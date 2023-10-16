［株式会社Cygames］

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」の、TVアニメシリーズ第3期『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』より、第3話のあらすじ、先行カット、WEB予告動画を公開いたしました。





第3話「夢は終わらない」あらすじ・先行カット・WEB予告公開！



















第3話「夢は終わらない」



▼ あらすじ ▼

菊花賞に勝ったキタサンは有マ記念に出走することに。

憧れのレースに出られると喜ぶその一方で、ゴールドシップは柄にもなく思いつめた様子でいた。

レースも差し迫った冬のある日、突如記者会見を開いたゴールドシップは驚きの発表をする。



▼ スタッフ ▼

脚本：樋口 達人

画コンテ：町谷 俊輔

演出：町谷 俊輔

作画監督：藤本 さとる



▽TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』第3話WEB予告動画

https://youtu.be/JiW4rwX0vgk







ノンクレジットOP／ED映像公開中！





第2話にて公開された、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』のOP／EDのノンクレジット映像を公開中！

ぜひお楽しみください！



▼ノンクレジットOP映像「ソシテミンナノ」

https://youtu.be/gan5NEU4LTc





▼ノンクレジットED映像「アコガレChallenge Dash!!」

https://youtu.be/FTEB3DzQhLM





主題歌音楽情報！CD描き下ろしジャケットイラスト公開＆配信開始！





11月1日(水)発売のTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』のOP/EDシングルCDの描きおろしジャケットイラストを初公開！

また、サントラCDも発売決定！ 各CDは好評予約受付中です♪





OPテーマ「ソシテミンナノ」、EDテーマ「アコガレChallenge Dash!!」は各音楽配信プラットフォームで配信中！

プラットフォームごとに配信開始時間が異なりますのでご注意ください。



▼OPテーマ「ソシテミンナノ」配信サイト

https://lnk.to/LZC-2485



▼EDテーマ「アコガレChallenge Dash!!」配信サイト

https://lnk.to/LZC-2486



その他、音楽関連の詳しい情報はアニメ公式サイトをご覧ください！

https://anime-umamusume.jp/music



TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』作品概要









[放送情報]

TOKYO MX ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～

BS11 ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～

関西テレビ ： 10月7日（土）より 毎週土曜 25:45 ～

サガテレビ ： 10月9日（月）より 毎週月曜 24:55 ～

AT-X ： 10月8日（日）より 毎週日曜 21:30 ～

【リピート放送】毎週水曜29:00 ～、毎週日曜6:30 ～

アニマックス ： 10月28日（土）より 毎週土曜 21:00 ～



[配信情報]

2023年10月4日（水）より 毎週水曜 24:30 ～ 各種配信サイトにて順次配信！



[STAFF]

原作：Cygames

監督：及川 啓

シリーズ構成：永井 真吾

シナリオディレクター・シリーズ構成：小針 哲也

キャラクターデザイン・総作画監督：椛島 洋介

キャラクターデザイン：辻 智子

総作画監督：仁井 学・福田 佳太・藤本 さとる

キャラクターデザイン監修：清永 みなみ

メインアニメーター：小畑 賢・式地 幸喜・中島 順

美術監督：作山 拓見

色彩設計：中野 尚美

撮影監督：並木 智

CGディレクター：青木 ともたか

編集：高橋 歩

音響監督：森田 祐一

音楽プロデュース：岩代 太郎

音楽：UTAMARO movement

コンテンツディレクター：秋津 琢磨

アニメーションプロデューサー：増尾 将史

西村 謙人

アニメーション制作：スタジオKAI



[CAST]

キタサンブラック：矢野 妃菜喜

サトノダイヤモンド：立花 日菜

サトノクラウン：鈴代 紗弓

シュヴァルグラン：夏吉 ゆうこ

サウンズオブアース：MAKIKO

ドゥラメンテ：秋奈

トウカイテイオー：Machico

メジロマックイーン：大西 沙織

ゴールドシップ：上田 瞳

スペシャルウィーク：和氣 あず未

サイレンススズカ：高野 麻里佳

ウオッカ：大橋 彩香

ダイワスカーレット：木村 千咲

ナイスネイチャ：前田 佳織里

ツインターボ：花井 美春

イクノディクタス：田澤 茉純

マチカネタンホイザ：遠野 ひかる

トレーナー：沖野 晃司



[INFORMATION]

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式サイト：

https://anime-umamusume.jp/

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式X（Twitter）：

@uma_musu_anime（ https://twitter.com/uma_musu_anime ）



＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/16-14:46）