ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、Monthly Artist 第9弾に10-FEETが決定しました。



"Buzz(バズ・流行り)"+"Track(楽曲・追跡する)"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、特設サイトやアプリ内バナー等を通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは、音楽とトークを一緒に楽しめる独自機能「Music+Talk」を活用したオリジナル・コンテンツとのTikTok連動展開など、「Buzz Tracker」ならではの様々な企画もご用意しています。



今回、「Buzz Tracker」のMonthly Artist 第9弾として、12月3日に公開される映画「THE FIRST SLAM DUNK」のエンディング主題歌「第ゼロ感」、12月14日には5年ぶりのニューアルバム、『コリンズ』をリリースし、TikTokアカウントを開設したばかりの10-FEETが決定しました。

また、本企画のローンチに合わせて、今後10-FEETのTikTokアカウントでは、TikTokならではのエフェクトを使った投稿やライブ会場での裏側など様々な投稿が行われる予定です。

10-FEET TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@10feet_official



そして、12月13日(火)21時30分より、10-FEETのアカウントからTikTok LIVEも実施されることが決定していますので、是非お楽しみにしてください。



「Buzz Tracker」Monthly Artist 第9弾「10-FEET」コメント

なんと!ありがたい!Buzz Trackerにこんな京都の3人組を選んで頂きまして。

長くバンドやってて良かった。我々にもまだ未来がある。笑

僕らの新しい曲で映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌になってる「第ゼロ感」も配信になってます。

そして5年振りとなる僕ら10-FEETの新しいアルバム『コリンズ』も12月14日リリースとなってますんで是非とも聴いておくんなはれ!

Buzz Trackerほんまにおおきに!



「Buzz Tracker」プレイリスト(TikTok):https://vt.tiktok.com/ZSRoBvJtN/

「Buzz Tracker」プレイリスト(Spotify):https://spotify.link/BuzzTracker



