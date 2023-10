[株式会社ジュン]

株式会社ジュン ( 本社 : 東京都港区 / 代表取締役社長 : 佐々木進 ) が展開するメンズアパレルブランド JUNRed( ジュンレッド )は、『 残布を無駄にしないための再生プロジェクト -OUR UPCYCLE PROJECT- 』の第5弾として 、HIPHOP グループ「梅田サイファー」とリメイクブランド「Ichiryumade」とのスペシャルなトリプルコラボレーションを実現。JUNRed のデッドストックを使ったリメイクアイテムを10月13日(金)より予約開始します。







今回は、『残布を無駄にしないための再生プロジェクト -OUR UPCYCLE PROJECT-』にHIPHOPグループ梅田サイファーが賛同。 JUNRedのデッドストックのデニムジャケットにストリートカルチャーを取り入れたデザインで、Ichiryumadeによるリメイクを施した1点物のアイテムです。さらに期間中ご購入いただいたお客様には抽選でサイン入りチェキをプレゼントするキャンペーンも実施します。







特設ページ:https://www.junonline.jp/news/242281 ※10月13日(金)公開予定



【取り扱いオンラインストア】

J’aDoRe JUN ONLINE https://www.junonline.jp/junred/ ※10月13日(金) より発売

【取り扱い店舗】

札幌ステラプレイス店 / ラフォーレ原宿店 / ルミネ立川店 ルミネエスト新宿店 / コクーンシティさいたま店 /HEP FIVE 店 ※10月27日(金)より発売





梅田サイファー

大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー(輪になり即興でラップをするセッション)の参加者から派生した集合体。多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた。上下関係はなく、リーダーの存在はおろか結成の話があった わけでもない。あくまで個人の集まりでありグループでないことが特徴。”ラッパー同士の繋がりから生まれた自由 な関係性”そのものが梅田サイファーと言える。映像作家 、デザイナー、トラックメイカーなどの顔を持つメンバー もおり、その活動は多岐に渡る。





Iciryumade

アパレル販売経験を経て国内ファッションブランドにてミシン技術を習得し独立。2018年にリメイクブランドIchiryumadeを立ち上げる。デニム・ヴィンテージアイテ ム・古布を裁断、縫製、加工、全て手作業によって時間を かけ一点モノを創り上げる職人。独自の感性で服や小物の リメイクを行い、SNSを中心に各所から注目を集めている。



JUNRed

かっこいいこと、お洒落なことは、年齢・年代・性別を超えてボーダレス。そして、トレンドには誰よりも敏感でありながら、それらを自分流のスタイルにミックスする技を持つ、今最も旬な男を理想像としたブランド。

