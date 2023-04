[株式会社スター・チャンネル]

4月27日(木)より「スターチャンネルEX」で吹替版配信決定!

作品ページ https://www.star-ch.jp/drama/iam/sid=3/p=t/









株式会社スター・チャンネル(東京都港区)が運営する「スターチャンネルEX」では、今の英国を代表する実力派女優たちが1話ずつ主役を演じ、人生の様々な苦境におかれた現代女性の心情を率直に描いた心に響くアンソロジー・ドラマ『I AM 私の分岐点』の第3シーズン第1話となる『I AM ルース』が現在独占で日本初配信中!待望の<吹替版>が4月27日(木)から配信されることが発表された。合わせて豪華吹替版キャストも発表された。





本作は、イギリスきっての大女優ケイト・ウィンスレットと、実の娘であるミア・スレアプレトンとの初の本格共演が実現。10代のソーシャルメディア依存やメンタルヘルスについて真正面から描いた意欲作。本作は、実力派女優たちが1話ずつ主役を演じ、様々な苦境におかれた現代女性を描いたドミニク・サヴェージ監督によるアンソロジー・シリーズ『I AM 私の分岐点』の第3弾。主演女優自らが物語を作り上げるという点も前シーズンから踏襲し、本作でもウィンスレット自身がテーマを選び、サヴェージ監督とともに視聴者の心をつかんで離さない作品を生み出した。3月22日(水)に発表された「英国アカデミー賞(BAFTA)テレビ部門」のノミネーションでは、見事単品ドラマ部門作品賞の他、主演女優賞にノミネート。他にも撮影&照明賞(レイチェル・クラーク)の計3部門のノミネートを果たしている。当エピソードは約90分の長さがあり、映画並みの重厚感も印象的だ。





吹替版キャストおよび吹替版予告映像が解禁!











ケイト・ウィンスレット演じる主人公のルース役を務めるのは、『タイタニック』(ソフト版)でもケイト・ウィンスレットの吹替を担当し、ファンからの信頼も厚い日野由利加。また、ケイト・ウィンスレットの実の娘、ミア・スレアプレトン演じるルースの娘・フレヤ役を務めるのは佐藤里緒。ジョー・アンダーズ演じるルースの息子ビリー役はバトリ勝悟が務める。





また、吹替版配信を記念して、ルース役の日野由利加より、貴重なコメントも到着!

本作で実の娘との本格共演、自身で選んだテーマに沿って作品を生み出し、台本無しの“即興演技”で圧倒的な演技力を見せてくれた等身大のケイト・ウィンスレットを演じてみての感想や、登場人物に共感できる部分などを語ってくれた。吹替版でダイレクトに伝わってくる、ルースの苦悩や闘いを是非本編でご覧ください。







ルース役 日野由利加 コメント



Q:『I AM ルース』主人公、ルースはどんな人物ですか?

A:誠実で愛情深いが、父の役割と母の在り方に縛られ、必要以上に物事の正当性を誇示してしまう。被害妄想的になり、敏感で脆い精神状態。息子の存在は夫の様に頼りにしています。



Q:今回、ケイト・ウィンスレットは実の娘との本格共演に加えて、台本無しの“即興演技”でルースを演じています。等身大のケイト・ウィンスレットを吹替で演じてみての感想は?。

A:実娘と即興ということで、お役を演じる(ために通常は入れる)幾つかのスィッチをINしない呼吸感と一体化するのは、とても難しかった。時を経て実像を晒し認知されて見える、開かれる世界があると感じました。



Q:『I AM ルース』で主人公ルース、または娘のフレヤに共感できるところはありましたか?

A:フレヤは母に、人間の本能的な姿を感じ拒絶する。思春期の成長過程にある潔癖的な感覚や支配への恐れ。目の当たりにするルースは空回りし自身を追い詰めて行く。どちらも胸苦しい程、共感出来ます。



Q:視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。

A:人間関係は感情や距離感で歪みが生じ易い。自身で解決出来ない要素もあると認め、心を開き一歩踏み出す勇気を持てば、道が開く可能性はある。「諦めないで!」のメッセージを感じて頂けたら嬉しいです。



==========================

<『I AM ルース』(全1話)配信および放送情報>

【配信】 「スターチャンネルEX」

<字幕版>独占配信中 <吹替版>4月27日(木)より配信開始

配信ページ(字・吹共通) https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0BX1ZKDQ2



【放送】

<字幕版>5月12日(金)21:00 ほか放送 <吹替版>5月14日(日)21:00 ほか放送

作品ページ https://www.star-ch.jp/drama/iam/sid=3/p=t/

==========================

【STORY】

ルースは10代の娘フレヤとふたり暮らしだが娘とは会話もうまくいかず、少しずつ心の距離が開いているのに苛立ち、悩んでいた。そんなあるとき娘の学校から呼び出され、フレヤの成績が落ち以前と様子が違うと聞かされる。ルースはそれをきっかけに、フレヤがソーシャルメディアにのめり込み苦しんでいることに気付き、分からないなりになんとか娘に寄り添い守ろうと奮闘するが…。

==========================





==========================

【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】

Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。

https://www.amazon.co.jp/channels/starch

【BS10 スターチャンネル】

ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp/

==========================



