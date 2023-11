[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

3タイプの特別なリオネル・メッシ選手が登場!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレー無料で家庭用、PC、モバイルで配信中の『eFootball(TM) 2024』において、アンバサダーのリオネル・メッシ選手が“世界最高の選手の証”である個人タイトルを受賞したことを記念して、11月2日(木)から様々なイベントやキャンペーンを開催することをお知らせします。







『eFootball(TM) 2024』では、 8度目となるこの偉業を記念して、個人タイトルを受賞したシーズンの象徴的な試合に焦点を当て、新たなカード特性である“ブースター”の特別バージョンを持った3タイプのリオネル・メッシ選手が登場します。

また、受賞を記念したトレーラーも公開。記憶に残る「あの試合」を自らが語る貴重映像です。



さらに、スペシャルログインボーナスとしてリオネル・メッシ選手をプレゼントすると共に、彼を起用して勝利を目指すイベント「Golden Achievement」を開催。全ユーザーのリオネル・メッシ選手のゴール数をカウントし、その数に応じた報酬をプレゼントするキャンペーン「Leo Meter」も実施します。



リオネル・メッシ選手の偉大な功績を祝して、彼と一緒に『eFootball(TM) 2024』をお楽しみください!













記憶に残る「あの試合」を本人が語る Golden Achievement トレーラー公開









BigTime メッシ ブースター トレーラー公開









世界最高のサッカー選手 リオネル・メッシ選手の功績を祝おう!記念イベント「Golden Achievement」を開催 リオネル・メッシ選手のゴール数をカウントする「Leo Meter」登場





11月2日(木)~16日(木)の期間中、リオネル・メッシ選手を起用して、勝利を目指すイベント「Golden Achievement」を開催します。設定されたゴール数をクリアすることで、選手を育成できるアイテム「トレーニングプログラム」などが獲得できます!

また、世界中のお客様がリオネル・メッシ選手で決めたゴール数をカウントする「Leo Meter」が登場! ゴール数に応じて、全てのお客様に報酬をプレゼントします。



Leo Meter トレーラー公開







eFootball(TM)とは





長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」モードで“熱狂”を体感できます。







