクターデザイン・総作画監督：椛島 洋介
キャラクターデザイン：辻 智子
総作画監督：仁井 学・福田 佳太・藤本 さとる
キャラクターデザイン監修：清永 みなみ
メインアニメーター：小畑 賢・式地 幸喜・中島 順
美術監督：作山 拓見
色彩設計：中野 尚美
撮影監督：並木 智
CGディレクター：青木 ともたか
編集：高橋 歩
音響監督：森田 祐一
音楽プロデュース：岩代 太郎
音楽：UTAMARO movement
コンテンツディレクター：秋津 琢磨
アニメーションプロデューサー：増尾 将史
西村 謙人
アニメーション制作：スタジオKAI
[CAST]
キタサンブラック：矢野 妃菜喜
サトノダイヤモンド：立花 日菜
サトノクラウン：鈴代 紗弓
シュヴァルグラン：夏吉 ゆうこ
サウンズオブアース：MAKIKO
ドゥラメンテ：秋奈
トウカイテイオー：Machico
メジロマックイーン：大西 沙織
ゴールドシップ：上田 瞳
スペシャルウィーク：和氣 あず未
サイレンススズカ：高野 麻里佳
ウオッカ：大橋 彩香
ダイワスカーレット：木村 千咲
ナイスネイチャ：前田 佳織里
ツインターボ：花井 美春
イクノディクタス：田澤 茉純
マチカネタンホイザ：遠野 ひかる
トレーナー：沖野 晃司
[INFORMATION]
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式サイト：
https://anime-umamusume.jp/
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式X（Twitter）：
@uma_musu_anime（ https://twitter.com/uma_musu_anime ）
＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/16-14:46）
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