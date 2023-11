[株式会社パルグループホールディングス]

「ポケユニ/ポケットユニバーサル」は、2023年12月1日(金)より、ユニバーサル・キャラクターたちと特別なクリスマスが過ごせるイベントやキャンペーンを多数開催いたします。







株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役 松尾勇)が手掛けるNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の新たなマルチ・キャラクターブランド「ポケユニ/ポケットユニバーサル」では、12月1日(金)~12月25日(月)の期間、クリスマスに向けて様々なイベントやキャンペーンを開催します。ポケユニストアではポケユニキャラクターたちと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、クリスマスを彩るポケユニブルーの青いクリスマスツリーも登場。その他さまざまな楽しいイベントや豪華賞品が当たるSNSフォトコンテストキャンペーンなど新情報を解禁します。





▼イベント詳細はこちらをご覧ください

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=s_231202_1_pok&b=pokeuni



「ポケユニクリスマスくじ2023」









税抜き2,000円以上お買い上げごとに1枚、ポケユニキャラクターたちといっしょに写真が撮れるクリアカードをプレゼント!クリアカードがなんとくじになっています。当たりは12キャラクターの絵柄となっており、ぬいぐるみS/Mサイズがキャラクターランダムでその場で当たります。最後のご当選の方はさらにLサイズのぬいぐるみ4キャラクターがセットで当たります。



ギフトラッピング無料サービス









クリスマスのプレゼントはぜひポケユニで!通常有料のギフトラッピングを、期間中税抜2,000円以上買い上げの皆様に無料で行います。





豪華賞品が当たる!SNSフォトコンテストキャンペーン!







SNSにて「ポケユニクリスマス」フォトコンテストキャンペーンを開催。ポケユニクリスマスくじでプレゼントしたクリアカードや、ストアのフォトスポット、青いクリスマスツリーで写真を撮って、「#ポケユニクリスマス」を付けてSNS投稿をするだけで、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンです。詳しくは左図をご覧ください。























クリスマスを感じられるフォトスポットが登場!







ポケユニハラジュク/ポケユニアベノにて、クリスマスデザインのポケユニキャラクターたちといっしょに写真撮影ができる、フォトスポットが登場。さらにポケユニのブランドカラーである青の全長240cmもあるクリスマスツリーも登場。ポケユニストアをクリスマス一色に彩ります。



※左図はポケユニハラジュクで設置されるフォトスポットの図となります。ポケユニアベノはミラー装飾のフォトスポットが登場予定です。









ポケユニハラジュク限定!Photoismにも12月限定フレームが登場!







ポケユニハラジュクにある韓国プリクラのPhotoismでは、12月限定のフレームが登場。ポケユニキャラクターたちと一緒にプリクラが撮影できます。





















大好評のポケユニアートキャンバスもクリスマス仕様に







ポケユニハラジュク・アベノで大好評の、ポケユニアートキャンバス略してポケキャン。イベント期間中は

「みんなはどんなクリスマスプレゼントをサンタさんにお願いする?」をテーマに大募集。

ぜひポケユニストアで描いてみてくださいね。





















【ポケユニ/ポケットユニバーサルとは】





「ポケユニ」は、ポケットサイズになったユニバーサル・キャラクターたちが、おそろいのハートをつけて「ユニ友」として大集合。一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!がコンセプトのマルチ・キャラクター・ブランドです。



ブランドのテーマは「TOGETHER24/7~いっしょっていいね~」。作品のジャンルを超えた様々なキャラクターたちが一同に集まることで、これまでにない発見、驚き、楽しさが生まれます。そんなキャラクターたちと24時間いつでも一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!

そして「ポケユニ」キャラクターを通じてお友達といつでも一緒に繋がっていられる!そんなキャラクターたちやお友達とのつながりを提供するブランドが「ポケユニ/ポケットユニバーサル」です。









■ご取材につきまして

「ポケユニ/ポケットユニバーサル」、「ポケユニ ハラジュク」「ポケユニ アベノ」をご取材頂けるメディア様を募集しております。TV、雑誌、新聞、SNS、動画・多方面からの取材をお待ちしております。

ご取材ご希望の際は下記窓口よりぜひご連絡くださいませ。









■「ポケユニ」公式SNSアカウント

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式インスタグラム(@pokeuni_official)

https://www.instagram.com/pokeuni_jp



・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」ストア公式X(旧Twitter)(@pokeuni_store)

https://twitter.com/pokeuni_store



■「ポケユニ」公式通販サイト

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式通販サイト(PALCLOSET)

https://www.palcloset.jp/pokeuni/



・「ポケユニクリスマス」イベント特設ページ

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=s_231202_1_pok&b=pokeuni









Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社パルが企画・制作した商品です。



POKEUNI (C) DWA LLC & UCS LLC. E.T.: The Extra Terrestrial, Jaws (C) UCS LLC. Jurassic Park, Back to the Future(C) UCS LLC & Amblin Entertainment, Inc. DreamWorks: Trolls, The Boss Baby, Felix (C) DWA LLC. Child’s Play 2,Child’s Play 3 (C) UCS LLC. Curious George (C) UCS LLC. Curious George and related characters, created byMargret and H. A. Rey, (C) & registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. Casper (C)Classic Media, LLC. Where’s Waldo (C) DreamWorks Dist. Ltd. Woody Woodpecker (C) Walter Lantz Productions LLC. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-11:46)