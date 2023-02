[Z Entertainment株式会社]

特集ページURL:https://yahoo.jp/_MKK4x

















株式会社GYAOがヤフー株式会社と協力して運営する無料動画配信サービス「GYAO!」では、サービス終了に伴い、本日より「あなたとエンタメにありがとう」特集を展開いたします。本特集では、今まで「GYAO!」を利用し、楽しんでいただいたユーザーの皆様へ感謝の思いを込めて、作品との出会いを振り返りながらも今まで以上にエンターテインメントを楽しんでいただくことを目的としています。特集では各カテゴリーごとにユーザーの皆様にぜひご覧いただきたい作品を掲載し、編成担当のコメントも掲載しています。



オリジナルでは2018年8月よりスタートした「GYAO!」とTOKYO FM『木村拓哉 Flow』がタッグを組み、今まで見たことのない、この番組だからこそ見られる「素」の木村拓哉をお楽しみいただける『木村さ~~ん!』や番組でのTBSラジオ『木梨の会』との連動で、リスナーからの相談を木梨憲武と親交のある芸能人らとで独自の方法で解決!?する『木梨の貝。』やかまいたちとみちょぱが初タッグを組んだ『かまいちょぱbyよしログ』などここでしか見られない番組を配信。そのほか、堂本剛さん出演の『つよしP』 や、グローバルボーイズグループINIのメンバーが職業体験やミニゲームを楽しむ『INI STATION 2』などもぜひお見逃しなく。

音楽では、アーティストのコメント撮影時に収録した締めの言葉である「GYAO!」のかけごえ部分をピックアップして繋いだ特別映像を作成し、「GYAO!」で配信してきた音楽の歴史を振り返る企画を実施。参加アーティストはYOASOBI、King Gnu、LiSA、BE:FIRST、BiSH、サカナクションなど130組以上の豪華アーティストが勢ぞろいとなり見ごたえ抜群の映像となっています。そのほか「GYAO!」で配信してきたオーディション番組やフェスのライブ映像をお届けいたします。

アニメでは新作だけではなく、懐かしの作品や感動作や笑える作品まで様々な作品を、ドラマでは韓国をはじめ中国、台湾ドラマなどのアジアドラマのみならず海外ドラマも配信し、このタイミングでは過去最大となる作品数を配信しています。また映画においても邦画から洋画、アジア映画、ハリウッド作品まで様々な年代のものを配信し、SNSで評判になったものを中心に作品選定させていただきました。



<配信概要>

■番組タイトル :『あなたとエンタメにありがとう』特集

■配信スケジュール:2023年2月27日(月)15:00~2023年3月31日(金)17:00

■特集ページURL : https://yahoo.jp/_MKK4x

※下記記載以外の作品も配信しておりますので詳細は特集ページをご覧ください。



■オリジナル

『木村さ~~ん!』配信中~2023/3/31

『木梨の貝。』配信中~2023/3/31

『山崎怜奈の#ダレマナ』配信中~2023/3/31

『ノイミーステーション特別急行』配信中~2023/3/31

『僕たちのシェアハウス2.5号室』配信中~2023/3/31

『かまいちょぱ byよしログ』配信中~2023/3/31

『つよしP』配信中~2023/3/16

『GYAO! MILLION BILLION』配信中~2023/3/31

『INI STATION2』配信中~2023/3/24

『BE:FIRST Road to VIVA LA ROCK 2022』配信中~2023/3/31

『WILD STOCK』配信中~2023/3/31

『お疲れ様、今日も』配信中~2023/3/31



■映画

『羊たちの沈黙』 配信中~2023/3/21

『アメリカン・スナイパー』配信中~2023/3/17

『ジョン・ウィック』配信中~2023/3/21

『ゼロ・グラビティ』配信中~2023/3/29

『トランスポーター3 アンリミテッド』配信中~2023/3/9

『ジョン・ウィック:チャプター2』配信中~2023/3/23

『サムライマラソン』配信中~2023/3/10

『マグニフィセント・セブン』配信中~2023/3/26

『ターミネーター』2023/3/1~2023/3/31

『ファンタスティック・プラネット』2023/3/1~2023/3/31

『コンフィデンスマンJP ロマンス編』2023/3/2~2023/3/15

『ファーストラヴ』2023/3/2~2023/3/31

『海獣の子供』2023/3/3~2023/3/30

『祈りの幕が下りる時』2023/3/4~2023/3/17

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』2023/3/13~2023/3/26

『九月の恋と出会うまで』2023/3/16~2023/3/29

『S.W.A.T.』2023/3/16~2023/3/29

『デビルマン』2023/3/17~2023/3/30

『カイジ 人生逆転ゲーム』2023/3/17~2023/3/30



■アニメ

『寄生獣 セイの格率』配信中~2023/3/31

『聖女の魔力は万能です』配信中~2023/3/3

『メジャー 第1シリーズ』配信中~2023/3/4

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』配信中~2023/3/7

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』配信中~2023/3/8

『この素晴らしい世界に祝福を!』配信中~2023/3/2

『続 夏目友人帳』配信中~2023/3/3

『精霊の守り人』配信中~2023/3/28

『夏目友人帳 参』2023/3/4~2023/3/10

『夏目友人帳 肆』2023/3/11~2023/3/17

『夏目友人帳 伍』2023/3/18~2023/3/24

『夏目友人帳 陸』2023/3/25~2023/3/31

『聖闘士星矢: Knights of the Zodiac シーズン1』2023/3/14~2023/3/20

『ダイヤのA』2023/3/15~2023/3/31

『賢者の孫』2023/3/16~2023/3/29

『宇宙戦艦ヤマト2199(TV版)』2023/3/17~2023/3/23



■ドラマ

『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』(全36話版)配信中~2023/3/31

『トンイ』配信中~2023/3/19

『Lの世界 シーズン1』配信中~2023/3/27

『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』(全24話版)配信中~2023/3/31

『先輩、その口紅塗らないで』配信中~2023/3/31

『優雅な友達』配信中~2023/3/31

『私のIDはカンナム美人』(全24話版)配信中~2023/3/31

『宮廷女官チャングムの誓い』配信中~2023/3/31

『智異山<チリサン>~君へのシグナル~』配信中~2023/3/21

『笑って、トンヘ』配信中~2023/3/31

『ケリョン仙女伝~恋の運命はどっち!?』配信中~2023/3/31

『コーヒープリンス 1号店』配信中~2023/3/31

『MIRACLE/ミラクル』配信中~2023/3/31

『とにかくアツく掃除しろ!~恋した彼は潔癖王子!?~』配信中~2023/3/31

『私は道で芸能人を拾った』配信中~2023/3/31

『金よ出てこいコンコン』配信中~2023/3/31

『美男<イケメン>ですね』配信中~2023/3/31

『侍女の物語 シーズン2』配信中~2023/3/22

『時間』2023/3/6~2023/3/31

『親愛なる判事様』2023/3/19~2023/3/31



■音楽

『みんなのGYAO!』 配信中~2023/3/31

『MAMA 2022』※本編フル配信中~2023/3/16

『徳島ジッターバグ』配信中~2023/3/19

『BLAZE UP NAGASAKI 2022』配信中~2023/3/19

『BRAND-NEW BAND STORY』配信中~2023/3/31

『第35回ゴールデンディスクアワード』配信中~2023/3/31

『MAMA 過去クリップ』配信中~2023/3/31



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-19:16)